Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Алтай - Истанбул Башакшехир
Алтай - Истанбул Башакшехир: обзор матча 16 апреля 2022
Алтай
16.04.2022, суббота, 16:00
Турция. Суперлига, 33 тур
1 : 1
Завершен
Истанбул Башакшехир
89'
C. GÃ¼lselam
40'
Трезеге
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Алтай - Истанбул Башакшехир
Желтая карточка
К. Караташ
90'
+3
ГОЛ! 1:1!
C. GÃ¼lselam
Пас отдал
E. Erdogan
89'
86'
Замена
О. Али Саинер
️️️️
Ж. Кайсара
Замена
E. Erdogan
️️️️
İ. Öztürk
86'
83'
Замена
Пицци
️️️️
Трезеге
83'
Замена
E. Çolak
️️️️
С. Учан
78'
Замена
С. Гюрлер
️️️️
Д. Алексич
Замена
Тасиано
️️️️
M. Rodríguez
66'
Замена
А. Райан
️️️️
Д. Бамба
63'
56'
Желтая карточка
Д. Тюрук
Замена
Л. Каппел
️️️️
Z. Yildirim
46'
Замена
К. Караташ
️️️️
М. Надери
46'
40'
ГОЛ! 0:1!
Трезеге
Желтая карточка
Z. Yildirim
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алтай
1
Матеуш Лиш
ВР
22
Мохаммад Надери
ЛЗ
4
Eric Björkander
ЦЗ
38
İbrahim Öztürk
ЦЗ
14
Tolga Ünlü
ЦЗ
23
Хали Тиам
ЦП
65
Martín Rodríguez
ЦП
71
Андре Бийого Поко
ЦП
6
Ceyhun GÃ¼lselam
ЦП
99
Дауда Бамба
ЦФ
8
Zeki Yildirim
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Денизли
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
3
Лео Дуарте
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
7
Трезеге
ЛВ
38
Толга Чигерчи
ОП
48
Салих Учан
ЦП
9
Дениз Тюрук
ЦП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Алтай
35
Cihan Topaloğlu
ВР
99
Ozan Evrim Özenç
ВР
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
25
Tugay Gündem
ЦЗ
16
Тасиано
ЦП
19
Сесар Пиньярес
ЦП
30
Eren Erdogan
ЦФ
29
Ахмед Райан
ЦФ
7
Леандро Каппел
ЦФ
88
Казымджан Караташ
ЦФ
Истанбул Башакшехир
28
Равиль Тагир
ЦЗ
42
Омер Али Саинер
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
28
Emre Karaal
ЦП
7
Сердар Гюрлер
ЦП
21
Пицци
АП
16
Мухаммед Зенгезер
ЦФ
96
Emre Çolak
ЦФ
99
Atabey Çiçek
ЦФ
4-4-2
1
Лиш
22
Надери
38
14
4
23
Тиам
71
Бийого Поко
6
65
8
99
Бамба
3-3-2-1-1
1
Бабакан
6
Лима
24
Епуряну
80
Кайсара
3
Дуарте
38
Чигерчи
9
Алексич
48
Учан
9
Тюрук
7
Трезеге
77
Окака-Чука
65
16
Тасиано
16
Тасиано
65
38
30
30
38
99
Бамба
29
Райан
29
Райан
99
Бамба
8
7
Каппел
7
Каппел
8
22
Надери
88
Караташ
88
Караташ
22
Надери
80
Кайсара
42
Саинер
42
Саинер
80
Кайсара
9
Алексич
7
Гюрлер
7
Гюрлер
9
Алексич
7
Трезеге
21
Пицци
21
Пицци
7
Трезеге
48
Учан
96
96
48
Учан
Остались в запасе
Алтай
Истанбул Башакшехир
35
Cihan Topaloğlu
ВР
99
Ozan Evrim Özenç
ВР
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
25
Tugay Gündem
ЦЗ
19
Сесар Пиньярес
ЦП
Главный тренер
Мустафа Денизли
28
Равиль Тагир
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
28
Emre Karaal
ЦП
16
Мухаммед Зенгезер
ЦФ
99
Atabey Çiçek
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
35
Cihan Topaloğlu
ВР
99
Ozan Evrim Özenç
ВР
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
25
Tugay Gündem
ЦЗ
19
Сесар Пиньярес
ЦП
Остались в запасе
28
Равиль Тагир
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
28
Emre Karaal
ЦП
16
Мухаммед Зенгезер
ЦФ
99
Atabey Çiçek
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Денизли
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Алтай - Истанбул Башакшехир
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Алтай
Турция. Суперлига, 38 тур
Алтай
2 : 4
21.05.2022
Касымпаша
Турция. Суперлига, 37 тур
Трабзонспор
2 : 1
15.05.2022
Алтай
Турция. Суперлига, 36 тур
Алтай
1 : 1
08.05.2022
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Хатайспор
0 : 1
30.04.2022
Алтай
Турция. Суперлига, 34 тур
Алтай
0 : 1
24.04.2022
Галатасарай
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
- : -
29.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Информация о матче
Стадион:
Йени Борнова Стади
Новости команд
Все
Алтай
Истанбул Башакшехир
Суперлига: шансы «Истанбула» и «Чорума» на победу в матче 12-го тура
22 ноября
Шомуродов ответил на вопрос о завершении карьеры в «Ростове»
17 ноября
1
Файзуллаев одним словом описал уровень Батракова
17 ноября
Шомуродов прокомментировал обидное поражение Узбекистана от России
14 ноября
1
Шомуродов: «Реал» уже следит за Батраковым»
13 ноября
1
Шапи забил дебютный гол за «Гиресунспор»
2021.12.17 20:57
3
Суперлига: шансы «Истанбула» и «Чорума» на победу в матче 12-го тура
22 ноября
Шомуродов ответил на вопрос о завершении карьеры в «Ростове»
17 ноября
1
Файзуллаев одним словом описал уровень Батракова
17 ноября
Шомуродов прокомментировал обидное поражение Узбекистана от России
14 ноября
1
Шомуродов: «Реал» уже следит за Батраковым»
13 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+