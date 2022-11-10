Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Палмейрас - Америка Минейро
Палмейрас - Америка Минейро: обзор матча 10 ноября 2022
Палмейрас
10.11.2022, четверг, 03:30
Бразилия. Серия А, 37 тур
2 : 1
Завершен
Америка Минейро
42'
Г. Скарпа (П)
81'
М. Серкейра
15'
М. Бенитес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Палмейрас - Америка Минейро
Желтая карточка
Г. Гомес
90'
+2
Замена
Б. Лопес
️️️️
Дуду
90'
+1
86'
Замена
Д. Авелар
️️️️
М. Лопес
86'
Замена
В. Паулиста
️️️️
М. Бенитес
Желтая карточка
Майке
84'
ГОЛ! 2:1!
М. Серкейра
Пас отдал
Г. Менино
81'
Замена
Г. Менино
️️️️
З. Рафаэль
79'
Замена
Э. Атуэста
️️️️
Г. Скарпа
79'
72'
Замена
P.
️️️️
R. Cáceres
72'
Замена
Матеузиньо
️️️️
Ф. Азеведо
72'
Замена
Г. Мастриани
️️️️
Э.
Желтая карточка
З. Рафаэль
68'
Замена
Майке
️️️️
М. Роша
65'
Замена
Табата
️️️️
Эндрик
65'
Желтая карточка
М. Роша
48'
42'
Желтая карточка
Жуниньо
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Г. Скарпа
42'
41'
Желтая карточка
М. Бенитес
15'
ГОЛ! 0:1!
М. Бенитес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палмейрас
1
Вевертон
ВР
15
Густаво Гомес
ЦЗ
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
33
Рони
ЛВ
92
Дуду
ЛВ
8
Данило
ОП
93
Зе Рафаэль
ЦП
9
Эндрик
ЦП
10
Густаво Скарпа
АП
12
Вандерлан
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Америка Минейро
6
Марлон Лопес
ЛЗ
27
Raúl Cáceres
ЦЗ
11
Фелипе Азеведо
ЛВ
8
Жуниньо
ОП
16
Але
АП
1
Матеус Кавичиоли
ЦФ
19
Энрике
ЦФ
7
Мартин Бенитес
ЦФ
37
Эвералдо
ЦФ
33
Эдер
ЦФ
13
Херман Конти
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Палмейрас
14
Марсело Ломба
ВР
6
Жорже
ЦЗ
13
Луан
ЦЗ
12
Майке
ПЗ
21
Уэсли
ЛВ
20
Эдуард Атуэста
ОП
25
Габриэль Менино
ЦП
77
Брено Лопес
ПВ
10
Табата
ПВ
9
Рафаэл Наварро
ЦФ
42
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
16
Мигель Мерентьель
ЦФ
Америка Минейро
22
Данило Авелар
ЦЗ
13
Артур
ЦЗ
2
Яго Майдана
ЦЗ
17
Матеузиньо
ЦП
12
Airton
ЦФ
45
Рикардо Силва
ЦФ
30
Луан Патрик
ЦФ
2
Patric
ЦФ
21
Лукас Кал
ЦФ
5
Zé Ricardo
ЦФ
39
Гонсало Мастриани
ЦФ
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Вевертон
15
Гомес
26
Серкейра
14
Роша
8
Данило
93
Зе Рафаэль
9
Эндрик
92
Дуду
10
Скарпа
33
Рони
12
Вандерлан
2-1-2-5
27
6
Лопес
8
Жуниньо
16
Але
11
Азеведо
19
Энрике
13
Конти
33
Эдер
37
Эвералдо
7
Бенитес
14
Роша
12
Майке
12
Майке
14
Роша
10
Скарпа
20
Атуэста
20
Атуэста
10
Скарпа
93
Зе Рафаэль
25
Менино
25
Менино
93
Зе Рафаэль
92
Дуду
77
Лопес
77
Лопес
92
Дуду
9
Эндрик
10
Табата
10
Табата
9
Эндрик
6
Лопес
22
Авелар
22
Авелар
6
Лопес
11
Азеведо
17
Матеузиньо
17
Матеузиньо
11
Азеведо
27
2
2
27
19
Энрике
39
Мастриани
39
Мастриани
19
Энрике
7
Бенитес
9
Паулиста
9
Паулиста
7
Бенитес
Остались в запасе
Палмейрас
Америка Минейро
9
Рафаэл Наварро
ЦФ
14
Марсело Ломба
ВР
6
Жорже
ЦЗ
13
Луан
ЦЗ
21
Уэсли
ЛВ
42
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
16
Мигель Мерентьель
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
13
Артур
ЦЗ
2
Яго Майдана
ЦЗ
12
Airton
ЦФ
45
Рикардо Силва
ЦФ
30
Луан Патрик
ЦФ
21
Лукас Кал
ЦФ
5
Zé Ricardo
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Остались в запасе
9
Рафаэл Наварро
ЦФ
14
Марсело Ломба
ВР
6
Жорже
ЦЗ
13
Луан
ЦЗ
21
Уэсли
ЛВ
42
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
16
Мигель Мерентьель
ЦФ
Остались в запасе
13
Артур
ЦЗ
2
Яго Майдана
ЦЗ
12
Airton
ЦФ
45
Рикардо Силва
ЦФ
30
Луан Патрик
ЦФ
21
Лукас Кал
ЦФ
5
Zé Ricardo
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Главный тренер
Вагнер Мансини
Статистика матча Палмейрас - Америка Минейро
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Палмейрас
Кубок Либертадорес, Финал
Палмейрас
- : -
28.11.2026
Эстудиантес
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
3 : 0
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Америка Минейро
3 : 2
04.12.2023
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
4 : 0
30.11.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Америка Минейро
0 : 3
27.11.2023
Фламенго
Бразилия. Серия А, 34 тур
Васко да Гама
2 : 1
13.11.2023
Америка Минейро
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Мунисипаль Пауло Машадо Де Карвальо
Новости команд
Все
Палмейрас
Америка Минейро
«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
Вчера, 12:25
1
Серия A: шансы «Палмейраса» и «Фламенго» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Крузейро» и «Палмейраса» на победу в матче 35 тура
18 ноября
Серия A: шансы «Палмейраса» и «Ремо» на победу в матче 34 тура
5 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Сантоса» и «Палмейраса» на победу в матче 33-го тура
28 октября
«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
Вчера, 12:25
1
Серия A: шансы «Палмейраса» и «Фламенго» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Крузейро» и «Палмейраса» на победу в матче 35 тура
18 ноября
Серия A: шансы «Палмейраса» и «Ремо» на победу в матче 34 тура
5 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Сантоса» и «Палмейраса» на победу в матче 33-го тура
28 октября
Определились финалисты Кубка Либертадорес
2024.10.31 18:50
«Локомотив» определился с будущим Педриньо, которого выгнали из «Сан-Паулу»
2023.07.04 08:55
1
«Крылья Советов» интересуются Канте
2023.04.27 09:50
Агент Педриньо прокомментировал новость о переходе бразильца в «Локомотив»
2022.09.07 15:49
Стало известно, сколько «Локомотив» заплатит за Педриньо
2022.09.07 12:27
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+