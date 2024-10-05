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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Верес - Заря
Верес - Заря: обзор матча 05 октября 2024
Верес
05.10.2024, суббота, 13:00
Украина. Премьер-лига, 9 тур
2 : 1
Завершен
Заря
54'
Л. Кампос
9'
И. Горбач
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Верес - Заря
Желтая карточка
Б. Когут
90'
+4
90'
+2
Желтая карточка
Р. Вантух
Желтая карточка
Л. Кампос
85'
82'
Желтая карточка
В. Супряга
Замена
Д. Чечер
️️️️
В. Гакман
75'
69'
Замена
Бенито
️️️️
Жуниньо
Замена
В. Кучеров
️️️️
D. Hodia Vasylovych
65'
58'
Замена
А. Хахлев
️️️️
И. Горбач
58'
Замена
В. Супряга
️️️️
Я. Башич
ГОЛ! 1:1!
Л. Кампос
Пас отдал
Я. Сикейра
54'
Замена
В. Гакман
️️️️
М. Протасевич
46'
39'
Желтая карточка
Я. Башич
36'
Желтая карточка
И. Горбач
9'
ГОЛ! 0:1!
И. Горбач
Пас отдал
Д. Антюх
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верес
23
Andrii Kozhukhar
ВР
33
Роман Гончаренко
ЦЗ
3
Семен Вовченко
ЦЗ
17
Михаил Протасевич
ПЗ
77
Владислав Шарай
ЛВ
27
Dmytro Hodia Vasylovych
ЦП
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
2
Максим Смиян
АП
8
Яго Сикейра
АП
99
Марко Мрвальевич
ЦФ
99
Луан Кампос
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Заря
12
Никита Турбаевский
ВР
17
Роман Вантух
ЛЗ
4
Габриэль Эскинья
ЦЗ
55
Джордан
ЦЗ
10
Жуниньо
ЦЗ
9
Денис Антюх
ЛВ
21
Яков Башич
ОП
8
Александр Яцык
ЦП
28
Филипп Будковский
ЦФ
11
Игорь Горбач
ЦФ
22
Петар Мичин
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Верес
1
Вадим Ющишин
ВР
47
Богдан Когут
ВР
5
Евгений Шевченко
ЛЗ
44
Даниил Чечер
ЦЗ
71
Василь Гакман
ПЗ
29
Валерий Кучеров
ОП
88
Rostyslav Baran
ЦП
11
Виталий Дахновский
ПВ
89
Николай Гайдучик
ЦФ
90
Samuel Nongoh
ЦФ
42
Vladyslav Volchkov
ЦФ
Заря
1
Дмитрий Мацапура
ВР
1
Александр Сапутин
ВР
23
Алексей Гусев
ЦЗ
5
Christopher Nwaeze
ЦЗ
22
Бенито
ЛВ
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
99
Алексей Хахлев
ЦП
99
Владислав Вакула
ПВ
97
Тимур Кораблин
ПВ
20
Владислав Супряга
ЦФ
9
Сильвио Вокрри
ЦФ
23
Z. Trontelj
ЦФ
3-2-3-2
23
33
Гончаренко
3
Вовченко
17
Протасевич
27
8
Кльоц
77
Шарай
8
Сикейра
2
Смиян
99
Кампос
99
Мрвальевич
4-1-1-1-3
12
Турбаевский
4
Эскинья
55
Джордан
10
Жуниньо
17
Вантух
21
Башич
8
Яцык
9
Антюх
22
Мичин
11
Горбач
28
Будковский
Гакман
44
Чечер
44
Чечер
Гакман
17
Протасевич
71
Гакман
71
Гакман
17
Протасевич
27
29
Кучеров
29
Кучеров
27
11
Горбач
99
Хахлев
99
Хахлев
11
Горбач
10
Жуниньо
22
Бенито
22
Бенито
10
Жуниньо
21
Башич
20
Супряга
20
Супряга
21
Башич
Остались в запасе
Верес
Заря
1
Вадим Ющишин
ВР
47
Богдан Когут
ВР
5
Евгений Шевченко
ЛЗ
88
Rostyslav Baran
ЦП
11
Виталий Дахновский
ПВ
89
Николай Гайдучик
ЦФ
90
Samuel Nongoh
ЦФ
42
Vladyslav Volchkov
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
1
Дмитрий Мацапура
ВР
1
Александр Сапутин
ВР
23
Алексей Гусев
ЦЗ
5
Christopher Nwaeze
ЦЗ
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
99
Владислав Вакула
ПВ
97
Тимур Кораблин
ПВ
9
Сильвио Вокрри
ЦФ
23
Z. Trontelj
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Остались в запасе
1
Вадим Ющишин
ВР
47
Богдан Когут
ВР
5
Евгений Шевченко
ЛЗ
88
Rostyslav Baran
ЦП
11
Виталий Дахновский
ПВ
89
Николай Гайдучик
ЦФ
90
Samuel Nongoh
ЦФ
42
Vladyslav Volchkov
ЦФ
Остались в запасе
1
Дмитрий Мацапура
ВР
1
Александр Сапутин
ВР
23
Алексей Гусев
ЦЗ
5
Christopher Nwaeze
ЦЗ
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
99
Владислав Вакула
ПВ
97
Тимур Кораблин
ПВ
9
Сильвио Вокрри
ЦФ
23
Z. Trontelj
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Главный тренер
Юрий Коваль
Статистика матча Верес - Заря
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Верес
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кривбасс
- : -
29.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Верес
1 : 3
22.11.2026
Буковина
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье
2 : 0
06.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Оболонь
2 : 0
16.10.2026
Верес
Заря
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Заря
- : -
07.12.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
0 : 0
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Анастасия Романюк
(Ивано-Франковск)
Стадион:
Avanhard Stadium, Rivne
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