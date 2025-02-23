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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Александрия - Заря
Александрия - Заря: обзор матча 23 февраля 2025
Александрия
23.02.2025, воскресенье, 16:30
Украина. Премьер-лига, 18 тур
2 : 1
Завершен
Заря
45'
А. Филиппов
47'
А. Филиппов
43'
Р. Вантух
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Александрия - Заря
Желтая карточка
Г. Ермаков
90'
+1
Замена
Ю. Копина
️️️️
А. Филиппов
83'
Замена
А. Кулаков
️️️️
В. Шепелев
83'
Замена
Е. Смирный
️️️️
А. Мартынюк
79'
78'
Замена
В. Супряга
️️️️
Ф. Будковский
Замена
К. Ковалец
️️️️
Т. Кара
72'
Замена
А. Беляев
️️️️
Д. Мишнев
72'
68'
Желтая карточка
В. Вакула
ГОЛ! 2:1!
А. Филиппов
Пас отдал
Д. Мишнев
47'
ГОЛ! 1:1!
А. Филиппов
45'
43'
ГОЛ! 0:1!
Р. Вантух
Пас отдал
Д. Попара
15'
Желтая карточка
П. Мичин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Александрия
1
Георгий Ермаков
ВР
24
Александр Мартынюк
ЛЗ
44
Мигель Кампуш
ЦЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
31
Артем Шабанов
ЦП
5
Иван Калюжный
ЦП
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
55
Жуан Альвина
ПВ
9
Александр Филиппов
ЦФ
77
Теди Кара
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
Заря
1
Александр Сапутин
ВР
17
Роман Вантух
ЛЗ
55
Джордан
ЦЗ
21
Яков Башич
ОП
6
Деян Попара
ЦП
14
Maksym Vasylets
ЦП
29
Владимир Белоцерковец
АП
23
Z. Trontelj
ЦФ
22
Петар Мичин
ЦФ
11
Игорь Горбач
ЦФ
28
Филипп Будковский
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Александрия
16
Тео Ндика Матам
ЛЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
18
Сергей Логинов
ЦЗ
23
Юрий Копина
ОП
49
Матеус Амарал
ЦП
27
Даниил Ващенко
ЦП
21
Александр Беляев
ЦП
8
Евгений Смирный
ЦП
6
Кирилл Ковалец
АП
59
Артем Козак
ПВ
10
Андрей Кулаков
ЦФ
Заря
1
Дмитрий Мацапура
ВР
12
Никита Турбаевский
ВР
4
Габриэль Эскинья
ЦЗ
10
Жуниньо
ЦЗ
70
Игорь Кирюханцев
ПЗ
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
8
Александр Яцык
ЦП
99
Владислав Вакула
ПВ
97
Тимур Кораблин
ПВ
9
Сильвио Вокрри
ЦФ
20
Владислав Супряга
ЦФ
3-4-1-2
1
Ермаков
24
Мартынюк
44
Кампуш
4
Кравченко
31
Шабанов
15
Мишнев
19
Шепелев
5
Калюжный
55
Альвина
77
Кара
9
Филиппов
2-1-2-1-4
1
Сапутин
55
Джордан
17
Вантух
21
Башич
6
Попара
14
29
Белоцерковец
28
Будковский
11
Горбач
22
Мичин
23
9
Филиппов
23
Копина
23
Копина
9
Филиппов
15
Мишнев
21
Беляев
21
Беляев
15
Мишнев
24
Мартынюк
8
Смирный
8
Смирный
24
Мартынюк
77
Кара
6
Ковалец
6
Ковалец
77
Кара
19
Шепелев
10
Кулаков
10
Кулаков
19
Шепелев
28
Будковский
20
Супряга
20
Супряга
28
Будковский
Остались в запасе
Александрия
Заря
16
Тео Ндика Матам
ЛЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
18
Сергей Логинов
ЦЗ
49
Матеус Амарал
ЦП
27
Даниил Ващенко
ЦП
59
Артем Козак
ПВ
Главный тренер
Руслан Ротань
1
Дмитрий Мацапура
ВР
12
Никита Турбаевский
ВР
4
Габриэль Эскинья
ЦЗ
10
Жуниньо
ЦЗ
70
Игорь Кирюханцев
ПЗ
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
8
Александр Яцык
ЦП
99
Владислав Вакула
ПВ
97
Тимур Кораблин
ПВ
9
Сильвио Вокрри
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Остались в запасе
16
Тео Ндика Матам
ЛЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
18
Сергей Логинов
ЦЗ
49
Матеус Амарал
ЦП
27
Даниил Ващенко
ЦП
59
Артем Козак
ПВ
Остались в запасе
1
Дмитрий Мацапура
ВР
12
Никита Турбаевский
ВР
4
Габриэль Эскинья
ЦЗ
10
Жуниньо
ЦЗ
70
Игорь Кирюханцев
ПЗ
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
8
Александр Яцык
ЦП
99
Владислав Вакула
ПВ
97
Тимур Кораблин
ПВ
9
Сильвио Вокрри
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
Главный тренер
Юрий Коваль
Статистика матча Александрия - Заря
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Левый берег
1 : 0
09.06.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Александрия
1 : 1
05.06.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Александрия
1 : 1
23.05.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 2
12.05.2026
Заря
Заря
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Заря
- : -
07.12.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
0 : 0
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Koziryatsky, Maksim, Ukraine
Стадион:
Ника
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