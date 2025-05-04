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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
ЛНЗ - Заря
ЛНЗ - Заря: обзор матча 04 мая 2025
ЛНЗ
04.05.2025, воскресенье, 13:00
Украина. Премьер-лига, 27 тур
1 : 1
Завершен
Заря
47'
Р. Вантух (АГ)
61'
Ф. Будковский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЛНЗ - Заря
Желтая карточка
Б. Кушниренко
88'
88'
Замена
А. Маткевич
️️️️
П. Мичин
Замена
Б. Кушниренко
️️️️
В. Танковский
86'
69'
Замена
В. Белоцерковец
️️️️
С. Вокрри
Замена
Б. Макуана
️️️️
М. Яшари
65'
61'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Будковский
Желтая карточка
Y. Kucherenko
60'
Замена
В. Наумец
️️️️
Д. Топалов
60'
60'
Замена
Д. Антюх
️️️️
Т. Кораблин
Желтая карточка
А. Каплиенко
57'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Р. Вантух
47'
Замена
А. Авагимян
️️️️
Ф. Момо
46'
Замена
А. Каплиенко
️️️️
Х. Салиху
46'
24'
Желтая карточка
Ф. Будковский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЛНЗ
14
Александр Драмбаев
ЛЗ
55
Хайдин Салиху
ЦЗ
4
Ajdi Dajko
ЦЗ
34
Назарий Муравский
ЦЗ
11
Геннадий Пасич
ЛП
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
6
Вячеслав Танковский
ЦП
18
Оливье Тилль
ЦП
22
Мухаррем Яшари
ЦП
99
Yevhenii Kucherenko
ЦФ
22
Франсис Момо
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
Заря
1
Александр Сапутин
ВР
17
Роман Вантух
ЛЗ
55
Джордан
ЦЗ
21
Яков Башич
ОП
8
Александр Яцык
ЦП
6
Деян Попара
ЦП
97
Тимур Кораблин
ПВ
28
Филипп Будковский
ЦФ
23
Z. Trontelj
ЦФ
9
Сильвио Вокрри
ЦФ
22
Петар Мичин
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
ЛНЗ
94
Герман Пеньков
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
77
Богдан Кушниренко
ЦЗ
10
Артур Авагимян
ЛВ
9
Владислав Наумец
ЛВ
19
Джуисон Беннетт
ЛВ
5
Шота Ноникашвили
ОП
18
Виталий Бойко
АП
90
Марк Ассинор
ЦФ
2
Бени Макуана
ЦФ
Заря
12
Никита Турбаевский
ВР
1
Дмитрий Мацапура
ВР
9
Денис Антюх
ЛВ
7
Андрей Маткевич
ЦП
39
Yevhenii Pysarenko
ЦП
29
Владимир Белоцерковец
АП
17
Федор Задорожный
ЦФ
4-4-1-2
14
Драмбаев
4
34
Муравский
55
Салиху
11
Пасич
18
Тилль
22
Яшари
6
Танковский
12
Топалов
22
Момо
99
2-1-2-1-4
1
Сапутин
55
Джордан
17
Вантух
21
Башич
8
Яцык
6
Попара
97
Кораблин
22
Мичин
9
Вокрри
23
28
Будковский
55
Салиху
18
Каплиенко
18
Каплиенко
55
Салиху
6
Танковский
77
Кушниренко
77
Кушниренко
6
Танковский
22
Момо
10
Авагимян
10
Авагимян
22
Момо
12
Топалов
9
Наумец
9
Наумец
12
Топалов
22
Яшари
2
Макуана
2
Макуана
22
Яшари
22
Мичин
7
Маткевич
7
Маткевич
22
Мичин
9
Вокрри
29
Белоцерковец
29
Белоцерковец
9
Вокрри
97
Кораблин
9
Антюх
9
Антюх
97
Кораблин
Остались в запасе
ЛНЗ
Заря
94
Герман Пеньков
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
5
Шота Ноникашвили
ОП
18
Виталий Бойко
АП
19
Джуисон Беннетт
ЛВ
90
Марк Ассинор
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
17
Федор Задорожный
ЦФ
12
Никита Турбаевский
ВР
1
Дмитрий Мацапура
ВР
39
Yevhenii Pysarenko
ЦП
Главный тренер
Юрий Коваль
Остались в запасе
94
Герман Пеньков
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
5
Шота Ноникашвили
ОП
18
Виталий Бойко
АП
19
Джуисон Беннетт
ЛВ
90
Марк Ассинор
ЦФ
Остались в запасе
17
Федор Задорожный
ЦФ
12
Никита Турбаевский
ВР
1
Дмитрий Мацапура
ВР
39
Yevhenii Pysarenko
ЦП
Главный тренер
Андрес Карраско
Главный тренер
Юрий Коваль
Статистика матча ЛНЗ - Заря
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 15 тур
ЛНЗ
- : -
05.12.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Эпицентр
0 : 2
29.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 13 тур
ЛНЗ
1 : 1
23.11.2026
Полесье
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
ЛНЗ
0 : 0
01.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Левый берег
0 : 0
24.10.2026
ЛНЗ
Заря
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Заря
- : -
07.12.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
0 : 0
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Mihailo Raida, Ukraine
Стадион:
Черкасы-Арена
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