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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Кривбасс - Заря
Кривбасс - Заря: обзор матча 20 апреля 2025
Кривбасс
20.04.2025, воскресенье, 13:00
Украина. Премьер-лига, 25 тур
4 : 0
Завершен
Заря
32'
А. Романчук
66'
А. Микитишин
86'
Е. Твердохлеб
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кривбасс - Заря
Желтая карточка
В. Мулик
90'
+3
89'
Желтая карточка
Джордан
Желтая карточка
Ю. Вакулко
89'
Замена
В. Мулик
️️️️
Д. Соса
87'
ГОЛ! 3:0!
Е. Твердохлеб
Пас отдал
М. Задерака
86'
80'
Замена
А. Маткевич
️️️️
И. Горбач
Замена
М. Задерака
️️️️
И. Дибанго
77'
Замена
М. Лунев
️️️️
А. Микитишин
75'
Замена
Н. Ндомбаси
️️️️
Х. Илич
75'
70'
Желтая карточка
К. Дрышлюк
ГОЛ! 2:0!
А. Микитишин
Пас отдал
Ю. Вакулко
66'
65'
Замена
И. Кирюханцев
️️️️
Z. Trontelj
65'
Замена
С. Вокрри
️️️️
Жуниньо
64'
Желтая карточка
Z. Trontelj
Желтая карточка
И. Дибанго
64'
46'
Замена
Д. Антюх
️️️️
П. Мичин
38'
Красная карточка
Я. Башич
32'
Желтая карточка
П. Мичин
ГОЛ! 1:0!
А. Романчук
Пас отдал
Х. Илич
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кривбасс
30
Андрей Клищук
ВР
17
Денис Кузик
ЛЗ
25
Иван Дибанго
ЛЗ
3
Александр Романчук
ЦЗ
7
Артур Микитишин
ЛВ
11
Юрий Вакулко
ЦП
9
Егор Твердохлеб
АП
23
Хрвое Илич
АП
77
Андрей Понедельник
ПВ
27
Ян Юрчек
ЦФ
7
Даниэль Соса
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Заря
1
Александр Сапутин
ВР
17
Роман Вантух
ЛЗ
10
Жуниньо
ЦЗ
55
Джордан
ЦЗ
21
Яков Башич
ОП
8
Александр Яцык
ЦП
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
6
Деян Попара
ЦП
11
Игорь Горбач
ЦФ
22
Петар Мичин
ЦФ
23
Z. Trontelj
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Кривбасс
1
Богдан Хома
ВР
30
Владимир Маханьков
ВР
6
Бакари Конате
ЦЗ
4
Владимир Виливальд
ЦЗ
25
Бандейра
ПЗ
21
Александр Каменский
ЦП
20
Максим Задерака
ПВ
14
Максим Лунев
ЦФ
17
Mayken González
ЦФ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
24
Владимир Мулик
ЦФ
77
Глейкер Мендоза
ЦФ
Заря
1
Дмитрий Мацапура
ВР
12
Никита Турбаевский
ВР
70
Игорь Кирюханцев
ПЗ
9
Денис Антюх
ЛВ
7
Андрей Маткевич
ЦП
97
Тимур Кораблин
ПВ
9
Сильвио Вокрри
ЦФ
3-1-3-3
30
Клищук
25
Дибанго
3
Романчук
17
Кузик
11
Вакулко
7
Микитишин
23
Илич
77
Понедельник
7
Соса
27
Юрчек
9
Твердохлеб
3-1-3-3
1
Сапутин
10
Жуниньо
55
Джордан
17
Вантух
21
Башич
8
Яцык
8
Дрышлюк
6
Попара
23
22
Мичин
11
Горбач
25
Дибанго
20
Задерака
20
Задерака
25
Дибанго
7
Микитишин
14
Лунев
14
Лунев
7
Микитишин
23
Илич
11
Ндомбаси
11
Ндомбаси
23
Илич
7
Соса
24
Мулик
24
Мулик
7
Соса
23
70
Кирюханцев
70
Кирюханцев
23
11
Горбач
7
Маткевич
7
Маткевич
11
Горбач
22
Мичин
9
Антюх
9
Антюх
22
Мичин
10
Жуниньо
9
Вокрри
9
Вокрри
10
Жуниньо
Остались в запасе
Кривбасс
Заря
1
Богдан Хома
ВР
30
Владимир Маханьков
ВР
6
Бакари Конате
ЦЗ
4
Владимир Виливальд
ЦЗ
25
Бандейра
ПЗ
21
Александр Каменский
ЦП
17
Mayken González
ЦФ
77
Глейкер Мендоза
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
1
Дмитрий Мацапура
ВР
12
Никита Турбаевский
ВР
97
Тимур Кораблин
ПВ
Главный тренер
Юрий Коваль
Остались в запасе
1
Богдан Хома
ВР
30
Владимир Маханьков
ВР
6
Бакари Конате
ЦЗ
4
Владимир Виливальд
ЦЗ
25
Бандейра
ПЗ
21
Александр Каменский
ЦП
17
Mayken González
ЦФ
77
Глейкер Мендоза
ЦФ
Остались в запасе
1
Дмитрий Мацапура
ВР
12
Никита Турбаевский
ВР
97
Тимур Кораблин
ПВ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Главный тренер
Юрий Коваль
Статистика матча Кривбасс - Заря
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Шахтер
- : -
04.12.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кривбасс
2 : 0
29.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Кривбасс
0 : 2
25.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Эпицентр
1 : 1
07.11.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Буковина
0 : 0
25.10.2026
Кривбасс
Заря
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Заря
- : -
07.12.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
0 : 0
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Igor Pashal, Ukraine
Стадион:
Металлург
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