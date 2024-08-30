Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Оболонь - Заря
Оболонь - Заря: обзор матча 30 августа 2024
Оболонь
30.08.2024, пятница, 15:30
Украина. Премьер-лига, 5 тур
0 : 2
Завершен
Заря
19'
П. Мичин
52'
Ф. Будковский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оболонь - Заря
90'
+2
Желтая карточка
Джордан
85'
Желтая карточка
К. Дрышлюк
Замена
К. Бычек
️️️️
В. Витенчук
83'
73'
Замена
И. Кирюханцев
️️️️
Д. Антюх
Замена
А. Чернов
️️️️
А. Осман
72'
69'
Желтая карточка
Бенито
65'
Замена
Бенито
️️️️
Ф. Будковский
Вторая желтая
В. Дубко
62'
Желтая карточка
В. Дубко
57'
52'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Будковский
Пас отдал
Д. Антюх
48'
Желтая карточка
Ф. Будковский
Замена
В. Близниченко
️️️️
С. Суханов
46'
19'
ГОЛ! 0:1!
П. Мичин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оболонь
1
Назарий Федоривский
ВР
5
Александр Осман
ЛЗ
2
Данил Карась
ЦЗ
37
Валерий Дубко
ЦЗ
55
Сергей Суханов
ПЗ
44
Вадим Витенчук
ОП
5
Владислав Приймак
ОП
4
Тарас Мороз
ОП
17
Руслан Черненко
ЦП
99
Denys Teslyuk
ЦФ
13
Игорь Мединский
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Заря
12
Никита Турбаевский
ВР
17
Роман Вантух
ЛЗ
55
Джордан
ЦЗ
9
Денис Антюх
ЛВ
21
Яков Башич
ОП
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
39
Эдуардо Герреро
ЦП
8
Александр Яцык
ЦП
28
Филипп Будковский
ЦФ
22
Петар Мичин
ЦФ
23
Z. Trontelj
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Оболонь
23
Александр Рыбка
ВР
31
Denys Marchenko
ВР
14
Александр Чернов
ПЗ
77
Константин Бычек
ЛВ
7
Виктор Близниченко
ЛВ
10
Олег Слободян
ЦП
25
Виталий Груша
АП
90
Taras Liakh
ЦФ
9
Ростислав Тарануха
ЦФ
Заря
1
Александр Сапутин
ВР
1
Дмитрий Мацапура
ВР
23
Алексей Гусев
ЦЗ
4
Габриэль Эскинья
ЦЗ
5
Christopher Nwaeze
ЦЗ
10
Жуниньо
ЦЗ
70
Игорь Кирюханцев
ПЗ
22
Бенито
ЛВ
99
Алексей Хахлев
ЦП
97
Тимур Кораблин
ПВ
11
Игорь Горбач
ЦФ
9
Сильвио Вокрри
ЦФ
4-3-1-2
1
Федоривский
5
Осман
2
Карась
37
Дубко
55
Суханов
44
Витенчук
5
Приймак
4
Мороз
17
Черненко
13
Мединский
99
2-1-3-1-3
12
Турбаевский
55
Джордан
17
Вантух
21
Башич
8
Дрышлюк
39
Герреро
8
Яцык
9
Антюх
23
22
Мичин
28
Будковский
5
Осман
14
Чернов
14
Чернов
5
Осман
44
Витенчук
77
Бычек
77
Бычек
44
Витенчук
55
Суханов
7
Близниченко
7
Близниченко
55
Суханов
9
Антюх
70
Кирюханцев
70
Кирюханцев
9
Антюх
28
Будковский
22
Бенито
22
Бенито
28
Будковский
Остались в запасе
Оболонь
Заря
23
Александр Рыбка
ВР
31
Denys Marchenko
ВР
10
Олег Слободян
ЦП
25
Виталий Груша
АП
90
Taras Liakh
ЦФ
9
Ростислав Тарануха
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
1
Александр Сапутин
ВР
1
Дмитрий Мацапура
ВР
23
Алексей Гусев
ЦЗ
4
Габриэль Эскинья
ЦЗ
5
Christopher Nwaeze
ЦЗ
10
Жуниньо
ЦЗ
99
Алексей Хахлев
ЦП
97
Тимур Кораблин
ПВ
11
Игорь Горбач
ЦФ
9
Сильвио Вокрри
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Остались в запасе
23
Александр Рыбка
ВР
31
Denys Marchenko
ВР
10
Олег Слободян
ЦП
25
Виталий Груша
АП
90
Taras Liakh
ЦФ
9
Ростислав Тарануха
ЦФ
Остались в запасе
1
Александр Сапутин
ВР
1
Дмитрий Мацапура
ВР
23
Алексей Гусев
ЦЗ
4
Габриэль Эскинья
ЦЗ
5
Christopher Nwaeze
ЦЗ
10
Жуниньо
ЦЗ
99
Алексей Хахлев
ЦП
97
Тимур Кораблин
ПВ
11
Игорь Горбач
ЦФ
9
Сильвио Вокрри
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Главный тренер
Юрий Коваль
Статистика матча Оболонь - Заря
1
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Карпаты
- : -
05.12.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
0 : 0
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Оболонь
1 : 1
06.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Полесье
3 : 0
23.10.2026
Оболонь
Заря
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Заря
- : -
07.12.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
0 : 0
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Denys Reznikov, Ukraine
Стадион:
Оболонь
Новости команд
Все
Оболонь
Заря
«Оболонь» – «Заря»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
Вчера, 12:50
Премьер-лига: шансы «Оболони» и «Зари» на победу в матче 14-го тура
27 ноября
«Динамо Киев» – «Оболонь»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
«Карпаты» – «Заря»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
УПЛ: шансы «Динамо Киев» и «Оболони» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
«Оболонь» – «Заря»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
Вчера, 12:50
Премьер-лига: шансы «Оболони» и «Зари» на победу в матче 14-го тура
27 ноября
«Динамо Киев» – «Оболонь»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
УПЛ: шансы «Динамо Киев» и «Оболони» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
УПЛ: шансы «Динамо Киев» и «Оболони» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
«Оболонь» – «Заря»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
Вчера, 12:50
Премьер-лига: шансы «Оболони» и «Зари» на победу в матче 14-го тура
27 ноября
«Карпаты» – «Заря»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
УПЛ: шансы «Карпат» и «Зари» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Зари» и «ЛНЗ» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+