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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Алтай - Кайсериспор
Алтай - Кайсериспор: обзор матча 14 августа 2021
Алтай
14.08.2021, суббота, 21:45
Турция. Суперлига, 1 тур
3 : 0
Завершен
Кайсериспор
8'
Д. Бамба
45+1'
Д. Бамба
86'
Тасиано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Алтай - Кайсериспор
ГОЛ! 3:0!
Тасиано
86'
74'
Замена
Р. Дживелек
️️️️
Э. Бассан
Замена
Тасиано
️️️️
С. Пиньярес
68'
46'
Замена
К. Манэ
️️️️
О. Булут
46'
Замена
Д. Аттама
️️️️
Д. Аврамовски
ГОЛ! 2:0!
Д. Бамба
Пас отдал
Д. Карайел
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
Д. Бамба
Пас отдал
С. Пиньярес
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алтай
1
Матеуш Лиш
ВР
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
22
Мохаммад Надери
ЦЗ
38
İbrahim Öztürk
ЦЗ
71
Андре Бийого Поко
ЦП
23
Хали Тиам
ЦП
7
Леандро Каппел
ЦП
65
Martín Rodríguez
ЦП
19
Сесар Пиньярес
ЦП
13
Мурат Акча
ЦФ
99
Дауда Бамба
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Денизли
Кайсериспор
23
Лионель Кароль
ЛЗ
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
20
Зоран Квржич
ЦЗ
6
Онур Булут
ЦП
27
Даниэль Аврамовски
ЦП
20
Мигел Кардозу
ПВ
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
80
Доган Алемдар
ЦФ
12
Ибрагим Акдаг
ЦФ
17
Эмрах Бассан
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Алтай
35
Cihan Topaloğlu
ВР
14
Tolga Ünlü
ЦЗ
16
Тасиано
ЦП
6
Ceyhun GÃ¼lselam
ЦП
89
Erhan Çelenk
ЦП
19
Marco Paixão
ЦФ
30
Eren Erdogan
ЦФ
8
Zeki Yildirim
ЦФ
63
Deniz Kadah
ЦФ
88
Казымджан Караташ
ЦФ
Кайсериспор
1
Silviu Lung Jr.
ВР
3
Ясир Субаши
ЦЗ
15
Uğur Demirok
ЦЗ
28
Рамазан Дживелек
ЦФ
14
Emre Demir
ЦФ
3
Джозеф Аттама
ЦФ
20
Карлос Манэ
ЦФ
77
Nurettin Korkmaz
ЦФ
19
Марио Гавранович
ЦФ
3-5-2
1
Лиш
90
Карайел
22
Надери
38
23
Тиам
7
Каппел
65
19
Пиньярес
71
Бийого Поко
99
Бамба
13
Акча
4-2-1-4
4
Коловециос
5
Хосейни
20
Квржич
23
Кароль
6
Булут
27
Аврамовски
20
Кардозу
17
Бассан
12
Акдаг
80
Алемдар
9
Пектемек
19
Пиньярес
16
Тасиано
16
Тасиано
19
Пиньярес
17
Бассан
28
Дживелек
28
Дживелек
17
Бассан
27
Аврамовски
3
Аттама
3
Аттама
27
Аврамовски
6
Булут
20
Карлос Манэ
20
Карлос Манэ
6
Булут
Остались в запасе
Алтай
Кайсериспор
35
Cihan Topaloğlu
ВР
14
Tolga Ünlü
ЦЗ
6
Ceyhun GÃ¼lselam
ЦП
89
Erhan Çelenk
ЦП
19
Marco Paixão
ЦФ
30
Eren Erdogan
ЦФ
8
Zeki Yildirim
ЦФ
63
Deniz Kadah
ЦФ
88
Казымджан Караташ
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Денизли
1
Silviu Lung Jr.
ВР
3
Ясир Субаши
ЦЗ
15
Uğur Demirok
ЦЗ
14
Emre Demir
ЦФ
77
Nurettin Korkmaz
ЦФ
19
Марио Гавранович
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Остались в запасе
35
Cihan Topaloğlu
ВР
14
Tolga Ünlü
ЦЗ
6
Ceyhun GÃ¼lselam
ЦП
89
Erhan Çelenk
ЦП
19
Marco Paixão
ЦФ
30
Eren Erdogan
ЦФ
8
Zeki Yildirim
ЦФ
63
Deniz Kadah
ЦФ
88
Казымджан Караташ
ЦФ
Остались в запасе
1
Silviu Lung Jr.
ВР
3
Ясир Субаши
ЦЗ
15
Uğur Demirok
ЦЗ
14
Emre Demir
ЦФ
77
Nurettin Korkmaz
ЦФ
19
Марио Гавранович
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Денизли
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Статистика матча Алтай - Кайсериспор
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Алтай
Турция. Суперлига, 38 тур
Алтай
2 : 4
21.05.2022
Касымпаша
Турция. Суперлига, 37 тур
Трабзонспор
2 : 1
15.05.2022
Алтай
Турция. Суперлига, 36 тур
Алтай
1 : 1
08.05.2022
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Хатайспор
0 : 1
30.04.2022
Алтай
Турция. Суперлига, 34 тур
Алтай
0 : 1
24.04.2022
Галатасарай
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Информация о матче
Стадион:
Йени Борнова Стади
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