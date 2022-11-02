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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Америка Минейро - Интернасьонал
Америка Минейро - Интернасьонал: обзор матча 02 ноября 2022
Америка Минейро
02.11.2022, среда, 22:00
Бразилия. Серия А, 35 тур
1 : 0
Завершен
Интернасьонал
76'
Але
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Америка Минейро - Интернасьонал
90'
Замена
Л. Рамос
️️️️
К. де Пена
Замена
Артур
️️️️
R. Cáceres
85'
Замена
Л. Кал
️️️️
М. Бенитес
85'
78'
Замена
Давид
️️️️
А. Патрик
ГОЛ! 1:0!
Але
Пас отдал
М. Бенитес
76'
Замена
Алоизио
️️️️
Эвералдо
72'
70'
Замена
П. Энрике
️️️️
Вандерсон
69'
Замена
B. Romero
️️️️
Алемао
Замена
В. Паулиста
️️️️
Э.
64'
Замена
Р. Силва
️️️️
Эдер
63'
47'
Замена
Маурисио
️️️️
Эденилсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Америка Минейро
6
Марлон Лопес
ЛЗ
27
Raúl Cáceres
ЦЗ
11
Фелипе Азеведо
ЛВ
8
Жуниньо
ОП
16
Але
АП
1
Матеус Кавичиоли
ЦФ
13
Херман Конти
ЦФ
33
Эдер
ЦФ
37
Эвералдо
ЦФ
7
Мартин Бенитес
ЦФ
19
Энрике
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Интернасьонал
13
Кейллер
ВР
6
Рене
ЛЗ
44
Витао
ЦЗ
14
Фабрицио Бустос
ПЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
88
Эденилсон
ЦП
5
Джонни Кардозо
ЦП
10
Алан Патрик
АП
9
Алемао
ЦФ
4
Родриго Моледо
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
Главный тренер
Мано Менезес
Америка Минейро
22
Данило Авелар
ЦЗ
13
Артур
ЦЗ
2
Яго Майдана
ЦЗ
12
Airton
ЦФ
45
Рикардо Силва
ЦФ
30
Луан Патрик
ЦФ
0
Luiz Felipe
ЦФ
5
Zé Ricardo
ЦФ
39
Гонсало Мастриани
ЦФ
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
50
Алоизио
ЦФ
21
Лукас Кал
ЦФ
Интернасьонал
42
Даниэл
ВР
36
Тауан Лара
ЦЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
3
Игор Гомес
ЦЗ
7
Давид
ЛВ
26
Эстевао
АП
18
Маурисио
АП
31
Braian Romero
ЦФ
16
Лукас Рамос
ЦФ
7
Педро Энрике
ЦФ
17
Weverton
ЦФ
2-1-2-5
6
Лопес
27
8
Жуниньо
11
Азеведо
16
Але
33
Эдер
19
Энрике
7
Бенитес
37
Эвералдо
13
Конти
3-2-2-3
13
Кейллер
14
Бустос
44
Витао
6
Рене
88
Эденилсон
5
Кардозо
10
Патрик
14
де Пена
94
Вандерсон
4
Моледо
9
Алемао
27
13
Артур
13
Артур
27
33
Эдер
45
Силва
45
Силва
33
Эдер
19
Энрике
9
Паулиста
9
Паулиста
19
Энрике
37
Эвералдо
50
Алоизио
50
Алоизио
37
Эвералдо
7
Бенитес
21
Кал
21
Кал
7
Бенитес
88
Эденилсон
18
Маурисио
18
Маурисио
88
Эденилсон
10
Патрик
7
Давид
7
Давид
10
Патрик
9
Алемао
31
31
9
Алемао
14
де Пена
16
Рамос
16
Рамос
14
де Пена
94
Вандерсон
7
Энрике
7
Энрике
94
Вандерсон
Остались в запасе
Америка Минейро
Интернасьонал
22
Данило Авелар
ЦЗ
2
Яго Майдана
ЦЗ
12
Airton
ЦФ
30
Луан Патрик
ЦФ
0
Luiz Felipe
ЦФ
5
Zé Ricardo
ЦФ
39
Гонсало Мастриани
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
42
Даниэл
ВР
36
Тауан Лара
ЦЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
3
Игор Гомес
ЦЗ
26
Эстевао
АП
17
Weverton
ЦФ
Главный тренер
Мано Менезес
Остались в запасе
22
Данило Авелар
ЦЗ
2
Яго Майдана
ЦЗ
12
Airton
ЦФ
30
Луан Патрик
ЦФ
0
Luiz Felipe
ЦФ
5
Zé Ricardo
ЦФ
39
Гонсало Мастриани
ЦФ
Остались в запасе
42
Даниэл
ВР
36
Тауан Лара
ЦЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
3
Игор Гомес
ЦЗ
26
Эстевао
АП
17
Weverton
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Главный тренер
Мано Менезес
Статистика матча Америка Минейро - Интернасьонал
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Америка Минейро
3 : 2
04.12.2023
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
4 : 0
30.11.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Америка Минейро
0 : 3
27.11.2023
Фламенго
Бразилия. Серия А, 34 тур
Васко да Гама
2 : 1
13.11.2023
Америка Минейро
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Информация о матче
Стадион:
Бейра-Рио
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