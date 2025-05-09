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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Заря - Шахтер
Заря - Шахтер: обзор матча 09 мая 2025
Заря
09.05.2025, пятница, 15:30
Украина. Премьер-лига, 28 тур
0 : 0
Завершен
Шахтер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Заря - Шахтер
Желтая карточка
Жуниньо
83'
Желтая карточка
Я. Башич
83'
Замена
И. Горбач
️️️️
Р. Вантух
80'
74'
Замена
М. Швед
️️️️
Кевин
Замена
В. Белоцерковец
️️️️
К. Дрышлюк
62'
60'
Замена
В. Цуканов
️️️️
Педриньо
Желтая карточка
К. Дрышлюк
57'
17'
Вторая желтая
А. Грам
10'
Желтая карточка
А. Грам
Желтая карточка
Ф. Будковский
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
1
Александр Сапутин
ВР
17
Роман Вантух
ЛЗ
55
Джордан
ЦЗ
10
Жуниньо
ЦЗ
21
Яков Башич
ОП
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
6
Деян Попара
ЦП
23
Z. Trontelj
ЦФ
28
Филипп Будковский
ЦФ
22
Петар Мичин
ЦФ
9
Сильвио Вокрри
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Шахтер
23
Кирилл Фесюн
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
7
Эгиналдо
ЛВ
11
Кевин
ЛВ
6
Марлон Гомес
ЦП
10
Педриньо
ЦП
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
19
Артем Бондаренко
АП
Главный тренер
Марино Пушич
Заря
1
Дмитрий Мацапура
ВР
12
Никита Турбаевский
ВР
70
Игорь Кирюханцев
ПЗ
7
Андрей Маткевич
ЦП
14
Maksym Vasylets
ЦП
8
Александр Яцык
ЦП
29
Владимир Белоцерковец
АП
97
Тимур Кораблин
ПВ
11
Игорь Горбач
ЦФ
Шахтер
38
Тимур Пузанков
ВР
48
Денис Твардовский
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
11
Невертон
ЛВ
24
Виктор Цуканов
ЦП
29
Егор Назарина
ЦП
9
Марьян Швед
ПВ
9
Кауа Элиас
ЦФ
30
Алиссон
ЦФ
2
Лассина Траоре
ЦФ
3-1-2-4
1
Сапутин
17
Вантух
10
Жуниньо
55
Джордан
21
Башич
8
Дрышлюк
6
Попара
23
9
Вокрри
22
Мичин
28
Будковский
4-3-3
23
Фесюн
17
Тобиас
5
Бондарь
18
Грам
13
Энрике
6
Гомес
10
Педриньо
8
Крыськив
7
Эгиналдо
19
Бондаренко
11
Кевин
8
Дрышлюк
29
Белоцерковец
29
Белоцерковец
8
Дрышлюк
17
Вантух
11
Горбач
11
Горбач
17
Вантух
74
Фарина
74
Фарина
10
Педриньо
24
Цуканов
24
Цуканов
10
Педриньо
11
Кевин
9
Швед
9
Швед
11
Кевин
Остались в запасе
Заря
Шахтер
1
Дмитрий Мацапура
ВР
12
Никита Турбаевский
ВР
70
Игорь Кирюханцев
ПЗ
7
Андрей Маткевич
ЦП
14
Maksym Vasylets
ЦП
8
Александр Яцык
ЦП
97
Тимур Кораблин
ПВ
Главный тренер
Юрий Коваль
38
Тимур Пузанков
ВР
48
Денис Твардовский
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
29
Егор Назарина
ЦП
11
Невертон
ЛВ
9
Кауа Элиас
ЦФ
30
Алиссон
ЦФ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Марино Пушич
Остались в запасе
1
Дмитрий Мацапура
ВР
12
Никита Турбаевский
ВР
70
Игорь Кирюханцев
ПЗ
7
Андрей Маткевич
ЦП
14
Maksym Vasylets
ЦП
8
Александр Яцык
ЦП
97
Тимур Кораблин
ПВ
Остались в запасе
38
Тимур Пузанков
ВР
48
Денис Твардовский
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
29
Егор Назарина
ЦП
11
Невертон
ЛВ
9
Кауа Элиас
ЦФ
30
Алиссон
ЦФ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Главный тренер
Марино Пушич
Статистика матча Заря - Шахтер
4
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Заря
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Заря
- : -
07.12.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
0 : 0
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Шахтер
- : -
30.11.2026
Буковина
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Информация о матче
Главный судья:
Александр Шандор
(Львов)
Стадион:
Slavutych-Arena, Zaporizhzhia
Новости команд
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