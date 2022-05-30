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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Коринтианс - Америка Минейро
Коринтианс - Америка Минейро: обзор матча 30 мая 2022
Коринтианс
30.05.2022, понедельник, 00:00
Бразилия. Серия А, 8 тур
1 : 1
Завершен
Америка Минейро
82'
Г. Силва
67'
Алоизио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коринтианс - Америка Минейро
Желтая карточка
Жил
85'
85'
Замена
Z. Ricardo
️️️️
Жуниньо
85'
Замена
Родригиньо
️️️️
Ф. Азеведо
ГОЛ! 1:1!
Г. Силва
82'
Замена
Жулиано
️️️️
Р. Аугусто
80'
79'
Замена
Э.
️️️️
Алоизио
72'
Замена
П. Габриэл
️️️️
Густавиньо
67'
ГОЛ! 0:1!
Алоизио
Замена
Л. Питон
️️️️
Ф. Сантос
65'
Желтая карточка
Майкон
57'
Замена
Майкон
️️️️
Рони
46'
Замена
Г. Силва
️️️️
А. Мораес
46'
46'
Замена
G. Marques
️️️️
Я. Майдана
Замена
Адсон
️️️️
Виллиан
44'
13'
Желтая карточка
Густавиньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коринтианс
1
Кассио
ВР
6
Фабио Сантос
ЛЗ
4
Жил
ЦЗ
34
Рауль Густаво
ЦЗ
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
10
Роджер Гедес
ЛВ
37
Ду Кейрос
ЦП
70
Рони
ЦП
7
Ренато Аугусто
ПП
18
Алуизио Мораес
ЦФ
Главный тренер
Фабио Карилле
Америка Минейро
6
Марлон Лопес
ЦФ
30
Луан Патрик
ЦФ
50
Алоизио
ЦФ
21
Лукас Кал
ЦФ
16
Але
ЦФ
17
Густавиньо
ЦФ
42
Jailson
ЦФ
2
Patric
ЦФ
2
Яго Майдана
ЦФ
8
Жуниньо
ЦФ
11
Фелипе Азеведо
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Коринтианс
97
Иван
ВР
6
Лукас Питон
ЛЗ
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
26
Бруно Мело
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
18
Жоао Педро
ПЗ
30
Виктор Кантильо
ЦП
8
Майкон
ЦП
20
Жулиано
АП
19
Густаво Силва
ПВ
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
28
Адсон
ЦФ
Америка Минейро
27
Raúl Cáceres
ЦЗ
16
Gustavo Marques
ЦЗ
13
Артур
ЦЗ
75
Родригиньо
ЦП
24
Kawê
ЦФ
99
Carlos Alberto
ЦФ
19
Энрике
ЦФ
0
Luiz Felipe
ЦФ
7
Педро Габриэл
ЦФ
5
Zé Ricardo
ЦФ
1
Матеус Кавичиоли
ЦФ
4-3-2-1
1
Кассио
6
Сантос
4
Жил
34
Густаво
2
Рамуш
37
Ду Кейрос
70
Рони
7
Аугусто
10
Гедес
10
Виллиан
18
Мораес
5
42
11
Азеведо
8
Жуниньо
2
Майдана
2
6
Сантос
6
Питон
6
Питон
6
Сантос
70
Рони
8
Майкон
8
Майкон
70
Рони
7
Аугусто
20
Жулиано
20
Жулиано
7
Аугусто
18
Мораес
19
Силва
19
Силва
18
Мораес
10
Виллиан
28
Адсон
28
Адсон
10
Виллиан
2
Майдана
16
16
2
Майдана
11
Азеведо
75
Родригиньо
75
Родригиньо
11
Азеведо
50
Алоизио
19
Энрике
19
Энрике
50
Алоизио
17
Густавиньо
7
Педро Габриэл
7
Педро Габриэл
17
Густавиньо
8
Жуниньо
5
5
8
Жуниньо
Остались в запасе
Коринтианс
Америка Минейро
31
Густаво Мантуан
ПЗ
97
Иван
ВР
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
26
Бруно Мело
ЦЗ
18
Жоао Педро
ПЗ
30
Виктор Кантильо
ЦП
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
Главный тренер
Фабио Карилле
27
Raúl Cáceres
ЦЗ
13
Артур
ЦЗ
24
Kawê
ЦФ
99
Carlos Alberto
ЦФ
0
Luiz Felipe
ЦФ
1
Матеус Кавичиоли
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Остались в запасе
31
Густаво Мантуан
ПЗ
97
Иван
ВР
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
26
Бруно Мело
ЦЗ
18
Жоао Педро
ПЗ
30
Виктор Кантильо
ЦП
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
Остались в запасе
27
Raúl Cáceres
ЦЗ
13
Артур
ЦЗ
24
Kawê
ЦФ
99
Carlos Alberto
ЦФ
0
Luiz Felipe
ЦФ
1
Матеус Кавичиоли
ЦФ
Главный тренер
Фабио Карилле
Главный тренер
Вагнер Мансини
Статистика матча Коринтианс - Америка Минейро
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
0 : 0
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 31 тур
Коринтианс
1 : 1
20.10.2026
Витория
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Америка Минейро
3 : 2
04.12.2023
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
4 : 0
30.11.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Америка Минейро
0 : 3
27.11.2023
Фламенго
Бразилия. Серия А, 34 тур
Васко да Гама
2 : 1
13.11.2023
Америка Минейро
Информация о матче
Стадион:
Нео Кимика Арена
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