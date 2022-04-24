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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сантос - Америка Минейро
Сантос - Америка Минейро: обзор матча 24 апреля 2022
Сантос
24.04.2022, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 3 тур
3 : 0
Завершен
Америка Минейро
29'
М. Леонардо
51'
В. Заносело
78'
В. Заносело
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сантос - Америка Минейро
Замена
В. Маранхао
️️️️
В. Заносело
83'
83'
Замена
L. Felipe
️️️️
Жуниньо
ГОЛ! 3:0!
В. Заносело
Пас отдал
Майкон
78'
74'
Замена
J. Pablo Ramírez
️️️️
Ф. Азеведо
74'
Замена
C. Alberto
️️️️
P. Boia
Замена
Р. Гуларт
️️️️
М. Леонардо
70'
Замена
Б. Ангуло
️️️️
Л. Баптистао
70'
Замена
М. Гильерме
️️️️
А. Габриэль
62'
Желтая карточка
М. Леонардо
57'
ГОЛ! 2:0!
В. Заносело
51'
Желтая карточка
Р. Фернандес
49'
46'
Замена
П. Габриэл
️️️️
Z. Ricardo
Замена
Л. Брага
️️️️
Д. Хулио
46'
ГОЛ! 1:0!
М. Леонардо
Пас отдал
А. Габриэль
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сантос
3
Майкон
ЦЗ
23
Лукас Пирес
ЦЗ
5
Родриго Фернандес
ЦП
22
Мадсон
ЦФ
34
Жоао Пауло
ЦФ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
12
Лео Баптистао
ЦФ
7
Джохан Хулио
ЦФ
25
Винисиус Заносело
ЦФ
20
Анжело Габриэль
ЦФ
4
Эдуардо Бауэрман
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Америка Минейро
8
Жуниньо
ЦФ
98
Paulinho Boia
ЦФ
11
Фелипе Азеведо
ЦФ
16
Але
ЦФ
37
Эвералдо
ЦФ
5
Zé Ricardo
ЦФ
6
João Paulo
ЦФ
33
Эдер
ЦФ
13
Херман Конти
ЦФ
2
Patric
ЦФ
42
Jailson
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Сантос
21
Лукас Барбоза
ЦП
10
Рикардо Гуларт
ЦФ
11
Брайан Ангуло
ЦФ
6
Сандри
ЦФ
22
Лукас Брага
ЦФ
95
Маркос Гильерме
ЦФ
12
Габриэл Пирани
ЦФ
15
Луис Фелипе
ЦФ
6
Фелипе Джонатан
ЦФ
2
Эмилиано Веласкес
ЦФ
12
Джон
ЦФ
5
Виллиан Маранхао
ЦФ
Америка Минейро
22
Данило Авелар
ЦЗ
27
Raúl Cáceres
ЦЗ
1
Матеус Кавичиоли
ЦФ
30
Луан Патрик
ЦФ
0
Luiz Felipe
ЦФ
7
Педро Габриэл
ЦФ
10
Juan Pablo Ramírez
ЦФ
19
Энрике
ЦФ
99
Carlos Alberto
ЦФ
2-1-5
3
Майкон
23
Пирес
5
Фернандес
7
Хулио
4
Бауэрман
20
Габриэль
25
Заносело
12
Баптистао
5
6
42
2
13
Конти
33
Эдер
38
Леонардо
10
Гуларт
10
Гуларт
38
Леонардо
12
Баптистао
11
Ангуло
11
Ангуло
12
Баптистао
7
Хулио
22
Брага
22
Брага
7
Хулио
20
Габриэль
95
Гильерме
95
Гильерме
20
Габриэль
25
Заносело
5
Маранхао
5
Маранхао
25
Заносело
8
Жуниньо
0
0
8
Жуниньо
5
7
Педро Габриэл
7
Педро Габриэл
5
11
Азеведо
10
10
11
Азеведо
98
99
99
98
Остались в запасе
Сантос
Америка Минейро
21
Лукас Барбоза
ЦП
6
Сандри
ЦФ
12
Габриэл Пирани
ЦФ
15
Луис Фелипе
ЦФ
6
Фелипе Джонатан
ЦФ
2
Эмилиано Веласкес
ЦФ
12
Джон
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
22
Данило Авелар
ЦЗ
27
Raúl Cáceres
ЦЗ
1
Матеус Кавичиоли
ЦФ
30
Луан Патрик
ЦФ
19
Энрике
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Остались в запасе
21
Лукас Барбоза
ЦП
6
Сандри
ЦФ
12
Габриэл Пирани
ЦФ
15
Луис Фелипе
ЦФ
6
Фелипе Джонатан
ЦФ
2
Эмилиано Веласкес
ЦФ
12
Джон
ЦФ
Остались в запасе
22
Данило Авелар
ЦЗ
27
Raúl Cáceres
ЦЗ
1
Матеус Кавичиоли
ЦФ
30
Луан Патрик
ЦФ
19
Энрике
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Главный тренер
Вагнер Мансини
Статистика матча Сантос - Америка Минейро
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Сантос
Бразилия. Серия А, 37 тур
Витория
- : -
29.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Америка Минейро
3 : 2
04.12.2023
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
4 : 0
30.11.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Америка Минейро
0 : 3
27.11.2023
Фламенго
Бразилия. Серия А, 34 тур
Васко да Гама
2 : 1
13.11.2023
Америка Минейро
Информация о матче
Стадион:
Вила Белмиро
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