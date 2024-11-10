Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Шахтер - Заря
Шахтер - Заря: обзор матча 10 ноября 2024
Шахтер
10.11.2024, воскресенье, 16:30
Украина. Премьер-лига, 13 тур
3 : 1
Завершен
Заря
52'
А. Бондаренко (П)
54'
Кевин
90+3'
Джордан (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шахтер - Заря
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
Джордан
90'
+3
88'
Замена
В. Супряга
️️️️
Жуниньо
Замена
Эгиналдо
️️️️
Д. Сикан
83'
Замена
Л. Траоре
️️️️
Кевин
83'
79'
Желтая карточка
К. Дрышлюк
76'
Замена
Z. Trontelj
️️️️
С. Вокрри
Замена
А. Зубков
️️️️
Педриньо
72'
Замена
Д. Крыськив
️️️️
А. Бондаренко
72'
72'
Замена
В. Волошин
️️️️
П. Мичин
72'
Замена
И. Кирюханцев
️️️️
И. Горбач
ГОЛ! 2:0!
Кевин
54'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Бондаренко
52'
40'
Желтая карточка
П. Мичин
Замена
П. Энрике
️️️️
И. Азарови
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
31
Дмитрий Ризнык
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
11
Кевин
ЛВ
6
Марлон Гомес
ЦП
10
Педриньо
ЦП
19
Артем Бондаренко
АП
10
Георгий Судаков
АП
14
Даниил Сикан
ЦФ
Главный тренер
Марино Пушич
Заря
12
Никита Турбаевский
ВР
17
Роман Вантух
ЛЗ
10
Жуниньо
ЦЗ
55
Джордан
ЦЗ
21
Яков Башич
ОП
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
8
Александр Яцык
ЦП
11
Игорь Горбач
ЦФ
28
Филипп Будковский
ЦФ
22
Петар Мичин
ЦФ
9
Сильвио Вокрри
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Шахтер
23
Кирилл Фесюн
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
7
Эгиналдо
ЛВ
11
Невертон
ЛВ
4
Бартол Франьич
ОП
27
Тарас Степаненко
ОП
29
Егор Назарина
ЦП
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
21
Александр Зубков
ПВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Заря
1
Александр Сапутин
ВР
1
Дмитрий Мацапура
ВР
5
Christopher Nwaeze
ЦЗ
70
Игорь Кирюханцев
ПЗ
9
Денис Антюх
ЛВ
15
Викентий Волошин
АП
97
Тимур Кораблин
ПВ
23
Z. Trontelj
ЦФ
7
Клайвер Криспим
ЦФ
20
Владислав Супряга
ЦФ
4-2-3-1
31
Ризнык
16
Азарови
5
Бондарь
22
Матвиенко
17
Тобиас
6
Гомес
10
Педриньо
11
Кевин
10
Судаков
19
Бондаренко
14
Сикан
3-1-2-4
12
Турбаевский
10
Жуниньо
55
Джордан
17
Вантух
21
Башич
8
Дрышлюк
8
Яцык
9
Вокрри
22
Мичин
28
Будковский
11
Горбач
16
Азарови
13
Энрике
13
Энрике
16
Азарови
19
Бондаренко
8
Крыськив
8
Крыськив
19
Бондаренко
14
Сикан
7
Эгиналдо
7
Эгиналдо
14
Сикан
10
Педриньо
21
Зубков
21
Зубков
10
Педриньо
11
Кевин
2
Траоре
2
Траоре
11
Кевин
11
Горбач
70
Кирюханцев
70
Кирюханцев
11
Горбач
22
Мичин
15
Волошин
15
Волошин
22
Мичин
9
Вокрри
23
23
9
Вокрри
10
Жуниньо
20
Супряга
20
Супряга
10
Жуниньо
Остались в запасе
Шахтер
Заря
23
Кирилл Фесюн
ВР
18
Алаа Грам
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
4
Бартол Франьич
ОП
27
Тарас Степаненко
ОП
29
Егор Назарина
ЦП
11
Невертон
ЛВ
Главный тренер
Марино Пушич
1
Александр Сапутин
ВР
1
Дмитрий Мацапура
ВР
5
Christopher Nwaeze
ЦЗ
9
Денис Антюх
ЛВ
97
Тимур Кораблин
ПВ
7
Клайвер Криспим
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Остались в запасе
23
Кирилл Фесюн
ВР
18
Алаа Грам
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
4
Бартол Франьич
ОП
27
Тарас Степаненко
ОП
29
Егор Назарина
ЦП
11
Невертон
ЛВ
Остались в запасе
1
Александр Сапутин
ВР
1
Дмитрий Мацапура
ВР
5
Christopher Nwaeze
ЦЗ
9
Денис Антюх
ЛВ
97
Тимур Кораблин
ПВ
7
Клайвер Криспим
ЦФ
Главный тренер
Марино Пушич
Главный тренер
Юрий Коваль
Статистика матча Шахтер - Заря
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Шахтер
- : -
30.11.2026
Буковина
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Заря
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Заря
- : -
07.12.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
0 : 0
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Александр Афанасьев
(Харьков)
Стадион:
НСК «Олимпийский»
Новости команд
Все
Шахтер
Заря
УПЛ: шансы «Шахтера» и «Буковины» на победу в матче 14-го тура
10:02
«Оболонь» – «Заря»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
Вчера, 12:50
Премьер-лига: шансы «Оболони» и «Зари» на победу в матче 14-го тура
27 ноября
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
26 ноября
«Шахтер» – «Фенербахче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
УПЛ: шансы «Шахтера» и «Буковины» на победу в матче 14-го тура
10:02
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
26 ноября
«Шахтер» – «Фенербахче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
«Шахтер» – «Фенербахче» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Лига чемпионов: шансы «Шахтера» и «Фенербахче» на победу в матче 5-го тура
24 ноября
«Оболонь» – «Заря»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
Вчера, 12:50
Премьер-лига: шансы «Оболони» и «Зари» на победу в матче 14-го тура
27 ноября
«Карпаты» – «Заря»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
УПЛ: шансы «Карпат» и «Зари» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Зари» и «ЛНЗ» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+