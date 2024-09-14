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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Заря - Динамо К
Заря - Динамо К: обзор матча 14 сентября 2024
Заря
14.09.2024, суббота, 15:30
Украина. Премьер-лига, 6 тур
0 : 2
Завершен
Динамо К
67'
В. Буяльский
78'
М. Брагару
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Заря - Динамо К
90'
+2
Замена
Б. Себальос
️️️️
Н. Михайленко
Желтая карточка
П. Мичин
86'
78'
ГОЛ! 0:2!
М. Брагару
Пас отдал
Н. Шапаренко
Замена
Т. Кораблин
️️️️
А. Хахлев
77'
Замена
А. Ндур
️️️️
Ф. Будковский
77'
73'
Замена
М. Брагару
️️️️
В. Кабаев
73'
Замена
В. Дубинчак
️️️️
К. Вивчаренко
Замена
В. Вакула
️️️️
Z. Trontelj
70'
67'
ГОЛ! 0:1!
В. Буяльский
Пас отдал
К. Вивчаренко
66'
Замена
Н. Шапаренко
️️️️
А. Пихаленок
66'
Замена
Н. Волошин
️️️️
А. Ярмоленко
Замена
Жуниньо
️️️️
И. Кирюханцев
61'
39'
Желтая карточка
К. Вивчаренко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
12
Никита Турбаевский
ВР
17
Роман Вантух
ЛЗ
55
Джордан
ЦЗ
70
Игорь Кирюханцев
ПЗ
9
Денис Антюх
ЛВ
21
Яков Башич
ОП
99
Алексей Хахлев
ЦП
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
22
Петар Мичин
ЦФ
28
Филипп Будковский
ЦФ
23
Z. Trontelj
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Динамо К
1
Георгий Бущан
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
6
Владимир Бражко
ОП
91
Николай Михайленко
ОП
8
Александр Пихаленок
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
19
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
Заря
1
Дмитрий Мацапура
ВР
1
Александр Сапутин
ВР
5
Christopher Nwaeze
ЦЗ
4
Габриэль Эскинья
ЦЗ
10
Жуниньо
ЦЗ
97
Тимур Кораблин
ПВ
99
Владислав Вакула
ПВ
45
Алиуне Ндур
ЦФ
Динамо К
35
Руслан Нещерет
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
3
Брайан Себальос
ЦЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
15
Валентин Рубчинский
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
10
Николай Шапаренко
ЦП
9
Назар Волошин
ПВ
45
Максим Брагару
ПВ
3-1-2-1-3
12
Турбаевский
17
Вантух
55
Джордан
70
Кирюханцев
21
Башич
99
Хахлев
8
Дрышлюк
9
Антюх
23
28
Будковский
22
Мичин
3-2-2-2-1
1
Бущан
18
Тымчик
40
Биловар
2
Вивчаренко
6
Бражко
91
Михайленко
8
Пихаленок
29
Буяльский
7
Ярмоленко
22
Кабаев
19
Ванат
70
Кирюханцев
10
Жуниньо
10
Жуниньо
70
Кирюханцев
99
Хахлев
97
Кораблин
97
Кораблин
99
Хахлев
23
99
Вакула
99
Вакула
23
28
Будковский
45
Ндур
45
Ндур
28
Будковский
2
Вивчаренко
44
Дубинчак
44
Дубинчак
2
Вивчаренко
91
Михайленко
3
Себальос
3
Себальос
91
Михайленко
8
Пихаленок
10
Шапаренко
10
Шапаренко
8
Пихаленок
7
Ярмоленко
9
Волошин
9
Волошин
7
Ярмоленко
22
Кабаев
45
Брагару
45
Брагару
22
Кабаев
Остались в запасе
Заря
Динамо К
1
Дмитрий Мацапура
ВР
1
Александр Сапутин
ВР
5
Christopher Nwaeze
ЦЗ
4
Габриэль Эскинья
ЦЗ
Главный тренер
Юрий Коваль
35
Руслан Нещерет
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
16
Максим Дячук
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
15
Валентин Рубчинский
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
Главный тренер
Александр Шовковский
Остались в запасе
1
Дмитрий Мацапура
ВР
1
Александр Сапутин
ВР
5
Christopher Nwaeze
ЦЗ
4
Габриэль Эскинья
ЦЗ
Остались в запасе
35
Руслан Нещерет
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
16
Максим Дячук
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
15
Валентин Рубчинский
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
Главный тренер
Юрий Коваль
Главный тренер
Александр Шовковский
Статистика матча Заря - Динамо К
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Заря
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Заря
- : -
07.12.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
0 : 0
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 1 тур
Динамо К
- : -
02.12.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
0 : 2
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Информация о матче
Главный судья:
Roman Blavatskiy, Ukraine
Стадион:
Slavutych-Arena, Zaporizhzhia
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