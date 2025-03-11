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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Динамо К - Заря
Динамо К - Заря: обзор матча 11 марта 2025
Динамо К
11.03.2025, вторник, 16:30
Украина. Премьер-лига, 21 тур
2 : 2
Завершен
Заря
5'
В. Ванат
72'
М. Пономаренко
2'
Ф. Будковский
9'
Джордан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо К - Заря
90'
+2
Замена
Т. Кораблин
️️️️
Жуниньо
88'
Замена
И. Кирюханцев
️️️️
Р. Вантух
Замена
В. Рубчинский
️️️️
Н. Шапаренко
86'
Желтая карточка
Д. Попов
85'
Желтая карточка
В. Дубинчак
76'
76'
Желтая карточка
Жуниньо
ГОЛ! 2:2!
М. Пономаренко
Пас отдал
В. Кабаев
72'
Замена
В. Дубинчак
️️️️
А. Караваев
72'
Желтая карточка
М. Пономаренко
59'
Замена
В. Кабаев
️️️️
А. Ярмоленко
46'
Замена
М. Пономаренко
️️️️
М. Брагару
46'
32'
Желтая карточка
Джордан
Желтая карточка
А. Ярмоленко
32'
Желтая карточка
Н. Шапаренко
30'
Желтая карточка
М. Брагару
26'
22'
Желтая карточка
Я. Башич
9'
ГОЛ! 1:2!
Джордан
Пас отдал
В. Белоцерковец
ГОЛ! 1:1!
В. Ванат
Пас отдал
В. Буяльский
5'
2'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Будковский
Пас отдал
Жуниньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
35
Руслан Нещерет
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
4
Денис Попов
ЦЗ
32
Тарас Михавко
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
6
Владимир Бражко
ОП
29
Виталий Буяльский
ЦП
10
Николай Шапаренко
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
45
Максим Брагару
ПВ
19
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
Заря
1
Александр Сапутин
ВР
17
Роман Вантух
ЛЗ
55
Джордан
ЦЗ
10
Жуниньо
ЦЗ
4
Габриэль Эскинья
ЦЗ
21
Яков Башич
ОП
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
29
Владимир Белоцерковец
АП
23
Z. Trontelj
ЦФ
22
Петар Мичин
ЦФ
28
Филипп Будковский
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Динамо К
31
Artem Syomka
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
13
Максим Коробов
ЦЗ
91
Николай Михайленко
ОП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
19
Роман Саленко
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
10
Матвей Пономаренко
ЦФ
Заря
1
Дмитрий Мацапура
ВР
16
Kyrylo Andrushko
ЦЗ
70
Игорь Кирюханцев
ПЗ
39
Yevhenii Pysarenko
ЦП
97
Тимур Кораблин
ПВ
4-1-2-2-1
35
Нещерет
2
Вивчаренко
4
Попов
32
Михавко
20
Караваев
6
Бражко
29
Буяльский
10
Шапаренко
7
Ярмоленко
45
Брагару
19
Ванат
4-1-1-1-3
1
Сапутин
55
Джордан
10
Жуниньо
4
Эскинья
17
Вантух
21
Башич
8
Дрышлюк
29
Белоцерковец
28
Будковский
22
Мичин
23
20
Караваев
44
Дубинчак
44
Дубинчак
20
Караваев
10
Шапаренко
15
Рубчинский
15
Рубчинский
10
Шапаренко
7
Ярмоленко
22
Кабаев
22
Кабаев
7
Ярмоленко
45
Брагару
10
Пономаренко
10
Пономаренко
45
Брагару
17
Вантух
70
Кирюханцев
70
Кирюханцев
17
Вантух
10
Жуниньо
97
Кораблин
97
Кораблин
10
Жуниньо
Остались в запасе
Динамо К
Заря
31
Artem Syomka
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
16
Максим Дячук
ЦЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
13
Максим Коробов
ЦЗ
91
Николай Михайленко
ОП
19
Роман Саленко
ЦП
Главный тренер
Александр Шовковский
1
Дмитрий Мацапура
ВР
16
Kyrylo Andrushko
ЦЗ
39
Yevhenii Pysarenko
ЦП
Главный тренер
Юрий Коваль
Остались в запасе
31
Artem Syomka
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
16
Максим Дячук
ЦЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
13
Максим Коробов
ЦЗ
91
Николай Михайленко
ОП
19
Роман Саленко
ЦП
Остались в запасе
1
Дмитрий Мацапура
ВР
16
Kyrylo Andrushko
ЦЗ
39
Yevhenii Pysarenko
ЦП
Главный тренер
Александр Шовковский
Главный тренер
Юрий Коваль
Статистика матча Динамо К - Заря
6
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
3
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 1 тур
Динамо К
- : -
02.12.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
0 : 2
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Заря
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Заря
- : -
07.12.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
0 : 0
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Виктор Копиевский
(Кропивницкий)
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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