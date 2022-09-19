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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Америка Минейро - Коринтианс
Америка Минейро - Коринтианс: обзор матча 19 сентября 2022
Америка Минейро
19.09.2022, понедельник, 00:00
Бразилия. Серия А, 27 тур
1 : 0
Завершен
Коринтианс
77'
Жуниньо
77'
Жуниньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Америка Минейро - Коринтианс
Замена
Я. Майдана
️️️️
Матеузиньо
84'
Замена
Алоизио
️️️️
Ф. Азеведо
84'
Замена
P.
️️️️
R. Cáceres
79'
Замена
J. Pablo Ramírez
️️️️
М. Бенитес
79'
ГОЛ! 2:0!
Жуниньо
Пас отдал
Г. Мастриани
77'
ГОЛ! 1:0!
Жуниньо
Пас отдал
Г. Мастриани
77'
74'
Замена
Ф. Вера
️️️️
Рони
71'
Желтая карточка
Рони
71'
Желтая карточка
Рони
69'
Желтая карточка
Б. Мендес
69'
Желтая карточка
Б. Мендес
Замена
Г. Мастриани
️️️️
Э.
69'
67'
Замена
Р. Аугусто
️️️️
Адсон
51'
Желтая карточка
Р. Густаво
51'
Желтая карточка
Р. Густаво
Желтая карточка
М. Бенитес
51'
Желтая карточка
М. Бенитес
51'
46'
Замена
Ю. Алберто
️️️️
Р. Гедес
46'
Замена
Д. Кейрос
️️️️
Хавьер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Америка Минейро
6
Марлон Лопес
ЛЗ
27
Raúl Cáceres
ЦЗ
11
Фелипе Азеведо
ЛВ
17
Матеузиньо
ЦП
16
Але
АП
1
Матеус Кавичиоли
ЦФ
45
Рикардо Силва
ЦФ
33
Эдер
ЦФ
8
Жуниньо
ЦФ
7
Мартин Бенитес
ЦФ
19
Энрике
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Коринтианс
1
Кассио
ВР
6
Лукас Питон
ЛЗ
4
Бруно Мендес
ЦЗ
34
Рауль Густаво
ЦЗ
10
Роджер Гедес
ЛВ
39
Хавьер
ОП
70
Рони
ЦП
10
Матеус Витал
ЦП
20
Жулиано
АП
28
Адсон
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Америка Минейро
13
Артур
ЦЗ
2
Яго Майдана
ЦЗ
30
Луан Патрик
ЦФ
12
Airton
ЦФ
39
Гонсало Мастриани
ЦФ
6
João Paulo
ЦФ
2
Patric
ЦФ
5
Zé Ricardo
ЦФ
17
Густавиньо
ЦФ
10
Juan Pablo Ramírez
ЦФ
50
Алоизио
ЦФ
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
Коринтианс
1
Карлос Мигел
ВР
26
Бруно Мело
ЛЗ
30
Роберт Ренан
ЦЗ
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
23
Фагнер
ЦЗ
15
Фаусто Вера
ОП
37
Ду Кейрос
ЦП
17
Рамиро
ЦП
7
Ренато Аугусто
ПП
19
Густаво Силва
ПВ
23
Гиоване
ЦФ
9
Юри Алберто
ЦФ
2-1-2-5
6
Лопес
27
17
Матеузиньо
11
Азеведо
16
Але
33
Эдер
19
Энрике
7
Бенитес
8
Жуниньо
45
Силва
3-1-2-2-1
1
Кассио
4
Мендес
34
Густаво
6
Питон
39
Хавьер
70
Рони
10
Витал
20
Жулиано
10
Гедес
28
Адсон
17
Матеузиньо
2
Майдана
2
Майдана
17
Матеузиньо
19
Энрике
39
Мастриани
39
Мастриани
19
Энрике
27
2
2
27
7
Бенитес
10
10
7
Бенитес
11
Азеведо
50
Алоизио
50
Алоизио
11
Азеведо
39
Хавьер
37
Ду Кейрос
37
Ду Кейрос
39
Хавьер
70
Рони
15
Вера
15
Вера
70
Рони
28
Адсон
7
Аугусто
7
Аугусто
28
Адсон
10
Гедес
9
Алберто
9
Алберто
10
Гедес
Остались в запасе
Америка Минейро
Коринтианс
13
Артур
ЦЗ
30
Луан Патрик
ЦФ
12
Airton
ЦФ
6
João Paulo
ЦФ
5
Zé Ricardo
ЦФ
17
Густавиньо
ЦФ
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
1
Карлос Мигел
ВР
26
Бруно Мело
ЛЗ
30
Роберт Ренан
ЦЗ
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
23
Фагнер
ЦЗ
17
Рамиро
ЦП
19
Густаво Силва
ПВ
23
Гиоване
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Остались в запасе
13
Артур
ЦЗ
30
Луан Патрик
ЦФ
12
Airton
ЦФ
6
João Paulo
ЦФ
5
Zé Ricardo
ЦФ
17
Густавиньо
ЦФ
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
Остались в запасе
1
Карлос Мигел
ВР
26
Бруно Мело
ЛЗ
30
Роберт Ренан
ЦЗ
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
23
Фагнер
ЦЗ
17
Рамиро
ЦП
19
Густаво Силва
ПВ
23
Гиоване
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Главный тренер
Витор Перейра
Статистика матча Америка Минейро - Коринтианс
2
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Америка Минейро
3 : 2
04.12.2023
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
4 : 0
30.11.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Америка Минейро
0 : 3
27.11.2023
Фламенго
Бразилия. Серия А, 34 тур
Васко да Гама
2 : 1
13.11.2023
Америка Минейро
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
0 : 0
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 31 тур
Коринтианс
1 : 1
20.10.2026
Витория
Информация о матче
Стадион:
Нео Кимика Арена
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