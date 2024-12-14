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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Заря - Черноморец
Заря - Черноморец: обзор матча 14 декабря 2024
Заря
14.12.2024, суббота, 19:00
Украина. Премьер-лига, 17 тур
2 : 1
Завершен
Черноморец
9'
П. Мичин
90+2'
Я. Башич
81'
D. Yanakov
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Заря - Черноморец
ГОЛ! 2:1!
Я. Башич
Пас отдал
П. Мичин
90'
+2
87'
Замена
А. Габелок
️️️️
J. Šporn
86'
Желтая карточка
J. Šporn
81'
ГОЛ! 1:1!
D. Yanakov
Пас отдал
И. Шевцов
71'
Желтая карточка
D. Yanakov
69'
Замена
И. Шевцов
️️️️
К. Сигеев
69'
Замена
D. Yanakov
️️️️
C. Gomes
Замена
И. Горбач
️️️️
Т. Кораблин
67'
Замена
В. Вакула
️️️️
С. Вокрри
67'
ГОЛ! 1:0!
П. Мичин
Пас отдал
Ф. Будковский
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
1
Александр Сапутин
ВР
10
Жуниньо
ЦЗ
55
Джордан
ЦЗ
4
Габриэль Эскинья
ЦЗ
21
Яков Башич
ОП
8
Александр Яцык
ЦП
97
Тимур Кораблин
ПВ
23
Z. Trontelj
ЦФ
28
Филипп Будковский
ЦФ
9
Сильвио Вокрри
ЦФ
22
Петар Мичин
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Черноморец
1
Артур Рудько
ВР
6
Caio Gomes
ЦЗ
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
15
Лука Лацабидзе
ЦЗ
44
Yevgeniy Skyba
ЦЗ
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
6
Богдан Белошевский
ОП
66
Кирилл Сигеев
ЦП
8
Jon Šporn
ЦП
9
O. Khoblenko
ЦФ
11
Кирилл Попов
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Заря
1
Дмитрий Мацапура
ВР
12
Никита Турбаевский
ВР
5
Christopher Nwaeze
ЦЗ
70
Игорь Кирюханцев
ПЗ
14
Maksym Vasylets
ЦП
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
99
Алексей Хахлев
ЦП
15
Викентий Волошин
АП
99
Владислав Вакула
ПВ
17
Федор Задорожный
ЦФ
11
Игорь Горбач
ЦФ
Черноморец
12
Чиджиоке Аниагбосо
ВР
71
Yan Vichnyi
ВР
5
Роман Савченко
ЦЗ
22
Vladimir Arsić
ЦЗ
27
Александр Васильев
ОП
24
Мозес Джарджу
ЦП
28
Артем Габелок
ЦП
77
D. Yanakov
ЦФ
90
Илья Шевцов
ЦФ
3-1-1-1-4
1
Сапутин
10
Жуниньо
55
Джордан
4
Эскинья
21
Башич
8
Яцык
97
Кораблин
23
22
Мичин
9
Вокрри
28
Будковский
3-3-2-2
1
Рудько
3
Ермаков
15
Лацабидзе
44
3
Кисиль
6
Белошевский
6
66
Сигеев
8
11
Попов
9
9
Вокрри
99
Вакула
99
Вакула
9
Вокрри
97
Кораблин
11
Горбач
11
Горбач
97
Кораблин
8
28
Габелок
28
Габелок
8
6
77
77
6
66
Сигеев
90
Шевцов
90
Шевцов
66
Сигеев
Остались в запасе
Заря
Черноморец
17
Федор Задорожный
ЦФ
1
Дмитрий Мацапура
ВР
12
Никита Турбаевский
ВР
5
Christopher Nwaeze
ЦЗ
70
Игорь Кирюханцев
ПЗ
14
Maksym Vasylets
ЦП
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
99
Алексей Хахлев
ЦП
15
Викентий Волошин
АП
Главный тренер
Юрий Коваль
12
Чиджиоке Аниагбосо
ВР
71
Yan Vichnyi
ВР
5
Роман Савченко
ЦЗ
22
Vladimir Arsić
ЦЗ
27
Александр Васильев
ОП
24
Мозес Джарджу
ЦП
Главный тренер
Роман Григорчук
Остались в запасе
17
Федор Задорожный
ЦФ
1
Дмитрий Мацапура
ВР
12
Никита Турбаевский
ВР
5
Christopher Nwaeze
ЦЗ
70
Игорь Кирюханцев
ПЗ
14
Maksym Vasylets
ЦП
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
99
Алексей Хахлев
ЦП
15
Викентий Волошин
АП
Остались в запасе
12
Чиджиоке Аниагбосо
ВР
71
Yan Vichnyi
ВР
5
Роман Савченко
ЦЗ
22
Vladimir Arsić
ЦЗ
27
Александр Васильев
ОП
24
Мозес Джарджу
ЦП
Главный тренер
Юрий Коваль
Главный тренер
Роман Григорчук
Статистика матча Заря - Черноморец
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Заря
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Заря
- : -
07.12.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
0 : 0
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Буковина
- : -
06.12.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
0 : 2
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
0 : 1
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Информация о матче
Главный судья:
Roman Blavatskiy, Ukraine
Стадион:
Slavutych-Arena, Zaporizhzhia
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