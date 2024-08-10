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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Черноморец - Заря
Черноморец - Заря: обзор матча 10 августа 2024
Черноморец
10.08.2024, суббота, 15:30
Украина. Премьер-лига, 2 тур
0 : 1
Завершен
Заря
50'
Э. Герреро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Черноморец - Заря
Желтая карточка
Д. Удод
90'
+2
87'
Замена
Жуниньо
️️️️
Р. Вантух
70'
Замена
Бенито
️️️️
Д. Антюх
70'
Замена
И. Горбач
️️️️
Э. Герреро
63'
Замена
️️️️
П. Мичин
62'
Замена
️️️️
И. Кирюханцев
Замена
А. Габелок
️️️️
А. Васильев
54'
50'
ГОЛ! 0:1!
Э. Герреро
Пас отдал
Д. Антюх
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
1
Артур Рудько
ВР
91
Богдан Бутко
ЦЗ
86
Даниил Удод
ЦЗ
5
Роман Савченко
ЦЗ
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
27
Александр Васильев
ОП
8
Jon Šporn
ЦП
9
O. Khoblenko
ЦФ
77
D. Yanakov
ЦФ
11
Кирилл Попов
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Заря
12
Никита Турбаевский
ВР
17
Роман Вантух
ЛЗ
55
Джордан
ЦЗ
5
Christopher Nwaeze
ЦЗ
70
Игорь Кирюханцев
ПЗ
9
Денис Антюх
ЛВ
21
Яков Башич
ОП
8
Александр Яцык
ЦП
39
Эдуардо Герреро
ЦП
22
Петар Мичин
ЦФ
23
Z. Trontelj
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Черноморец
71
Yan Vichnyi
ВР
3
Борис Лотоцкий
ЦЗ
22
Vladimir Arsić
ЦЗ
28
Артем Габелок
ЦП
33
Oleksandr Pshenychnyuk
ЦП
21
Vladyslav Kalyn
ЦФ
Заря
1
Александр Сапутин
ВР
1
Дмитрий Мацапура
ВР
23
Алексей Гусев
ЦЗ
10
Жуниньо
ЦЗ
4
Габриэль Эскинья
ЦЗ
22
Бенито
ЛВ
99
Алексей Хахлев
ЦП
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
19
Владислав Бугай
ЦФ
11
Игорь Горбач
ЦФ
3-3-1-3
1
Рудько
86
Удод
5
Савченко
3
Ермаков
91
Бутко
27
Васильев
3
Кисиль
8
11
Попов
77
9
4-1-2-1-2
12
Турбаевский
70
Кирюханцев
55
Джордан
5
17
Вантух
21
Башич
8
Яцык
39
Герреро
9
Антюх
23
22
Мичин
27
Васильев
28
Габелок
28
Габелок
27
Васильев
17
Вантух
10
Жуниньо
10
Жуниньо
17
Вантух
9
Антюх
22
Бенито
22
Бенито
9
Антюх
39
Герреро
11
Горбач
11
Горбач
39
Герреро
Остались в запасе
Черноморец
Заря
71
Yan Vichnyi
ВР
3
Борис Лотоцкий
ЦЗ
22
Vladimir Arsić
ЦЗ
33
Oleksandr Pshenychnyuk
ЦП
21
Vladyslav Kalyn
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
1
Александр Сапутин
ВР
1
Дмитрий Мацапура
ВР
23
Алексей Гусев
ЦЗ
4
Габриэль Эскинья
ЦЗ
99
Алексей Хахлев
ЦП
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
19
Владислав Бугай
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Остались в запасе
71
Yan Vichnyi
ВР
3
Борис Лотоцкий
ЦЗ
22
Vladimir Arsić
ЦЗ
33
Oleksandr Pshenychnyuk
ЦП
21
Vladyslav Kalyn
ЦФ
Остались в запасе
1
Александр Сапутин
ВР
1
Дмитрий Мацапура
ВР
23
Алексей Гусев
ЦЗ
4
Габриэль Эскинья
ЦЗ
99
Алексей Хахлев
ЦП
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
19
Владислав Бугай
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Главный тренер
Юрий Коваль
Статистика матча Черноморец - Заря
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Буковина
- : -
06.12.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
0 : 2
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
0 : 1
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Заря
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Заря
- : -
07.12.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
0 : 0
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Yevtukhov Dmytro, Russia
Стадион:
Черноморец
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