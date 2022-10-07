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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Америка Минейро - Сан-Паулу
Америка Минейро - Сан-Паулу: обзор матча 07 октября 2022
Америка Минейро
07.10.2022, пятница, 02:00
Бразилия. Серия А, 30 тур
1 : 2
Завершен
Сан-Паулу
10'
Алоизио
34'
Х. Кальери
90+1'
Алиссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Америка Минейро - Сан-Паулу
90'
+5
Замена
А. Андерсон
️️️️
Лусиано
90'
+1
ГОЛ! 1:2!
Алиссон
Пас отдал
Велингтон
81'
Желтая карточка
Алиссон
Замена
М. Бенитес
️️️️
Але
78'
77'
Замена
И. Гомес
️️️️
Р. Нестор
77'
Замена
М. Гильерме
️️️️
Патрик
Замена
В. Паулиста
️️️️
Г. Мастриани
68'
68'
Замена
Велингтон
️️️️
Рейналдо
68'
Замена
Алиссон
️️️️
И. Винисиус
65'
Желтая карточка
Ж. Миранда
Замена
Артур
️️️️
P.
58'
Замена
Ф. Азеведо
️️️️
Алоизио
58'
Замена
М. Лопес
️️️️
Д. Авелар
57'
Желтая карточка
Алоизио
43'
39'
Желтая карточка
П. Майя
34'
ГОЛ! 1:1!
Х. Кальери
Пас отдал
Лусиано
26'
Желтая карточка
Х. Кальери
Желтая карточка
Д. Авелар
25'
ГОЛ! 1:0!
Алоизио
Пас отдал
Але
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Америка Минейро
22
Данило Авелар
ЦЗ
16
Але
АП
2
Patric
ЦФ
33
Эдер
ЦФ
45
Рикардо Силва
ЦФ
1
Матеус Кавичиоли
ЦФ
8
Жуниньо
ЦФ
50
Алоизио
ЦФ
39
Гонсало Мастриани
ЦФ
37
Эвералдо
ЦФ
21
Лукас Кал
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Сан-Паулу
27
Felipe Alves
ВР
6
Рейналдо
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
18
Игор Винисиус
ПЗ
29
Пабло Майя
ОП
8
Патрик
ЦП
3
Лео
ЦФ
11
Родриго Нестор
ЦФ
10
Лусиано
ЦФ
9
Хонатан Кальери
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Америка Минейро
6
Марлон Лопес
ЛЗ
2
Яго Майдана
ЦЗ
13
Артур
ЦЗ
11
Фелипе Азеведо
ЛВ
17
Матеузиньо
ЦП
12
Airton
ЦФ
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
30
Луан Патрик
ЦФ
13
Херман Конти
ЦФ
7
Мартин Бенитес
ЦФ
5
Zé Ricardo
ЦФ
19
Энрике
ЦФ
Сан-Паулу
13
Жандрей
ВР
28
Андре Андерсон
ВР
34
Велингтон
ЛЗ
6
Луизао
ЦЗ
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
25
Алиссон
ЛВ
17
Игор Гомес
ЦП
11
Джулиано Галоппо
ЦП
23
Андрес Колорадо
ЦП
19
N. Bustos
ЦФ
95
Маркос Гильерме
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
1-1-5
22
Авелар
16
Але
50
Алоизио
21
Кал
37
Эвералдо
39
Мастриани
8
Жуниньо
4-1-1-4
27
18
Винисиус
13
Рафинья
13
Миранда
6
Рейналдо
29
Майя
8
Патрик
9
Кальери
10
Лусиано
11
Нестор
3
Лео
22
Авелар
6
Лопес
6
Лопес
22
Авелар
2
13
Артур
13
Артур
2
50
Алоизио
11
Азеведо
11
Азеведо
50
Алоизио
39
Мастриани
9
Паулиста
9
Паулиста
39
Мастриани
16
Але
7
Бенитес
7
Бенитес
16
Але
11
Нестор
17
Гомес
17
Гомес
11
Нестор
10
Лусиано
28
Андерсон
28
Андерсон
10
Лусиано
6
Рейналдо
34
Велингтон
34
Велингтон
6
Рейналдо
18
Винисиус
25
Алиссон
25
Алиссон
18
Винисиус
8
Патрик
95
Гильерме
95
Гильерме
8
Патрик
Остались в запасе
Америка Минейро
Сан-Паулу
2
Яго Майдана
ЦЗ
17
Матеузиньо
ЦП
12
Airton
ЦФ
30
Луан Патрик
ЦФ
13
Херман Конти
ЦФ
5
Zé Ricardo
ЦФ
19
Энрике
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
13
Жандрей
ВР
6
Луизао
ЦЗ
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
11
Джулиано Галоппо
ЦП
23
Андрес Колорадо
ЦП
19
N. Bustos
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
2
Яго Майдана
ЦЗ
17
Матеузиньо
ЦП
12
Airton
ЦФ
30
Луан Патрик
ЦФ
13
Херман Конти
ЦФ
5
Zé Ricardo
ЦФ
19
Энрике
ЦФ
Остались в запасе
13
Жандрей
ВР
6
Луизао
ЦЗ
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
11
Джулиано Галоппо
ЦП
23
Андрес Колорадо
ЦП
19
N. Bustos
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Америка Минейро - Сан-Паулу
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Америка Минейро
3 : 2
04.12.2023
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
4 : 0
30.11.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Америка Минейро
0 : 3
27.11.2023
Фламенго
Бразилия. Серия А, 34 тур
Васко да Гама
2 : 1
13.11.2023
Америка Минейро
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 37 тур
Сан-Паулу
- : -
27.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Мирассол
1 : 1
24.10.2026
Сан-Паулу
Информация о матче
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