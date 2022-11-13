Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Zé Ricardo - статистика

#5 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Америка Минейро
7
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 38 тур
Америка Минейро
1 : 1
13.11.2022
Атлетико Гойяненсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Палмейрас
2 : 1
10.11.2022
Америка Минейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 4
06.11.2022
Америка Минейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Америка Минейро
1 : 0
02.11.2022
Интернасьонал
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Гойас
2 : 2
27.10.2022
Америка Минейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Америка Минейро
1 : 2
23.10.2022
Фламенго
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Америка Минейро
1 : 2
16.10.2022
Форталеза
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 31 тур
Флуминенсе
0 : 2
10.10.2022
Америка Минейро
90' - 90'
Бразилия. Серия А, 30 тур
Америка Минейро
1 : 2
07.10.2022
Сан-Паулу
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 29 тур
Сеара
1 : 2
01.10.2022
Америка Минейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 28 тур
Куяба
2 : 1
29.09.2022
Америка Минейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 27 тур
Америка Минейро
1 : 0
19.09.2022
Коринтианс
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 26 тур
Ботафого
0 : 0
11.09.2022
Америка Минейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 25 тур
Америка Минейро
2 : 0
04.09.2022
Коритиба
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 24 тур
Америка Минейро
1 : 1
28.08.2022
Атлетико Минейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 23 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 1
22.08.2022
Америка Минейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 22 тур
Америка Минейро
1 : 0
15.08.2022
Сантос
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 21 тур
Жувентуде
0 : 1
06.08.2022
Америка Минейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 20 тур
Америка Минейро
3 : 1
01.08.2022
Аваи
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 19 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 1
25.07.2022
Америка Минейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 16 тур
Интернасьонал
1 : 0
12.07.2022
Америка Минейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 15 тур
Америка Минейро
1 : 0
04.07.2022
Гойас
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 14 тур
Фламенго
3 : 0
26.06.2022
Америка Минейро
72' - 90'
Бразилия. Серия А, 12 тур
Америка Минейро
0 : 0
16.06.2022
Флуминенсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 10 тур
Америка Минейро
0 : 2
09.06.2022
Сеара
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 9 тур
Америка Минейро
2 : 1
04.06.2022
Куяба
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 8 тур
Коринтианс
1 : 1
30.05.2022
Америка Минейро
85' - 90'
Бразилия. Серия А, 7 тур
Америка Минейро
1 : 1
22.05.2022
Ботафого
73' - 90'
Бразилия. Серия А, 6 тур
Коритиба
1 : 0
15.05.2022
Америка Минейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 4 тур
Америка Минейро
1 : 0
30.04.2022
Атлетико Паранаэнсе
85' - 90'
Бразилия. Серия А, 3 тур
Сантос
3 : 0
24.04.2022
Америка Минейро
1' - 46'
Бразилия. Серия А, 2 тур
Америка Минейро
4 : 1
17.04.2022
Жувентуде
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 1 тур
Аваи
1 : 0
11.04.2022
Америка Минейро
46' - 90'
Главные новости
ФотоМаксименко – третий вратарь в истории РПЛ, получивший две красные за сезон
Вчера, 23:51
2
Генич назвал трех кандидатов на пост главного тренера «Локомотива»
Вчера, 23:36
3
Евсеев – после победы над «Балтикой»: «Где-то нам помог боженька»
Вчера, 23:25
3
Талалаев прокомментировал поражение «Балтики» от махачкалинского «Динамо»
Вчера, 23:21
3
РПЛ. «Балтика» в Калининграде уступила махачкалинскому «Динамо» (0:1)
Вчера, 22:41
4
Семак отреагировал на решение Карпина не вызывать Соболева в сборную
Вчера, 22:19
4
Реакция Мостового на очередное удаление Максименко
Вчера, 21:53
5
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Астон Виллой» (4:4), уступая в два мяча до 92-й минуты
Вчера, 21:30
2
Семак прокомментировал упущенную победу «Зенита» над «Ростовом»
Вчера, 20:55
23
Бывший президент «Спартака» назвал игру команды цирком
Вчера, 20:43
14
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+