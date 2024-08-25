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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Рух - Заря
Рух - Заря: обзор матча 25 августа 2024
Рух
25.08.2024, воскресенье, 15:30
Украина. Премьер-лига, 4 тур
3 : 0
Завершен
Заря
16'
Я. Карабин
48'
В. Рунич
60'
И. Краснопир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рух - Заря
Вторая желтая
К. Криспим
90'
+1
Желтая карточка
К. Криспим
78'
73'
Замена
С. Вокрри
️️️️
Д. Антюх
Замена
А. Сыч
️️️️
И. Квасница
72'
Замена
В. Семотюк
️️️️
О. Притула
72'
66'
Желтая карточка
Ф. Будковский
Замена
К. Криспим
️️️️
Я. Карабин
64'
62'
Замена
Р. Вантух
️️️️
C. Nwaeze
61'
Замена
П. Мичин
️️️️
Жуниньо
ГОЛ! 3:0!
И. Краснопир
60'
54'
Замена
️️️️
Бенито
ГОЛ! 2:0!
В. Рунич
Пас отдал
Я. Карабин
48'
46'
Замена
Ф. Будковский
️️️️
И. Кирюханцев
Желтая карточка
В. Холод
44'
Желтая карточка
Д. Пидгурский
18'
ГОЛ! 1:0!
Я. Карабин
Пас отдал
И. Квасница
16'
Пенальти не реализован!
О. Притула
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рух
1
Дмитрий Ледвий
ВР
44
Виталий Холод
ЦЗ
29
Роман Дидык
ЦЗ
93
Виталий Роман
ПЗ
11
Василь Рунич
ЛВ
6
Денис Пидгурский
ОП
19
Ярослав Карабин
ЦП
27
Олег Федор
ЦП
10
Остап Притула
АП
11
Илья Квасница
ПВ
95
Игорь Краснопир
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Заря
12
Никита Турбаевский
ВР
10
Жуниньо
ЦЗ
55
Джордан
ЦЗ
5
Christopher Nwaeze
ЦЗ
70
Игорь Кирюханцев
ПЗ
9
Денис Антюх
ЛВ
22
Бенито
ЛВ
21
Яков Башич
ОП
39
Эдуардо Герреро
ЦП
8
Александр Яцык
ЦП
23
Z. Trontelj
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Рух
62
Sviatoslav Vanivskyi
ВР
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
2
Oleksiy Tovarnytskyi
ЦЗ
5
Алексей Сыч
ОП
87
Nazar Rusiak
ЦП
91
Владислав Семотюк
ЦП
50
Ivan Denysov
ЦП
34
Danylo Slyva
ЦП
78
Mukhammed Dzhurabaiev
ЦП
7
Клайвер Криспим
ЦФ
Заря
1
Дмитрий Мацапура
ВР
1
Александр Сапутин
ВР
17
Роман Вантух
ЛЗ
23
Алексей Гусев
ЦЗ
4
Габриэль Эскинья
ЦЗ
99
Алексей Хахлев
ЦП
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
97
Тимур Кораблин
ПВ
99
Владислав Вакула
ПВ
28
Филипп Будковский
ЦФ
9
Сильвио Вокрри
ЦФ
22
Петар Мичин
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Ледвий
44
Холод
29
Дидык
93
Роман
6
Пидгурский
19
Карабин
27
Федор
11
Рунич
10
Притула
11
Квасница
95
Краснопир
4-1-2-2-1
12
Турбаевский
70
Кирюханцев
55
Джордан
5
10
Жуниньо
21
Башич
39
Герреро
8
Яцык
9
Антюх
22
Бенито
23
11
Квасница
5
Сыч
5
Сыч
11
Квасница
10
Притула
91
Семотюк
91
Семотюк
10
Притула
19
Карабин
7
Криспим
7
Криспим
19
Карабин
5
17
Вантух
17
Вантух
5
70
Кирюханцев
28
Будковский
28
Будковский
70
Кирюханцев
9
Антюх
9
Вокрри
9
Вокрри
9
Антюх
10
Жуниньо
22
Мичин
22
Мичин
10
Жуниньо
Остались в запасе
Рух
Заря
62
Sviatoslav Vanivskyi
ВР
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
2
Oleksiy Tovarnytskyi
ЦЗ
87
Nazar Rusiak
ЦП
50
Ivan Denysov
ЦП
34
Danylo Slyva
ЦП
78
Mukhammed Dzhurabaiev
ЦП
Главный тренер
Виталий Пономарев
1
Дмитрий Мацапура
ВР
1
Александр Сапутин
ВР
23
Алексей Гусев
ЦЗ
4
Габриэль Эскинья
ЦЗ
99
Алексей Хахлев
ЦП
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
97
Тимур Кораблин
ПВ
99
Владислав Вакула
ПВ
Главный тренер
Юрий Коваль
Остались в запасе
62
Sviatoslav Vanivskyi
ВР
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
2
Oleksiy Tovarnytskyi
ЦЗ
87
Nazar Rusiak
ЦП
50
Ivan Denysov
ЦП
34
Danylo Slyva
ЦП
78
Mukhammed Dzhurabaiev
ЦП
Остались в запасе
1
Дмитрий Мацапура
ВР
1
Александр Сапутин
ВР
23
Алексей Гусев
ЦЗ
4
Габриэль Эскинья
ЦЗ
99
Алексей Хахлев
ЦП
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
97
Тимур Кораблин
ПВ
99
Владислав Вакула
ПВ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Главный тренер
Юрий Коваль
Статистика матча Рух - Заря
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Рух
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Полесье
2 : 0
24.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кудровка
2 : 1
14.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
0 : 0
09.05.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Рух
1 : 2
04.05.2026
Заря
Заря
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Заря
- : -
07.12.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
0 : 0
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Деревинский
(Киев)
Стадион:
Скиф
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