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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Заря - ЛНЗ
Заря - ЛНЗ: обзор матча 04 ноября 2024
Заря
04.11.2024, понедельник, 19:00
Украина. Премьер-лига, 12 тур
1 : 2
Завершен
ЛНЗ
27'
П. Мичин
60'
Д. Топалов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Заря - ЛНЗ
Замена
В. Супряга
️️️️
И. Горбач
77'
Желтая карточка
И. Горбач
66'
60'
ГОЛ! 1:1!
Д. Топалов
ГОЛ! 1:0!
П. Мичин
27'
Желтая карточка
П. Мичин
24'
9'
Замена
Н. Муравский
️️️️
A. Dajko
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
12
Никита Турбаевский
ВР
17
Роман Вантух
ЛЗ
55
Джордан
ЦЗ
21
Яков Башич
ОП
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
8
Александр Яцык
ЦП
28
Филипп Будковский
ЦФ
9
Сильвио Вокрри
ЦФ
22
Петар Мичин
ЦФ
11
Игорь Горбач
ЦФ
23
Z. Trontelj
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
ЛНЗ
55
Хайдин Салиху
ЦЗ
4
Ajdi Dajko
ЦЗ
22
Илья Путря
ПЗ
11
Геннадий Пасич
ЛП
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
5
Шота Ноникашвили
ОП
18
Оливье Тилль
ЦП
22
Мухаррем Яшари
ЦП
99
Yevhenii Kucherenko
ЦФ
22
Франсис Момо
ЦФ
22
Guy Merlin Mollo Bessala
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
Заря
1
Александр Сапутин
ВР
1
Дмитрий Мацапура
ВР
5
Christopher Nwaeze
ЦЗ
10
Жуниньо
ЦЗ
70
Игорь Кирюханцев
ПЗ
99
Алексей Хахлев
ЦП
15
Викентий Волошин
АП
97
Тимур Кораблин
ПВ
7
Клайвер Криспим
ЦФ
20
Владислав Супряга
ЦФ
ЛНЗ
94
Герман Пеньков
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
34
Назарий Муравский
ЦЗ
9
Владислав Наумец
ЛВ
10
Артур Авагимян
ЛВ
16
Денис Олейник
ЛВ
8
Arad Bar
ЦП
5
Matej Angelov
ЦП
7
Eynel Soares
ЦП
18
Виталий Бойко
АП
19
Осама Халаила
ЦФ
2-1-2-5
12
Турбаевский
17
Вантух
55
Джордан
21
Башич
8
Дрышлюк
8
Яцык
9
Вокрри
23
11
Горбач
22
Мичин
28
Будковский
3-1-3-1-3
22
Путря
4
55
Салиху
5
Ноникашвили
18
Тилль
22
Яшари
11
Пасич
12
Топалов
22
22
Момо
99
11
Горбач
20
Супряга
20
Супряга
11
Горбач
4
34
Муравский
34
Муравский
4
Остались в запасе
Заря
ЛНЗ
1
Александр Сапутин
ВР
1
Дмитрий Мацапура
ВР
5
Christopher Nwaeze
ЦЗ
10
Жуниньо
ЦЗ
70
Игорь Кирюханцев
ПЗ
99
Алексей Хахлев
ЦП
15
Викентий Волошин
АП
97
Тимур Кораблин
ПВ
7
Клайвер Криспим
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
94
Герман Пеньков
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
8
Arad Bar
ЦП
5
Matej Angelov
ЦП
7
Eynel Soares
ЦП
18
Виталий Бойко
АП
9
Владислав Наумец
ЛВ
10
Артур Авагимян
ЛВ
16
Денис Олейник
ЛВ
19
Осама Халаила
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
Остались в запасе
1
Александр Сапутин
ВР
1
Дмитрий Мацапура
ВР
5
Christopher Nwaeze
ЦЗ
10
Жуниньо
ЦЗ
70
Игорь Кирюханцев
ПЗ
99
Алексей Хахлев
ЦП
15
Викентий Волошин
АП
97
Тимур Кораблин
ПВ
7
Клайвер Криспим
ЦФ
Остались в запасе
94
Герман Пеньков
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
8
Arad Bar
ЦП
5
Matej Angelov
ЦП
7
Eynel Soares
ЦП
18
Виталий Бойко
АП
9
Владислав Наумец
ЛВ
10
Артур Авагимян
ЛВ
16
Денис Олейник
ЛВ
19
Осама Халаила
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Главный тренер
Андрес Карраско
Статистика матча Заря - ЛНЗ
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Заря
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Заря
- : -
07.12.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
0 : 0
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Эпицентр
0 : 2
29.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Эпицентр
0 : 2
29.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 13 тур
ЛНЗ
1 : 1
23.11.2026
Полесье
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
ЛНЗ
0 : 0
01.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Левый берег
0 : 0
24.10.2026
ЛНЗ
Информация о матче
Главный судья:
S Zadiran, Ukraine
Стадион:
Slavutych-Arena, Zaporizhzhia
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