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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Заря - Рух
Заря - Рух: обзор матча 02 марта 2025
Заря
02.03.2025, воскресенье, 16:30
Украина. Премьер-лига, 19 тур
2 : 0
Завершен
Рух
74'
Ф. Будковский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Заря - Рух
Замена
Т. Кораблин
️️️️
П. Мичин
81'
Замена
И. Горбач
️️️️
Жуниньо
81'
75'
Замена
В. Рунич
️️️️
А. Ременяк
ГОЛ! 1:0!
Ф. Будковский
74'
Замена
В. Вакула
️️️️
С. Вокрри
70'
68'
Замена
Р. Лях
️️️️
А. Рябов
68'
Замена
Ю. Климчук
️️️️
В. Роман
55'
Замена
Д. Пидгурский
️️️️
О. Горин
44'
Желтая карточка
О. Горин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
1
Александр Сапутин
ВР
55
Джордан
ЦЗ
10
Жуниньо
ЦЗ
21
Яков Башич
ОП
6
Деян Попара
ЦП
8
Александр Яцык
ЦП
29
Владимир Белоцерковец
АП
23
Z. Trontelj
ЦФ
9
Сильвио Вокрри
ЦФ
28
Филипп Будковский
ЦФ
22
Петар Мичин
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Рух
1
Дмитрий Ледвий
ВР
17
Денис Слюсар
ЦЗ
29
Роман Дидык
ЦЗ
44
Виталий Холод
ЦЗ
25
Олег Горин
ЦЗ
93
Виталий Роман
ПЗ
19
Ярослав Карабин
ЦП
16
Артур Рябов
ЦП
19
Евгений Пастух
ЦП
9
Артур Ременяк
ПВ
88
Владислав Погорилый
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Заря
12
Никита Турбаевский
ВР
1
Дмитрий Мацапура
ВР
4
Габриэль Эскинья
ЦЗ
70
Игорь Кирюханцев
ПЗ
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
14
Maksym Vasylets
ЦП
99
Владислав Вакула
ПВ
97
Тимур Кораблин
ПВ
11
Игорь Горбач
ЦФ
Рух
62
Sviatoslav Vanivskyi
ВР
73
Ростислав Лях
ЛЗ
75
Андрей Китела
ПЗ
11
Василь Рунич
ЛВ
70
Юрий Климчук
ЛВ
11
Бекназ Алмазбеков
ЛВ
35
Эдсон Фернандо
ОП
6
Денис Пидгурский
ОП
20
Yuriy Tlumak
ЦП
10
Остап Притула
АП
23
Фаал Бабукарра
ЦФ
2-1-2-1-4
1
Сапутин
55
Джордан
10
Жуниньо
21
Башич
6
Попара
8
Яцык
29
Белоцерковец
23
22
Мичин
28
Будковский
9
Вокрри
3-2-3-1-1
1
Ледвий
29
Дидык
44
Холод
25
Горин
93
Роман
17
Слюсар
19
Карабин
16
Рябов
19
Пастух
9
Ременяк
88
Погорилый
9
Вокрри
99
Вакула
99
Вакула
9
Вокрри
22
Мичин
97
Кораблин
97
Кораблин
22
Мичин
10
Жуниньо
11
Горбач
11
Горбач
10
Жуниньо
16
Рябов
73
Лях
73
Лях
16
Рябов
25
Горин
6
Пидгурский
6
Пидгурский
25
Горин
9
Ременяк
11
Рунич
11
Рунич
9
Ременяк
93
Роман
70
Климчук
70
Климчук
93
Роман
Остались в запасе
Заря
Рух
12
Никита Турбаевский
ВР
1
Дмитрий Мацапура
ВР
4
Габриэль Эскинья
ЦЗ
70
Игорь Кирюханцев
ПЗ
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
14
Maksym Vasylets
ЦП
Главный тренер
Юрий Коваль
62
Sviatoslav Vanivskyi
ВР
75
Андрей Китела
ПЗ
35
Эдсон Фернандо
ОП
20
Yuriy Tlumak
ЦП
10
Остап Притула
АП
11
Бекназ Алмазбеков
ЛВ
23
Фаал Бабукарра
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Остались в запасе
12
Никита Турбаевский
ВР
1
Дмитрий Мацапура
ВР
4
Габриэль Эскинья
ЦЗ
70
Игорь Кирюханцев
ПЗ
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
14
Maksym Vasylets
ЦП
Остались в запасе
62
Sviatoslav Vanivskyi
ВР
75
Андрей Китела
ПЗ
35
Эдсон Фернандо
ОП
20
Yuriy Tlumak
ЦП
10
Остап Притула
АП
11
Бекназ Алмазбеков
ЛВ
23
Фаал Бабукарра
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Главный тренер
Виталий Пономарев
Статистика матча Заря - Рух
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Заря
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Заря
- : -
07.12.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
0 : 0
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Рух
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Полесье
2 : 0
24.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кудровка
2 : 1
14.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
0 : 0
09.05.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Рух
1 : 2
04.05.2026
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Дмитро Панчишин
(Харьков)
Стадион:
Slavutych-Arena, Zaporizhzhia
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