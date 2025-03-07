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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Заря - Оболонь
Заря - Оболонь: обзор матча 07 марта 2025
Заря
07.03.2025, пятница, 19:00
Украина. Премьер-лига, 20 тур
2 : 1
Завершен
Оболонь
43'
П. Мичин
63'
П. Мичин
69'
Д. Карась
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Заря - Оболонь
Замена
В. Супряга
️️️️
В. Белоцерковец
90'
+1
Замена
К. Дрышлюк
️️️️
П. Мичин
88'
87'
Замена
В. Курко
️️️️
В. Витенчук
84'
Желтая карточка
Д. Карась
78'
Замена
️️️️
Р. Черненко
Желтая карточка
Д. Попара
77'
69'
ГОЛ! 2:1!
Д. Карась
Замена
А. Маткевич
️️️️
И. Горбач
67'
64'
Замена
Е. Прокопенко
️️️️
В. Близниченко
ГОЛ! 2:0!
П. Мичин
63'
Желтая карточка
С. Вокрри
53'
ГОЛ! 1:0!
П. Мичин
Пас отдал
Д. Попара
43'
26'
Желтая карточка
Р. Черненко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
1
Александр Сапутин
ВР
55
Джордан
ЦЗ
10
Жуниньо
ЦЗ
21
Яков Башич
ОП
6
Деян Попара
ЦП
8
Александр Яцык
ЦП
29
Владимир Белоцерковец
АП
9
Сильвио Вокрри
ЦФ
11
Игорь Горбач
ЦФ
22
Петар Мичин
ЦФ
23
Z. Trontelj
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Оболонь
1
Назарий Федоривский
ВР
95
Петр Стасюк
ЛЗ
2
Данил Карась
ЦЗ
55
Сергей Суханов
ПЗ
7
Виктор Близниченко
ЛВ
5
Владислав Приймак
ОП
44
Вадим Витенчук
ОП
17
Руслан Черненко
ЦП
25
Виталий Груша
АП
97
Олег Ильин
ПВ
9
Денис Устименко
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Заря
12
Никита Турбаевский
ВР
1
Дмитрий Мацапура
ВР
17
Роман Вантух
ЛЗ
4
Габриэль Эскинья
ЦЗ
70
Игорь Кирюханцев
ПЗ
14
Maksym Vasylets
ЦП
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
7
Андрей Маткевич
ЦП
97
Тимур Кораблин
ПВ
28
Филипп Будковский
ЦФ
20
Владислав Супряга
ЦФ
Оболонь
23
Александр Рыбка
ВР
24
Егор Прокопенко
ЛЗ
37
Валерий Дубко
ЦЗ
5
Василий Курко
ЦЗ
4
Тарас Мороз
ОП
70
Kiril Korkh
ЦП
10
Олег Слободян
АП
11
Максим Грисьо
ПВ
99
Denys Teslyuk
ЦФ
97
Daniil Yushko
ЦФ
2-1-2-1-4
1
Сапутин
55
Джордан
10
Жуниньо
21
Башич
6
Попара
8
Яцык
29
Белоцерковец
9
Вокрри
23
22
Мичин
11
Горбач
3-2-1-3-1
1
Федоривский
55
Суханов
2
Карась
95
Стасюк
5
Приймак
44
Витенчук
17
Черненко
97
Ильин
25
Груша
7
Близниченко
9
Устименко
22
Мичин
8
Дрышлюк
8
Дрышлюк
22
Мичин
11
Горбач
7
Маткевич
7
Маткевич
11
Горбач
29
Белоцерковец
20
Супряга
20
Супряга
29
Белоцерковец
7
Близниченко
24
Прокопенко
24
Прокопенко
7
Близниченко
44
Витенчук
5
Курко
5
Курко
44
Витенчук
Остались в запасе
Заря
Оболонь
12
Никита Турбаевский
ВР
1
Дмитрий Мацапура
ВР
17
Роман Вантух
ЛЗ
4
Габриэль Эскинья
ЦЗ
70
Игорь Кирюханцев
ПЗ
14
Maksym Vasylets
ЦП
97
Тимур Кораблин
ПВ
28
Филипп Будковский
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
23
Александр Рыбка
ВР
37
Валерий Дубко
ЦЗ
4
Тарас Мороз
ОП
70
Kiril Korkh
ЦП
10
Олег Слободян
АП
11
Максим Грисьо
ПВ
99
Denys Teslyuk
ЦФ
97
Daniil Yushko
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Остались в запасе
12
Никита Турбаевский
ВР
1
Дмитрий Мацапура
ВР
17
Роман Вантух
ЛЗ
4
Габриэль Эскинья
ЦЗ
70
Игорь Кирюханцев
ПЗ
14
Maksym Vasylets
ЦП
97
Тимур Кораблин
ПВ
28
Филипп Будковский
ЦФ
Остались в запасе
23
Александр Рыбка
ВР
37
Валерий Дубко
ЦЗ
4
Тарас Мороз
ОП
70
Kiril Korkh
ЦП
10
Олег Слободян
АП
11
Максим Грисьо
ПВ
99
Denys Teslyuk
ЦФ
97
Daniil Yushko
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Главный тренер
Валерий Иващенко
Статистика матча Заря - Оболонь
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Заря
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Заря
- : -
07.12.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
0 : 0
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Карпаты
- : -
05.12.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
0 : 0
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Оболонь
1 : 1
06.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Полесье
3 : 0
23.10.2026
Оболонь
Информация о матче
Главный судья:
Yevtukhov Dmytro, Ukraine
Стадион:
Slavutych-Arena, Zaporizhzhia
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