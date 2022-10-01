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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сеара - Америка Минейро
Сеара - Америка Минейро: обзор матча 01 октября 2022
Сеара
01.10.2022, суббота, 21:00
Бразилия. Серия А, 29 тур
1 : 2
Завершен
Америка Минейро
90+4'
Вина
25'
Жуниньо
68'
Ф. Азеведо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сеара - Америка Минейро
ГОЛ! 1:2!
Вина
90'
+4
90'
Желтая карточка
J. Pablo Ramírez
88'
Замена
М. Бенитес
️️️️
Але
87'
Замена
J. Pablo Ramírez
️️️️
Г. Мастриани
Замена
D. Rigonato
️️️️
Ричард
76'
Замена
Лима
️️️️
С. Мендоса
76'
72'
Замена
М. Лопес
️️️️
Д. Авелар
68'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Азеведо
Пас отдал
Жуниньо
67'
Замена
️️️️
Эвералдо
67'
Замена
Ф. Азеведо
️️️️
Алоизио
Желтая карточка
С. Мендоса
66'
Пенальти не реализован!
Жо
65'
63'
Желтая карточка
М. Кавичиоли
Желтая карточка
Ричард
59'
Замена
Вина
️️️️
Ф. Собрал
46'
Замена
J. Vásquez
️️️️
Эрик
46'
Замена
Жо
️️️️
З. Роберто
46'
Желтая карточка
Ф. Собрал
42'
37'
Желтая карточка
Алоизио
35'
Желтая карточка
Эвералдо
25'
ГОЛ! 0:1!
Жуниньо
Пас отдал
Алоизио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сеара
6
Луис Отавио
ЦЗ
2
Нино Параиба
ПЗ
25
Ричард
ОП
8
Гилерме Кастильо
ЦП
99
Зе Роберто
ЦФ
1
João Ricardo
ЦФ
7
Стивен Мендоса
ЦФ
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
88
Фернандо Собрал
ЦФ
12
Виктор Луис
ЦФ
33
Эрик
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Америка Минейро
22
Данило Авелар
ЦЗ
16
Але
АП
39
Гонсало Мастриани
ЦФ
50
Алоизио
ЦФ
8
Жуниньо
ЦФ
37
Эвералдо
ЦФ
2
Patric
ЦФ
21
Лукас Кал
ЦФ
13
Херман Конти
ЦФ
45
Рикардо Силва
ЦФ
1
Матеус Кавичиоли
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Сеара
2
Michel
ЦЗ
57
Давид Рикардо
ЦЗ
44
Маркос Виктор
ЦЗ
14
Лукас Рибейро
ЦЗ
37
Diego Rigonato
ЦП
29
Вина
АП
45
Лима
ПВ
21
Жо
ЦФ
12
Indio Geovane
ЦФ
77
Юри Кастильо
ЦФ
1
Richard
ЦФ
95
Jhon Vásquez
ЦФ
Америка Минейро
6
Марлон Лопес
ЛЗ
13
Артур
ЦЗ
11
Фелипе Азеведо
ЛВ
12
Robson
ЦФ
12
Airton
ЦФ
30
Луан Патрик
ЦФ
5
Zé Ricardo
ЦФ
7
Мартин Бенитес
ЦФ
17
Густавиньо
ЦФ
10
Juan Pablo Ramírez
ЦФ
2-1-1-5
6
Отавио
2
Параиба
25
Ричард
8
Кастильо
15
33
Эрик
12
Луис
88
Собрал
7
Мендоса
1-1-5
22
Авелар
16
Але
2
1
Кавичиоли
45
Силва
13
Конти
21
Кал
25
Ричард
37
37
25
Ричард
88
Собрал
29
Вина
29
Вина
88
Собрал
7
Мендоса
45
Лима
45
Лима
7
Мендоса
99
Зе Роберто
21
Жо
21
Жо
99
Зе Роберто
33
Эрик
95
95
33
Эрик
22
Авелар
6
Лопес
6
Лопес
22
Авелар
50
Алоизио
11
Азеведо
11
Азеведо
50
Алоизио
16
Але
7
Бенитес
7
Бенитес
16
Але
39
Мастриани
10
10
39
Мастриани
Остались в запасе
Сеара
Америка Минейро
2
Michel
ЦЗ
57
Давид Рикардо
ЦЗ
44
Маркос Виктор
ЦЗ
14
Лукас Рибейро
ЦЗ
12
Indio Geovane
ЦФ
77
Юри Кастильо
ЦФ
1
Richard
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
13
Артур
ЦЗ
12
Robson
ЦФ
12
Airton
ЦФ
30
Луан Патрик
ЦФ
5
Zé Ricardo
ЦФ
17
Густавиньо
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Остались в запасе
2
Michel
ЦЗ
57
Давид Рикардо
ЦЗ
44
Маркос Виктор
ЦЗ
14
Лукас Рибейро
ЦЗ
12
Indio Geovane
ЦФ
77
Юри Кастильо
ЦФ
1
Richard
ЦФ
Остались в запасе
13
Артур
ЦЗ
12
Robson
ЦФ
12
Airton
ЦФ
30
Луан Патрик
ЦФ
5
Zé Ricardo
ЦФ
17
Густавиньо
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Главный тренер
Вагнер Мансини
Статистика матча Сеара - Америка Минейро
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Сеара
Бразилия. Серия А, 38 тур
Сеара
1 : 3
07.12.2025
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Фламенго
1 : 0
04.12.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сеара
1 : 1
30.11.2025
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
3 : 0
25.11.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сеара
1 : 2
21.11.2025
Интернасьонал
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Америка Минейро
3 : 2
04.12.2023
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
4 : 0
30.11.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Америка Минейро
0 : 3
27.11.2023
Фламенго
Бразилия. Серия А, 34 тур
Васко да Гама
2 : 1
13.11.2023
Америка Минейро
Информация о матче
Стадион:
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