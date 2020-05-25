Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Иран РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Z. Trontelj - статистика

ДАК 1904
#23 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Заря
22
0
0
2
1
Матчи игрока в этом турнире
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Карпаты
1 : 3
25.05.2025
Заря
80' - 90'
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Заря
0 : 1
17.05.2025
Полесье
73' - 90'
90'
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Заря
0 : 0
09.05.2025
Шахтер
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 27 тур
ЛНЗ
1 : 1
04.05.2025
Заря
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Ингулец
1 : 0
30.04.2025
Заря
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Заря
2 : 1
25.04.2025
Левый берег
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Кривбасс
4 : 0
20.04.2025
Заря
1' - 65'
64'
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Заря
1 : 2
13.04.2025
Верес
46' - 90'
Украина. Премьер-лига, 22 тур
Заря
0 : 3
30.03.2025
Колос
1' - 38'
5'
38'
Украина. Премьер-лига, 21 тур
Динамо К
2 : 2
11.03.2025
Заря
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 20 тур
Заря
2 : 1
07.03.2025
Оболонь
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Заря
2 : 0
02.03.2025
Рух
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Александрия
2 : 1
23.02.2025
Заря
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Заря
2 : 1
14.12.2024
Черноморец
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Заря
2 : 1
02.12.2024
Карпаты
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Полесье
1 : 1
25.11.2024
Заря
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
3 : 1
10.11.2024
Заря
76' - 90'
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
04.11.2024
ЛНЗ
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Заря
0 : 1
20.10.2024
Кривбасс
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Верес
2 : 1
05.10.2024
Заря
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Заря
2 : 0
30.09.2024
Ворскла
89' - 90'
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Колос
1 : 0
23.09.2024
Заря
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Заря
0 : 2
14.09.2024
Динамо К
1' - 70'
Украина. Премьер-лига, 5 тур
Оболонь
0 : 2
30.08.2024
Заря
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 4 тур
Рух
3 : 0
25.08.2024
Заря
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 3 тур
Заря
1 : 2
17.08.2024
Александрия
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 2 тур
Черноморец
0 : 1
10.08.2024
Заря
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 1 тур
Заря
2 : 1
04.08.2024
Ингулец
1' - 90'
Главные новости
Товарищеский матч. Дубль Головина принес сборной России победу над Ираном – 2:0!
21:01
10
Губерниев – о Шнякине: «Недокомментатор-жопа»
20:23
9
Реакция «Манчестер Сити» на обвинения от АПЛ
20:16
Шнякин ответил на оскорбления Губерниева
20:00
1
Мбаппе рисковал пропустить остаток сезона: подробности
19:50
Аршавин высказался о будущем 38-летнего Дзюбы
19:38
АПЛ объявила вердикт по делу «Манчестер Сити»
19:23
10
«Медлить было опасно»: Булыкин подробно рассказал о болезни Алдонина
18:53
Глушенков выбрал лучшего футболиста в истории: «О чем речь вообще может идти?»
18:40
Реакция Мостового на назначение Абаскаля в швейцарский клуб
18:18
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+