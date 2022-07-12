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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Интернасьонал - Америка Минейро
Интернасьонал - Америка Минейро: обзор матча 12 июля 2022
Интернасьонал
12.07.2022, вторник, 02:00
Бразилия. Серия А, 16 тур
1 : 0
Завершен
Америка Минейро
90+5'
Мойзес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Интернасьонал - Америка Минейро
ГОЛ! 1:0!
Мойзес
90'
+5
90'
Желтая карточка
Л. Патрик
Замена
Г. Бочилия
️️️️
К. де Пена
84'
Замена
Д. Кардозо
️️️️
Хейтор
75'
Замена
К. Видаль
️️️️
П. Энрике
75'
74'
Замена
Я. Майдана
️️️️
П. Габриэл
74'
Замена
Алоизио
️️️️
Ф. Азеведо
74'
Замена
Д. Авелар
️️️️
М. Лопес
65'
Замена
Матеузиньо
️️️️
J. Pablo Ramírez
Замена
Уэсли
️️️️
Давид
63'
Замена
Маурисио
️️️️
Тайсон
63'
60'
Желтая карточка
Л. Кал
34'
Замена
C. Alberto
️️️️
Але
20'
Желтая карточка
Х. Конти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интернасьонал
42
Даниэл
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
5
Хейтор
ПЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
7
Давид
ЛВ
6
Габриэль
ОП
88
Эденилсон
ЦП
4
Родриго Моледо
ЦФ
7
Педро Энрике
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
Главный тренер
Мано Менезес
Америка Минейро
6
Марлон Лопес
ЛЗ
11
Фелипе Азеведо
ЛВ
16
Але
АП
8
Жуниньо
ЦФ
1
Матеус Кавичиоли
ЦФ
13
Херман Конти
ЦФ
30
Луан Патрик
ЦФ
10
Juan Pablo Ramírez
ЦФ
7
Педро Габриэл
ЦФ
21
Лукас Кал
ЦФ
2
Patric
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Интернасьонал
13
Кейллер
ВР
36
Тауан Лара
ЦЗ
44
Витао
ЦЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
21
Габриэль Бочилия
ЦП
5
Джонни Кардозо
ЦП
11
Кайо Видаль
ПВ
28
Liziero
ЦФ
18
Маурисио
ЦФ
11
Gustavo Maia
ЦФ
7
Уэсли
ЦФ
16
Лукас Рамос
ЦФ
Америка Минейро
22
Данило Авелар
ЦЗ
27
Raúl Cáceres
ЦЗ
2
Яго Майдана
ЦЗ
17
Матеузиньо
ЦП
12
Airton
ЦФ
12
Robson
ЦФ
17
Густавиньо
ЦФ
0
Luiz Felipe
ЦФ
5
Zé Ricardo
ЦФ
50
Алоизио
ЦФ
99
Carlos Alberto
ЦФ
3-1-1-2-3
42
Даниэл
27
Мойзес
25
Меркадо
5
Хейтор
6
Габриэль
88
Эденилсон
7
Давид
14
де Пена
11
Тайсон
7
Энрике
4
Моледо
1-2-5
6
Лопес
16
Але
11
Азеведо
30
Патрик
2
21
Кал
7
Педро Габриэл
10
14
де Пена
21
Бочилия
21
Бочилия
14
де Пена
5
Хейтор
5
Кардозо
5
Кардозо
5
Хейтор
7
Энрике
11
Видаль
11
Видаль
7
Энрике
11
Тайсон
18
Маурисио
18
Маурисио
11
Тайсон
7
Давид
7
Уэсли
7
Уэсли
7
Давид
6
Лопес
22
Авелар
22
Авелар
6
Лопес
7
Педро Габриэл
2
Майдана
2
Майдана
7
Педро Габриэл
10
17
Матеузиньо
17
Матеузиньо
10
11
Азеведо
50
Алоизио
50
Алоизио
11
Азеведо
16
Але
99
99
16
Але
Остались в запасе
Интернасьонал
Америка Минейро
13
Кейллер
ВР
36
Тауан Лара
ЦЗ
44
Витао
ЦЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
28
Liziero
ЦФ
11
Gustavo Maia
ЦФ
16
Лукас Рамос
ЦФ
Главный тренер
Мано Менезес
27
Raúl Cáceres
ЦЗ
12
Airton
ЦФ
12
Robson
ЦФ
17
Густавиньо
ЦФ
0
Luiz Felipe
ЦФ
5
Zé Ricardo
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Остались в запасе
13
Кейллер
ВР
36
Тауан Лара
ЦЗ
44
Витао
ЦЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
28
Liziero
ЦФ
11
Gustavo Maia
ЦФ
16
Лукас Рамос
ЦФ
Остались в запасе
27
Raúl Cáceres
ЦЗ
12
Airton
ЦФ
12
Robson
ЦФ
17
Густавиньо
ЦФ
0
Luiz Felipe
ЦФ
5
Zé Ricardo
ЦФ
Главный тренер
Мано Менезес
Главный тренер
Вагнер Мансини
Статистика матча Интернасьонал - Америка Минейро
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Америка Минейро
3 : 2
04.12.2023
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
4 : 0
30.11.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Америка Минейро
0 : 3
27.11.2023
Фламенго
Бразилия. Серия А, 34 тур
Васко да Гама
2 : 1
13.11.2023
Америка Минейро
Информация о матче
Стадион:
Бейра-Рио
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