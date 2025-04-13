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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Заря - Верес
Заря - Верес: обзор матча 13 апреля 2025
Заря
13.04.2025, воскресенье, 18:00
Украина. Премьер-лига, 24 тур
1 : 2
Завершен
Верес
52'
И. Харатин (АГ)
3'
И. Харатин
12'
Л. Кампос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Заря - Верес
89'
Желтая карточка
Е. Шевченко
Замена
В. Супряга
️️️️
Р. Вантух
85'
79'
Замена
В. Кучеров
️️️️
Р. Степанюк
79'
Замена
М. Смиян
️️️️
В. Дахновский
Замена
И. Кирюханцев
️️️️
Д. Антюх
73'
Желтая карточка
Ф. Будковский
64'
63'
Замена
М. Протасевич
️️️️
Г. Куция
62'
Замена
В. Шарай
️️️️
Л. Кампос
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
И. Харатин
52'
48'
Желтая карточка
Г. Куция
Замена
Z. Trontelj
️️️️
Жуниньо
46'
Замена
И. Горбач
️️️️
С. Вокрри
46'
Желтая карточка
К. Дрышлюк
37'
12'
ГОЛ! 0:2!
Л. Кампос
Пас отдал
Е. Шевченко
Желтая карточка
Жуниньо
11'
3'
ГОЛ! 0:1!
И. Харатин
Пас отдал
Д. Кльоц
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
1
Александр Сапутин
ВР
17
Роман Вантух
ЛЗ
10
Жуниньо
ЦЗ
9
Денис Антюх
ЛВ
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
6
Деян Попара
ЦП
14
Maksym Vasylets
ЦП
8
Александр Яцык
ЦП
22
Петар Мичин
ЦФ
28
Филипп Будковский
ЦФ
9
Сильвио Вокрри
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Верес
23
Andrii Kozhukhar
ВР
5
Евгений Шевченко
ЛЗ
33
Роман Гончаренко
ЦЗ
3
Семен Вовченко
ЦЗ
7
Руслан Степанюк
ОП
14
Игорь Харатин
ОП
27
Георгий Куция
ЦП
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
11
Виталий Дахновский
ПВ
99
Луан Кампос
ПВ
89
Николай Гайдучик
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Заря
1
Дмитрий Мацапура
ВР
12
Никита Турбаевский
ВР
70
Игорь Кирюханцев
ПЗ
7
Андрей Маткевич
ЦП
97
Тимур Кораблин
ПВ
99
Владислав Вакула
ПВ
23
Z. Trontelj
ЦФ
20
Владислав Супряга
ЦФ
11
Игорь Горбач
ЦФ
Верес
47
Богдан Когут
ВР
73
Mykhailo Kulyk
ВР
44
Даниил Чечер
ЦЗ
35
Nazar Balaba
ЦЗ
17
Михаил Протасевич
ПЗ
77
Владислав Шарай
ЛВ
29
Валерий Кучеров
ОП
27
Dmytro Hodia Vasylovych
ЦП
55
Anton Vydrych
ЦП
2
Максим Смиян
АП
10
Венделл Кравейро
ЦФ
2-4-1-3
1
Сапутин
17
Вантух
10
Жуниньо
8
Дрышлюк
14
8
Яцык
6
Попара
9
Антюх
9
Вокрри
28
Будковский
22
Мичин
3-2-2-2-1
23
33
Гончаренко
3
Вовченко
5
Шевченко
7
Степанюк
14
Харатин
27
Куция
8
Кльоц
99
Кампос
11
Дахновский
89
Гайдучик
9
Антюх
70
Кирюханцев
70
Кирюханцев
9
Антюх
10
Жуниньо
23
23
10
Жуниньо
17
Вантух
20
Супряга
20
Супряга
17
Вантух
9
Вокрри
11
Горбач
11
Горбач
9
Вокрри
27
Куция
17
Протасевич
17
Протасевич
27
Куция
7
Степанюк
29
Кучеров
29
Кучеров
7
Степанюк
11
Дахновский
2
Смиян
2
Смиян
11
Дахновский
99
Кампос
77
Шарай
77
Шарай
99
Кампос
Остались в запасе
Заря
Верес
1
Дмитрий Мацапура
ВР
12
Никита Турбаевский
ВР
7
Андрей Маткевич
ЦП
97
Тимур Кораблин
ПВ
99
Владислав Вакула
ПВ
Главный тренер
Юрий Коваль
47
Богдан Когут
ВР
73
Mykhailo Kulyk
ВР
44
Даниил Чечер
ЦЗ
35
Nazar Balaba
ЦЗ
27
Dmytro Hodia Vasylovych
ЦП
55
Anton Vydrych
ЦП
10
Венделл Кравейро
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Остались в запасе
1
Дмитрий Мацапура
ВР
12
Никита Турбаевский
ВР
7
Андрей Маткевич
ЦП
97
Тимур Кораблин
ПВ
99
Владислав Вакула
ПВ
Остались в запасе
47
Богдан Когут
ВР
73
Mykhailo Kulyk
ВР
44
Даниил Чечер
ЦЗ
35
Nazar Balaba
ЦЗ
27
Dmytro Hodia Vasylovych
ЦП
55
Anton Vydrych
ЦП
10
Венделл Кравейро
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Статистика матча Заря - Верес
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Заря
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Заря
- : -
07.12.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
0 : 0
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Верес
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Верес
- : -
07.12.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кривбасс
2 : 0
29.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Верес
1 : 3
22.11.2026
Буковина
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье
2 : 0
06.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Информация о матче
Главный судья:
Klim Zabroda, Ukraine
Стадион:
Slavutych-Arena, Zaporizhzhia
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