Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Алтай - Карагюмрюк
Алтай - Карагюмрюк: обзор матча 17 октября 2021
Алтай
17.10.2021, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 9 тур
0 : 1
Завершен
Карагюмрюк
15'
Я. Карамо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Алтай - Карагюмрюк
Желтая карточка
M. Paixão
90'
+6
Желтая карточка
Z. Yildirim
88'
82'
Желтая карточка
Т. Торун
82'
Замена
К. Фрей
️️️️
Я. Карамо
80'
Желтая карточка
Ю. Балковец
73'
Желтая карточка
Я. Карамо
73'
Замена
Т. Торун
️️️️
Д. Дурмаз
72'
Замена
Э. Эзтюмер
️️️️
А. Бертолаччи
Замена
Z. Yildirim
️️️️
C. GÃ¼lselam
72'
Замена
Тасиано
️️️️
С. Пиньярес
72'
64'
Замена
Ю. Балковец
️️️️
В. Хеденстад
64'
Замена
Ф. Борини
️️️️
А. Муса
62'
Желтая карточка
Д. Эркин
Замена
İ. Öztürk
️️️️
М. Акча
52'
Желтая карточка
Д. Карайел
49'
Замена
M. Paixão
️️️️
А. Райан
46'
15'
ГОЛ! 0:1!
Я. Карамо
Пас отдал
Э. Жуканович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алтай
1
Матеуш Лиш
ВР
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
22
Мохаммад Надери
ЦЗ
19
Сесар Пиньярес
ЦП
23
Хали Тиам
ЦП
71
Андре Бийого Поко
ЦП
6
Ceyhun GÃ¼lselam
ЦП
7
Леандро Каппел
ЦП
99
Дауда Бамба
ЦФ
29
Ахмед Райан
ЦФ
13
Мурат Акча
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Денизли
Карагюмрюк
88
Джанер Эркин
ЛЗ
86
Бурак Бекароглу
ЦЗ
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
2
Эмилиано Вивиано
ЦФ
8
Александар Пешич
ЦФ
Главный тренер
Шенол Джан
Алтай
35
Cihan Topaloğlu
ВР
4
Eric Björkander
ЦЗ
38
İbrahim Öztürk
ЦЗ
89
Erhan Çelenk
ЦП
18
Cem Ozgener
ЦП
16
Тасиано
ЦП
8
Zeki Yildirim
ЦФ
19
Marco Paixão
ЦФ
88
Казымджан Караташ
ЦФ
63
Deniz Kadah
ЦФ
Карагюмрюк
97
Утку Ювакуран
ВР
29
Юре Балковец
ЦЗ
11
Керим Фрей
ЦП
50
Эрхун Эзтюмер
ЦП
8
Тунай Торун
ЦП
7
Эмре Мор
ПВ
70
Serhat Ahmetoglu
ЦФ
14
Efe Tatli
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
32
Деррик Люккассен
ЦФ
2-5-3
1
Лиш
90
Карайел
22
Надери
23
Тиам
71
Бийого Поко
6
7
Каппел
19
Пиньярес
13
Акча
29
Райан
99
Бамба
4-3-2-2
86
Бекароглу
6
Хеденстад
87
Жуканович
88
Эркин
91
Бертолаччи
6
Билья
10
Дурмаз
7
Муса
14
Карамо
8
Пешич
2
Вивиано
13
Акча
38
38
13
Акча
19
Пиньярес
16
Тасиано
16
Тасиано
19
Пиньярес
6
8
8
6
29
Райан
19
19
29
Райан
6
Хеденстад
29
Балковец
29
Балковец
6
Хеденстад
14
Карамо
11
Фрей
11
Фрей
14
Карамо
91
Бертолаччи
50
Эзтюмер
50
Эзтюмер
91
Бертолаччи
10
Дурмаз
8
Торун
8
Торун
10
Дурмаз
7
Муса
16
Борини
16
Борини
7
Муса
Остались в запасе
Алтай
Карагюмрюк
35
Cihan Topaloğlu
ВР
4
Eric Björkander
ЦЗ
89
Erhan Çelenk
ЦП
18
Cem Ozgener
ЦП
88
Казымджан Караташ
ЦФ
63
Deniz Kadah
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Денизли
97
Утку Ювакуран
ВР
7
Эмре Мор
ПВ
70
Serhat Ahmetoglu
ЦФ
14
Efe Tatli
ЦФ
32
Деррик Люккассен
ЦФ
Главный тренер
Шенол Джан
Остались в запасе
35
Cihan Topaloğlu
ВР
4
Eric Björkander
ЦЗ
89
Erhan Çelenk
ЦП
18
Cem Ozgener
ЦП
88
Казымджан Караташ
ЦФ
63
Deniz Kadah
ЦФ
Остались в запасе
97
Утку Ювакуран
ВР
7
Эмре Мор
ПВ
70
Serhat Ahmetoglu
ЦФ
14
Efe Tatli
ЦФ
32
Деррик Люккассен
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Денизли
Главный тренер
Шенол Джан
Статистика матча Алтай - Карагюмрюк
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Алтай
Турция. Суперлига, 38 тур
Алтай
2 : 4
21.05.2022
Касымпаша
Турция. Суперлига, 37 тур
Трабзонспор
2 : 1
15.05.2022
Алтай
Турция. Суперлига, 36 тур
Алтай
1 : 1
08.05.2022
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Хатайспор
0 : 1
30.04.2022
Алтай
Турция. Суперлига, 34 тур
Алтай
0 : 1
24.04.2022
Галатасарай
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 34 тур
Карагюмрюк
2 : 1
16.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Коджаэлиспор
0 : 1
09.05.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 32 тур
Карагюмрюк
1 : 0
03.05.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 31 тур
Бешикташ
0 : 0
27.04.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 30 тур
Карагюмрюк
1 : 2
18.04.2026
Эюпспор
Информация о матче
Стадион:
Йени Борнова Стади
Новости команд
Все
Алтай
Карагюмрюк
«Бешикташ» – «Карагюмрюк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2026
27 апреля
«Бешикташ» – «Карагюмрюк»: прогноз и ставки на матч 27 апреля 2026 с коэффициентом 1.95
26 апреля
«Карагюмрюк» – «Ризеспор»: прогноз и ставки на матч 5 апреля 2026 с коэффициентом 2.05
4 апреля
Российский форвард забил 8-й гол в чемпионате Турции
19 марта
10
«Кайсериспор» – «Карагюмрюк»: прогноз и ставки на матч 19 марта 2026 с коэффициентом 3.45
18 марта
Шапи забил дебютный гол за «Гиресунспор»
2021.12.17 20:57
3
«Бешикташ» – «Карагюмрюк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2026
27 апреля
«Бешикташ» – «Карагюмрюк»: прогноз и ставки на матч 27 апреля 2026 с коэффициентом 1.95
26 апреля
«Карагюмрюк» – «Ризеспор»: прогноз и ставки на матч 5 апреля 2026 с коэффициентом 2.05
4 апреля
Российский форвард забил 8-й гол в чемпионате Турции
19 марта
10
«Кайсериспор» – «Карагюмрюк»: прогноз и ставки на матч 19 марта 2026 с коэффициентом 3.45
18 марта
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+