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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Заря - Кривбасс
Заря - Кривбасс: обзор матча 20 октября 2024
Заря
20.10.2024, воскресенье, 18:00
Украина. Премьер-лига, 10 тур
0 : 1
Завершен
Кривбасс
48'
Д. Соса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Заря - Кривбасс
90'
Замена
Н. Ндомбаси
️️️️
А. Микитишин
71'
Замена
О. Кожушко
️️️️
М. Задерака
Замена
А. Хахлев
️️️️
Я. Башич
68'
Замена
С. Вокрри
️️️️
Жуниньо
68'
48'
ГОЛ! 0:1!
Д. Соса
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
12
Никита Турбаевский
ВР
17
Роман Вантух
ЛЗ
10
Жуниньо
ЦЗ
55
Джордан
ЦЗ
4
Габриэль Эскинья
ЦЗ
9
Денис Антюх
ЛВ
21
Яков Башич
ОП
8
Александр Яцык
ЦП
28
Филипп Будковский
ЦФ
11
Игорь Горбач
ЦФ
22
Петар Мичин
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Кривбасс
30
Андрей Клищук
ВР
14
Александр Драмбаев
ЛЗ
17
Денис Кузик
ЛЗ
3
Александр Романчук
ЦЗ
7
Артур Микитишин
ЛВ
11
Юрий Вакулко
ЦП
23
Хрвое Илич
ЦП
8
Маттео Аморосо
АП
20
Максим Задерака
ПВ
77
Андрей Понедельник
ПВ
7
Даниэль Соса
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Заря
1
Дмитрий Мацапура
ВР
1
Александр Сапутин
ВР
23
Алексей Гусев
ЦЗ
70
Игорь Кирюханцев
ПЗ
22
Бенито
ЛВ
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
99
Алексей Хахлев
ЦП
15
Викентий Волошин
АП
97
Тимур Кораблин
ПВ
9
Сильвио Вокрри
ЦФ
23
Z. Trontelj
ЦФ
Кривбасс
30
Владимир Маханьков
ВР
1
Богдан Хома
ВР
25
Бандейра
ПЗ
8
Джихад Бизимана
ОП
8
Ярослав Шевченко
ЦП
21
Александр Каменский
ЦП
9
Егор Твердохлеб
АП
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
7
Олег Кожушко
ЦФ
4-1-1-1-3
12
Турбаевский
17
Вантух
55
Джордан
4
Эскинья
10
Жуниньо
21
Башич
8
Яцык
9
Антюх
22
Мичин
11
Горбач
28
Будковский
3-2-3-2
30
Клищук
14
Драмбаев
3
Романчук
17
Кузик
11
Вакулко
23
Илич
77
Понедельник
8
Аморосо
7
Микитишин
7
Соса
20
Задерака
21
Башич
99
Хахлев
99
Хахлев
21
Башич
10
Жуниньо
9
Вокрри
9
Вокрри
10
Жуниньо
7
Микитишин
11
Ндомбаси
11
Ндомбаси
7
Микитишин
20
Задерака
7
Кожушко
7
Кожушко
20
Задерака
Остались в запасе
Заря
Кривбасс
1
Дмитрий Мацапура
ВР
1
Александр Сапутин
ВР
23
Алексей Гусев
ЦЗ
70
Игорь Кирюханцев
ПЗ
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
15
Викентий Волошин
АП
22
Бенито
ЛВ
97
Тимур Кораблин
ПВ
23
Z. Trontelj
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
30
Владимир Маханьков
ВР
1
Богдан Хома
ВР
25
Бандейра
ПЗ
8
Джихад Бизимана
ОП
8
Ярослав Шевченко
ЦП
21
Александр Каменский
ЦП
9
Егор Твердохлеб
АП
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Остались в запасе
1
Дмитрий Мацапура
ВР
1
Александр Сапутин
ВР
23
Алексей Гусев
ЦЗ
70
Игорь Кирюханцев
ПЗ
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
15
Викентий Волошин
АП
22
Бенито
ЛВ
97
Тимур Кораблин
ПВ
23
Z. Trontelj
ЦФ
Остались в запасе
30
Владимир Маханьков
ВР
1
Богдан Хома
ВР
25
Бандейра
ПЗ
8
Джихад Бизимана
ОП
8
Ярослав Шевченко
ЦП
21
Александр Каменский
ЦП
9
Егор Твердохлеб
АП
Главный тренер
Юрий Коваль
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Статистика матча Заря - Кривбасс
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Заря
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Заря
- : -
07.12.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
0 : 0
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кривбасс
2 : 0
29.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кривбасс
2 : 0
29.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Кривбасс
0 : 2
25.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Эпицентр
1 : 1
07.11.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Буковина
0 : 0
25.10.2026
Кривбасс
Информация о матче
Главный судья:
Kozyryatsky Maksym, Ukraine
Стадион:
Slavutych-Arena, Zaporizhzhia
Новости команд
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