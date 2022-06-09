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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Америка Минейро - Сеара
Америка Минейро - Сеара: обзор матча 09 июня 2022
Америка Минейро
09.06.2022, четверг, 01:00
Бразилия. Серия А, 10 тур
0 : 2
Завершен
Сеара
22'
С. Мендоса
55'
С. Мендоса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Америка Минейро - Сеара
88'
Замена
Ю. Кастильо
️️️️
Н. Параиба
80'
Замена
M.
️️️️
Вина
80'
Замена
I. Geovane
️️️️
Ричард
Желтая карточка
Э.
76'
Замена
Э.
️️️️
Але
73'
Замена
Родригиньо
️️️️
Л. Кал
71'
67'
Желтая карточка
Р. Линдосо
67'
Замена
Ф. Собрал
️️️️
Р. Линдосо
66'
Замена
Клебер
️️️️
М. Пейшото
Замена
R. Cáceres
️️️️
P.
61'
Замена
Густавиньо
️️️️
Ф. Азеведо
61'
55'
ГОЛ! 0:2!
С. Мендоса
Пас отдал
Ричард
49'
Желтая карточка
Ричардсон
45'
+4
Желтая карточка
Н. Параиба
Желтая карточка
Ф. Азеведо
43'
22'
ГОЛ! 0:1!
С. Мендоса
Пас отдал
Р. Линдосо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Америка Минейро
50
Алоизио
ЦФ
42
Jailson
ЦФ
2
Patric
ЦФ
13
Херман Конти
ЦФ
33
Эдер
ЦФ
6
Марлон Лопес
ЦФ
21
Лукас Кал
ЦФ
37
Эвералдо
ЦФ
8
Жуниньо
ЦФ
16
Але
ЦФ
11
Фелипе Азеведо
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Сеара
24
Мессиас
ЦЗ
99
Матеус Пейшото
ЦФ
1
João Ricardo
ЦФ
2
Нино Параиба
ЦФ
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
12
Виктор Луис
ЦФ
25
Ричард
ЦФ
23
Родриго Линдосо
ЦФ
26
Ричардсон
ЦФ
29
Вина
ЦФ
7
Стивен Мендоса
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Америка Минейро
27
Raúl Cáceres
ЦЗ
22
Данило Авелар
ЦЗ
75
Родригиньо
ЦП
99
Carlos Alberto
ЦФ
1
Матеус Кавичиоли
ЦФ
6
João Paulo
ЦФ
30
Луан Патрик
ЦФ
5
Zé Ricardo
ЦФ
17
Густавиньо
ЦФ
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
19
Энрике
ЦФ
Сеара
44
Маркос Виктор
ЦЗ
2
Michel
ЦЗ
9
Клебер
ЦФ
50
Vinícius Machado
ЦФ
91
Бруно Пачеко
ЦФ
16
David
ЦФ
12
Indio Geovane
ЦФ
88
Фернандо Собрал
ЦФ
33
Эрик
ЦФ
77
Юри Кастильо
ЦФ
99
Зе Роберто
ЦФ
5
37
Эвералдо
11
Азеведо
16
Але
8
Жуниньо
21
Кал
1-5
24
Мессиас
25
Ричард
7
Мендоса
29
Вина
26
Ричардсон
23
Линдосо
2
27
27
2
21
Кал
75
Родригиньо
75
Родригиньо
21
Кал
11
Азеведо
17
Густавиньо
17
Густавиньо
11
Азеведо
16
Але
19
Энрике
19
Энрике
16
Але
29
Вина
2
2
29
Вина
99
Пейшото
9
Клебер
9
Клебер
99
Пейшото
25
Ричард
12
12
25
Ричард
23
Линдосо
88
Собрал
88
Собрал
23
Линдосо
2
Параиба
77
Кастильо
77
Кастильо
2
Параиба
Остались в запасе
Америка Минейро
Сеара
22
Данило Авелар
ЦЗ
99
Carlos Alberto
ЦФ
1
Матеус Кавичиоли
ЦФ
6
João Paulo
ЦФ
30
Луан Патрик
ЦФ
5
Zé Ricardo
ЦФ
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
44
Маркос Виктор
ЦЗ
50
Vinícius Machado
ЦФ
91
Бруно Пачеко
ЦФ
16
David
ЦФ
33
Эрик
ЦФ
99
Зе Роберто
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Остались в запасе
22
Данило Авелар
ЦЗ
99
Carlos Alberto
ЦФ
1
Матеус Кавичиоли
ЦФ
6
João Paulo
ЦФ
30
Луан Патрик
ЦФ
5
Zé Ricardo
ЦФ
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
Остались в запасе
44
Маркос Виктор
ЦЗ
50
Vinícius Machado
ЦФ
91
Бруно Пачеко
ЦФ
16
David
ЦФ
33
Эрик
ЦФ
99
Зе Роберто
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Главный тренер
Гуто Феррейра
Статистика матча Америка Минейро - Сеара
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Америка Минейро
3 : 2
04.12.2023
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
4 : 0
30.11.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Америка Минейро
0 : 3
27.11.2023
Фламенго
Бразилия. Серия А, 34 тур
Васко да Гама
2 : 1
13.11.2023
Америка Минейро
Сеара
Бразилия. Серия А, 38 тур
Сеара
1 : 3
07.12.2025
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Фламенго
1 : 0
04.12.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сеара
1 : 1
30.11.2025
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
3 : 0
25.11.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сеара
1 : 2
21.11.2025
Интернасьонал
Информация о матче
Стадион:
Кастелан
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