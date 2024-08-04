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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Заря - Ингулец
Заря - Ингулец: обзор матча 04 августа 2024
Заря
04.08.2024, воскресенье, 18:00
Украина. Премьер-лига, 1 тур
2 : 1
Завершен
Ингулец
16'
Я. Башич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Заря - Ингулец
90'
+1
Замена
Д. Резепов
️️️️
А. Козак
Замена
Жуниньо
️️️️
Р. Вантух
83'
Замена
И. Горбач
️️️️
И. Кирюханцев
75'
Замена
П. Мичин
️️️️
К. Дрышлюк
62'
Замена
Бенито
️️️️
Э. Герреро
46'
ГОЛ! 1:0!
Я. Башич
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
12
Никита Турбаевский
ВР
17
Роман Вантух
ЛЗ
55
Джордан
ЦЗ
4
Габриэль Эскинья
ЦЗ
70
Игорь Кирюханцев
ПЗ
9
Денис Антюх
ЛВ
21
Яков Башич
ОП
8
Александр Яцык
ЦП
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
39
Эдуардо Герреро
ЦП
23
Z. Trontelj
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Ингулец
12
Алексей Паламарчук
ВР
91
Максим Мельничук
ЛЗ
23
Михаил Шершень
ЦЗ
10
Александр Козак
ЛВ
11
Ярослав Богунов
ЛВ
32
Сергей Петько
ЦП
Главный тренер
Василий Кобин
Заря
1
Александр Сапутин
ВР
1
Дмитрий Мацапура
ВР
10
Жуниньо
ЦЗ
23
Алексей Гусев
ЦЗ
22
Бенито
ЛВ
44
Арсений Батагов
ОП
99
Алексей Хахлев
ЦП
9
Сильвио Вокрри
ЦФ
22
Петар Мичин
ЦФ
19
Владислав Бугай
ЦФ
11
Игорь Горбач
ЦФ
Ингулец
26
Владислав Сидоренко
ПЗ
33
Марьян Мысык
АП
97
Денис Резепов
АП
4-1-3-1-1
12
Турбаевский
17
Вантух
55
Джордан
4
Эскинья
70
Кирюханцев
21
Башич
8
Яцык
8
Дрышлюк
39
Герреро
9
Антюх
23
2-1-2
12
Паламарчук
23
Шершень
91
Мельничук
32
Петько
10
Козак
11
Богунов
17
Вантух
10
Жуниньо
10
Жуниньо
17
Вантух
39
Герреро
22
Бенито
22
Бенито
39
Герреро
8
Дрышлюк
22
Мичин
22
Мичин
8
Дрышлюк
70
Кирюханцев
11
Горбач
11
Горбач
70
Кирюханцев
10
Козак
97
Резепов
97
Резепов
10
Козак
Остались в запасе
Заря
Ингулец
1
Александр Сапутин
ВР
1
Дмитрий Мацапура
ВР
23
Алексей Гусев
ЦЗ
44
Арсений Батагов
ОП
99
Алексей Хахлев
ЦП
9
Сильвио Вокрри
ЦФ
19
Владислав Бугай
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
26
Владислав Сидоренко
ПЗ
33
Марьян Мысык
АП
Главный тренер
Василий Кобин
Остались в запасе
1
Александр Сапутин
ВР
1
Дмитрий Мацапура
ВР
23
Алексей Гусев
ЦЗ
44
Арсений Батагов
ОП
99
Алексей Хахлев
ЦП
9
Сильвио Вокрри
ЦФ
19
Владислав Бугай
ЦФ
Остались в запасе
26
Владислав Сидоренко
ПЗ
33
Марьян Мысык
АП
Главный тренер
Юрий Коваль
Главный тренер
Василий Кобин
Статистика матча Заря - Ингулец
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Заря
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Заря
- : -
07.12.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
0 : 0
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Ингулец
Украина. Кубок, 1/4 финала
Динамо К
2 : 0
03.03.2026
Ингулец
Украина. Кубок, 1/8 финала
Виктория С
0 : 1
29.10.2025
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Ингулец
1 : 4
18.05.2025
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ингулец
2 : 1
12.05.2025
Левый берег
Информация о матче
Главный судья:
Ryda Mykhailo,
Стадион:
Slavutych-Arena, Zaporizhzhia
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