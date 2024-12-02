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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Заря - Карпаты
Заря - Карпаты: обзор матча 02 декабря 2024
Заря
02.12.2024, понедельник, 19:00
Украина. Премьер-лига, 15 тур
2 : 1
Завершен
Карпаты
69'
П. Мичин
80'
П. Мичин
20'
П. Полегенько (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Заря - Карпаты
Желтая карточка
П. Мичин
84'
Желтая карточка
Я. Башич
84'
84'
Желтая карточка
Д. Мирошниченко
84'
Желтая карточка
В. Бабогло
82'
Замена
S.
️️️️
О. Очеретко
Замена
Ф. Задорожный
️️️️
И. Горбач
82'
Замена
Г. Эскинья
️️️️
К. Дрышлюк
82'
ГОЛ! 2:1!
П. Мичин
80'
77'
Желтая карточка
П. Альварес
75'
Замена
Д. Устименко
️️️️
I. Neves Alves
ГОЛ! 1:1!
П. Мичин
69'
Желтая карточка
К. Дрышлюк
65'
Замена
И. Кирюханцев
️️️️
С. Вокрри
50'
Желтая карточка
Ф. Будковский
42'
Желтая карточка
С. Вокрри
40'
20'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
П. Полегенько
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
1
Александр Сапутин
ВР
10
Жуниньо
ЦЗ
55
Джордан
ЦЗ
21
Яков Башич
ОП
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
8
Александр Яцык
ЦП
99
Владислав Вакула
ПВ
9
Сильвио Вокрри
ЦФ
22
Петар Мичин
ЦФ
28
Филипп Будковский
ЦФ
11
Игорь Горбач
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Карпаты
12
Александр Кемкин
ВР
47
Жан Педросо
ЦЗ
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
21
Пабло Альварес
ЦП
37
Бруниньо
АП
27
Олег Очеретко
АП
8
Амбросий Чачуа
АП
26
Ян Костенко
ЦФ
9
Igor Neves Alves
ЦФ
Главный тренер
Владислав Лупашко
Заря
12
Никита Турбаевский
ВР
1
Дмитрий Мацапура
ВР
5
Christopher Nwaeze
ЦЗ
4
Габриэль Эскинья
ЦЗ
23
Алексей Гусев
ЦЗ
70
Игорь Кирюханцев
ПЗ
99
Алексей Хахлев
ЦП
14
Maksym Vasylets
ЦП
97
Тимур Кораблин
ПВ
17
Федор Задорожный
ЦФ
20
Владислав Супряга
ЦФ
23
Z. Trontelj
ЦФ
Карпаты
1
Яков Кинарейкин
ВР
4
Taras Sakiv
ЦЗ
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
21
Владислав Клименко
ЦП
17
Орест Кузык
ЦП
16
Артур Рябов
ЦП
20
Yuriy Tlumak
ЦП
33
Артур Шах
ЦП
12
Евгений Подлепенец
ПВ
22
Богдан Векляк
ЦФ
9
Денис Устименко
ЦФ
33
Stênio
ЦФ
2-1-2-1-4
1
Сапутин
10
Жуниньо
55
Джордан
21
Башич
8
Дрышлюк
8
Яцык
99
Вакула
9
Вокрри
11
Горбач
28
Будковский
22
Мичин
4-1-3-2
12
Кемкин
28
Полегенько
47
Педросо
4
Бабогло
11
Мирошниченко
21
Альварес
27
Очеретко
8
Чачуа
37
Бруниньо
9
26
Костенко
11
Горбач
17
Задорожный
17
Задорожный
11
Горбач
8
Дрышлюк
4
Эскинья
4
Эскинья
8
Дрышлюк
9
Вокрри
70
Кирюханцев
70
Кирюханцев
9
Вокрри
9
9
Устименко
9
Устименко
9
27
Очеретко
33
33
27
Очеретко
Остались в запасе
Заря
Карпаты
12
Никита Турбаевский
ВР
1
Дмитрий Мацапура
ВР
5
Christopher Nwaeze
ЦЗ
23
Алексей Гусев
ЦЗ
99
Алексей Хахлев
ЦП
14
Maksym Vasylets
ЦП
97
Тимур Кораблин
ПВ
20
Владислав Супряга
ЦФ
23
Z. Trontelj
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
1
Яков Кинарейкин
ВР
4
Taras Sakiv
ЦЗ
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
21
Владислав Клименко
ЦП
17
Орест Кузык
ЦП
16
Артур Рябов
ЦП
20
Yuriy Tlumak
ЦП
33
Артур Шах
ЦП
12
Евгений Подлепенец
ПВ
22
Богдан Векляк
ЦФ
Главный тренер
Владислав Лупашко
Остались в запасе
12
Никита Турбаевский
ВР
1
Дмитрий Мацапура
ВР
5
Christopher Nwaeze
ЦЗ
23
Алексей Гусев
ЦЗ
99
Алексей Хахлев
ЦП
14
Maksym Vasylets
ЦП
97
Тимур Кораблин
ПВ
20
Владислав Супряга
ЦФ
23
Z. Trontelj
ЦФ
Остались в запасе
1
Яков Кинарейкин
ВР
4
Taras Sakiv
ЦЗ
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
21
Владислав Клименко
ЦП
17
Орест Кузык
ЦП
16
Артур Рябов
ЦП
20
Yuriy Tlumak
ЦП
33
Артур Шах
ЦП
12
Евгений Подлепенец
ПВ
22
Богдан Векляк
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Главный тренер
Владислав Лупашко
Статистика матча Заря - Карпаты
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Заря
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Заря
- : -
07.12.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
0 : 0
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Карпаты
- : -
05.12.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Карпаты
1 : 1
29.11.2026
Полесье
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Информация о матче
Главный судья:
Oleg Kogut, Ukraine
Стадион:
Slavutych-Arena, Zaporizhzhia
Новости команд
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27 ноября
«Карпаты» – «Заря»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
УПЛ: шансы «Карпат» и «Зари» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Зари» и «ЛНЗ» на победу в матче 12 тура
7 ноября
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