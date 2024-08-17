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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Заря - Александрия
Заря - Александрия: обзор матча 17 августа 2024
Заря
17.08.2024, суббота, 13:00
Украина. Премьер-лига, 3 тур
1 : 2
Завершен
Александрия
50'
Джордан
23'
Ж. Альвина
32'
К. Ковалец
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Заря - Александрия
Желтая карточка
К. Дрышлюк
84'
84'
Замена
В. Погорилый
️️️️
А. Филиппов
Замена
И. Горбач
️️️️
Э. Герреро
78'
71'
Замена
Д. Костышин
️️️️
А. Шулянский
Замена
В. Вакула
️️️️
И. Кирюханцев
64'
Замена
Т. Кораблин
️️️️
C. Nwaeze
64'
ГОЛ! 1:2!
Джордан
Пас отдал
И. Кирюханцев
50'
Замена
Жуниньо
️️️️
Р. Вантух
46'
Замена
К. Дрышлюк
️️️️
П. Мичин
46'
46'
Замена
Е. Смирный
️️️️
К. Ковалец
32'
ГОЛ! 0:2!
К. Ковалец
Желтая карточка
C. Nwaeze
30'
23'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Альвина
Пас отдал
А. Филиппов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
12
Никита Турбаевский
ВР
17
Роман Вантух
ЛЗ
55
Джордан
ЦЗ
5
Christopher Nwaeze
ЦЗ
70
Игорь Кирюханцев
ПЗ
9
Денис Антюх
ЛВ
21
Яков Башич
ОП
8
Александр Яцык
ЦП
39
Эдуардо Герреро
ЦП
23
Z. Trontelj
ЦФ
22
Петар Мичин
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Александрия
1
Георгий Ермаков
ВР
24
Александр Мартынюк
ЛЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
14
Артем Шулянский
ЛВ
23
Юрий Копина
ОП
31
Артем Шабанов
ЦП
5
Иван Калюжный
ЦП
6
Кирилл Ковалец
АП
50
Денис Шостак
АП
55
Жуан Альвина
ПВ
9
Александр Филиппов
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
Заря
1
Александр Сапутин
ВР
1
Дмитрий Мацапура
ВР
4
Габриэль Эскинья
ЦЗ
23
Алексей Гусев
ЦЗ
10
Жуниньо
ЦЗ
22
Бенито
ЛВ
99
Алексей Хахлев
ЦП
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
97
Тимур Кораблин
ПВ
99
Владислав Вакула
ПВ
11
Игорь Горбач
ЦФ
9
Сильвио Вокрри
ЦФ
Александрия
30
Никита Шевченко
ВР
77
Makarenko Nazar
ВР
18
Сергей Логинов
ЦЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
44
Мигель Кампуш
ЦЗ
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
27
Даниил Ващенко
ЦП
8
Евгений Смирный
ЦП
8
Денис Костышин
АП
17
Yaroslav Bazaev
ЦФ
88
Владислав Погорилый
ЦФ
4-1-2-1-2
12
Турбаевский
17
Вантух
55
Джордан
5
70
Кирюханцев
21
Башич
8
Яцык
39
Герреро
9
Антюх
22
Мичин
23
2-1-2-3-2
1
Ермаков
4
Кравченко
24
Мартынюк
23
Копина
31
Шабанов
5
Калюжный
55
Альвина
50
Шостак
14
Шулянский
9
Филиппов
6
Ковалец
17
Вантух
10
Жуниньо
10
Жуниньо
17
Вантух
22
Мичин
8
Дрышлюк
8
Дрышлюк
22
Мичин
5
97
Кораблин
97
Кораблин
5
70
Кирюханцев
99
Вакула
99
Вакула
70
Кирюханцев
39
Герреро
11
Горбач
11
Горбач
39
Герреро
6
Ковалец
8
Смирный
8
Смирный
6
Ковалец
14
Шулянский
8
Костышин
8
Костышин
14
Шулянский
9
Филиппов
88
Погорилый
88
Погорилый
9
Филиппов
Остались в запасе
Заря
Александрия
1
Александр Сапутин
ВР
1
Дмитрий Мацапура
ВР
4
Габриэль Эскинья
ЦЗ
23
Алексей Гусев
ЦЗ
99
Алексей Хахлев
ЦП
22
Бенито
ЛВ
9
Сильвио Вокрри
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
30
Никита Шевченко
ВР
77
Makarenko Nazar
ВР
18
Сергей Логинов
ЦЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
44
Мигель Кампуш
ЦЗ
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
27
Даниил Ващенко
ЦП
17
Yaroslav Bazaev
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
Остались в запасе
1
Александр Сапутин
ВР
1
Дмитрий Мацапура
ВР
4
Габриэль Эскинья
ЦЗ
23
Алексей Гусев
ЦЗ
99
Алексей Хахлев
ЦП
22
Бенито
ЛВ
9
Сильвио Вокрри
ЦФ
Остались в запасе
30
Никита Шевченко
ВР
77
Makarenko Nazar
ВР
18
Сергей Логинов
ЦЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
44
Мигель Кампуш
ЦЗ
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
27
Даниил Ващенко
ЦП
17
Yaroslav Bazaev
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Главный тренер
Руслан Ротань
Статистика матча Заря - Александрия
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Заря
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Заря
- : -
07.12.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
0 : 0
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Левый берег
1 : 0
09.06.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Александрия
1 : 1
05.06.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Александрия
1 : 1
23.05.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 2
12.05.2026
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Новохатный
(Киев)
Стадион:
Slavutych-Arena, Zaporizhzhia
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