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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ингулец - Заря
Ингулец - Заря: обзор матча 30 апреля 2025
Ингулец
30.04.2025, среда, 13:00
Украина. Премьер-лига, 16 тур
1 : 0
Завершен
Заря
38'
Р. Волохатый
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ингулец - Заря
Желтая карточка
И. Лосенко
88'
Замена
V. Sad
️️️️
B. Mogilnyi
77'
71'
Замена
Т. Кораблин
️️️️
К. Дрышлюк
71'
Замена
️️️️
Жуниньо
52'
Желтая карточка
Жуниньо
Пенальти не реализован!
И. Лосенко
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
Р. Волохатый
Пас отдал
А. Пятов
38'
Замена
О. Пушкарёв
️️️️
V. Dubilei
35'
5'
Желтая карточка
И. Горбач
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ингулец
12
Алексей Паламарчук
ВР
2
Stanislav-Nuri Malish
ЦЗ
4
Владимир Виливальд
ЦЗ
23
Михаил Шершень
ЦЗ
20
Роман Волохатый
ЦП
11
Александр Пятов
ЦП
26
Иван Лосенко
ЦП
33
Марьян Мысык
АП
97
Денис Резепов
АП
29
Владимир Белоцерковец
ЦФ
59
Bogdan Mogilnyi
ЦФ
Главный тренер
Василий Кобин
Заря
1
Александр Сапутин
ВР
4
Габриэль Эскинья
ЦЗ
55
Джордан
ЦЗ
10
Жуниньо
ЦЗ
21
Яков Башич
ОП
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
8
Александр Яцык
ЦП
99
Владислав Вакула
ПВ
28
Филипп Будковский
ЦФ
22
Петар Мичин
ЦФ
11
Игорь Горбач
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Ингулец
36
Антон Жилкин
ВР
4
Vitalii Dubilei
ЦЗ
21
Artem Benediuk
ЦЗ
26
Владислав Сидоренко
ПЗ
11
Vladyslav Chaban
ЦП
10
Valerii Sad
ЦП
87
Maksym Skorokhod
ЦП
99
Serhiy Kyslenko
ЦФ
19
Radion Lisnyak
ЦФ
42
Ilya Gadzhuk
ЦФ
27
Олег Пушкарёв
ЦФ
Заря
1
Дмитрий Мацапура
ВР
31
Valerii Kosivskyi
ВР
23
Алексей Гусев
ЦЗ
14
Maksym Vasylets
ЦП
15
Викентий Волошин
АП
97
Тимур Кораблин
ПВ
23
Z. Trontelj
ЦФ
9
Сильвио Вокрри
ЦФ
20
Владислав Супряга
ЦФ
3-3-2-2
12
Паламарчук
2
4
Виливальд
23
Шершень
20
Волохатый
11
Пятов
26
Лосенко
97
Резепов
33
Мысык
59
29
Белоцерковец
3-1-2-1-3
1
Сапутин
4
Эскинья
55
Джордан
10
Жуниньо
21
Башич
8
Дрышлюк
8
Яцык
99
Вакула
11
Горбач
22
Мичин
28
Будковский
4
4
59
10
10
59
27
Пушкарёв
27
Пушкарёв
8
Дрышлюк
97
Кораблин
97
Кораблин
8
Дрышлюк
Остались в запасе
Ингулец
Заря
36
Антон Жилкин
ВР
21
Artem Benediuk
ЦЗ
26
Владислав Сидоренко
ПЗ
11
Vladyslav Chaban
ЦП
87
Maksym Skorokhod
ЦП
99
Serhiy Kyslenko
ЦФ
19
Radion Lisnyak
ЦФ
42
Ilya Gadzhuk
ЦФ
Главный тренер
Василий Кобин
1
Дмитрий Мацапура
ВР
31
Valerii Kosivskyi
ВР
23
Алексей Гусев
ЦЗ
14
Maksym Vasylets
ЦП
15
Викентий Волошин
АП
23
Z. Trontelj
ЦФ
9
Сильвио Вокрри
ЦФ
20
Владислав Супряга
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Остались в запасе
36
Антон Жилкин
ВР
21
Artem Benediuk
ЦЗ
26
Владислав Сидоренко
ПЗ
11
Vladyslav Chaban
ЦП
87
Maksym Skorokhod
ЦП
99
Serhiy Kyslenko
ЦФ
19
Radion Lisnyak
ЦФ
42
Ilya Gadzhuk
ЦФ
Остались в запасе
1
Дмитрий Мацапура
ВР
31
Valerii Kosivskyi
ВР
23
Алексей Гусев
ЦЗ
14
Maksym Vasylets
ЦП
15
Викентий Волошин
АП
23
Z. Trontelj
ЦФ
9
Сильвио Вокрри
ЦФ
20
Владислав Супряга
ЦФ
Главный тренер
Василий Кобин
Главный тренер
Юрий Коваль
Статистика матча Ингулец - Заря
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ингулец
Украина. Кубок, 1/4 финала
Динамо К
2 : 0
03.03.2026
Ингулец
Украина. Кубок, 1/8 финала
Виктория С
0 : 1
29.10.2025
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Ингулец
1 : 4
18.05.2025
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ингулец
2 : 1
12.05.2025
Левый берег
Заря
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Заря
- : -
07.12.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
0 : 0
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Задиран
(Киевская обл.)
Стадион:
Ингулец
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