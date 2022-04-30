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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Америка Минейро - Атлетико Паранаэнсе
Америка Минейро - Атлетико Паранаэнсе: обзор матча 30 апреля 2022
Америка Минейро
30.04.2022, суббота, 22:30
Бразилия. Серия А, 4 тур
1 : 0
Завершен
Атлетико Паранаэнсе
75'
J. Pablo Ramírez
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Америка Минейро - Атлетико Паранаэнсе
Замена
Х. Конти
️️️️
Матеузиньо
87'
Замена
Z. Ricardo
️️️️
В. Паулиста
85'
ГОЛ! 1:0!
J. Pablo Ramírez
Пас отдал
R. Cáceres
75'
75'
Замена
В. Роке
️️️️
Ромуло
75'
Замена
Абнер
️️️️
Л. Фассон
Замена
J. Pablo Ramírez
️️️️
P. Boia
71'
Замена
В. Паулиста
️️️️
Ф. Азеведо
65'
Замена
R. Cáceres
️️️️
J. Paulo
64'
62'
Замена
Д. Теранс
️️️️
Л. Орехуэла
62'
Замена
Витиньо
️️️️
Т. Куэльо
61'
Замена
А. Каноббио
️️️️
Кристиан
Желтая карточка
J.
52'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Америка Минейро
17
Матеузиньо
ЦП
21
Лукас Кал
ЦФ
42
Jailson
ЦФ
33
Эдер
ЦФ
6
João Paulo
ЦФ
2
Яго Майдана
ЦФ
2
Patric
ЦФ
8
Жуниньо
ЦФ
11
Фелипе Азеведо
ЦФ
98
Paulinho Boia
ЦФ
7
Педро Габриэл
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Атлетико Паранаэнсе
4
Матеус Фелипе
ЦЗ
3
Лукас Фассон
ЦЗ
28
Луис Орехуэла
ЦЗ
35
Матеус Фернандес
ЦП
24
Бенто
ЦФ
5
Педро Энрике
ЦФ
15
Витор Буэно
ЦФ
18
Кристиан
ЦФ
40
Ромуло
ЦФ
18
Лео Читтадини
ЦФ
28
Томас Куэльо
ЦФ
Главный тренер
Милтон Мендес
Америка Минейро
27
Raúl Cáceres
ЦЗ
16
Gustavo Marques
ЦЗ
13
Артур
ЦЗ
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
1
Матеус Кавичиоли
ЦФ
13
Херман Конти
ЦФ
17
Густавиньо
ЦФ
0
Luiz Felipe
ЦФ
10
Juan Pablo Ramírez
ЦФ
5
Zé Ricardo
ЦФ
99
Carlos Alberto
ЦФ
Атлетико Паранаэнсе
32
Педро Роша
ЛВ
28
Витиньо
ЛВ
8
Пабло Силес
ЦП
17
Агустин Каноббио
ПВ
98
Андерсон Пайшао
ЦФ
9
Витор Роке
ЦФ
5
Лукас Халтер
ЦФ
16
Абнер
ЦФ
14
Эрик
ЦФ
92
Пабло
ЦФ
80
Давид Теранс
ЦФ
24
Лео Линк
ЦФ
1-5
17
Матеузиньо
8
Жуниньо
7
Педро Габриэл
98
11
Азеведо
2
3-1-5
4
Фелипе
3
Фассон
28
Орехуэла
35
Фернандес
15
Буэно
28
Куэльо
18
Читтадини
40
Ромуло
18
Кристиан
6
27
27
6
11
Азеведо
9
Паулиста
9
Паулиста
11
Азеведо
17
Матеузиньо
13
Конти
13
Конти
17
Матеузиньо
98
10
10
98
Паулиста
5
5
Паулиста
28
Куэльо
28
Витиньо
28
Витиньо
28
Куэльо
18
Кристиан
17
Каноббио
17
Каноббио
18
Кристиан
40
Ромуло
9
Роке
9
Роке
40
Ромуло
3
Фассон
16
Абнер
16
Абнер
3
Фассон
28
Орехуэла
80
Теранс
80
Теранс
28
Орехуэла
Остались в запасе
Америка Минейро
Атлетико Паранаэнсе
16
Gustavo Marques
ЦЗ
13
Артур
ЦЗ
1
Матеус Кавичиоли
ЦФ
17
Густавиньо
ЦФ
0
Luiz Felipe
ЦФ
99
Carlos Alberto
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
8
Пабло Силес
ЦП
32
Педро Роша
ЛВ
98
Андерсон Пайшао
ЦФ
5
Лукас Халтер
ЦФ
14
Эрик
ЦФ
92
Пабло
ЦФ
24
Лео Линк
ЦФ
Главный тренер
Милтон Мендес
Остались в запасе
16
Gustavo Marques
ЦЗ
13
Артур
ЦЗ
1
Матеус Кавичиоли
ЦФ
17
Густавиньо
ЦФ
0
Luiz Felipe
ЦФ
99
Carlos Alberto
ЦФ
Остались в запасе
8
Пабло Силес
ЦП
32
Педро Роша
ЛВ
98
Андерсон Пайшао
ЦФ
5
Лукас Халтер
ЦФ
14
Эрик
ЦФ
92
Пабло
ЦФ
24
Лео Линк
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Главный тренер
Милтон Мендес
Статистика матча Америка Минейро - Атлетико Паранаэнсе
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Америка Минейро
3 : 2
04.12.2023
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
4 : 0
30.11.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Америка Минейро
0 : 3
27.11.2023
Фламенго
Бразилия. Серия А, 34 тур
Васко да Гама
2 : 1
13.11.2023
Америка Минейро
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Информация о матче
Стадион:
Арена да Байшада
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