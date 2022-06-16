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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Америка Минейро - Флуминенсе
Америка Минейро - Флуминенсе: обзор матча 16 июня 2022
Америка Минейро
16.06.2022, четверг, 03:30
Бразилия. Серия А, 12 тур
0 : 0
Завершен
Флуминенсе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Америка Минейро - Флуминенсе
Замена
Д. Авелар
️️️️
М. Лопес
85'
83'
Замена
А. Жезус
️️️️
М. Мартинс
80'
Замена
Натан
️️️️
Нино
Желтая карточка
М. Лопес
79'
Замена
P.
️️️️
R. Cáceres
68'
Желтая карточка
C. Alberto
46'
46'
Замена
Нонато
️️️️
W.
46'
Замена
Д. Кеннеди
️️️️
Y. Felipe
Замена
C. Alberto
️️️️
Эвералдо
46'
Желтая карточка
Эвералдо
36'
Красная карточка
Але
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Америка Минейро
27
Raúl Cáceres
ЦЗ
50
Алоизио
ЦФ
42
Jailson
ЦФ
13
Херман Конти
ЦФ
33
Эдер
ЦФ
6
Марлон Лопес
ЦФ
21
Лукас Кал
ЦФ
37
Эвералдо
ЦФ
8
Жуниньо
ЦФ
16
Але
ЦФ
11
Фелипе Азеведо
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Флуминенсе
1
Фабио
ВР
33
Нино
ЦЗ
26
Маноэл
ЦЗ
2
Самуэль Хавьер
ЦФ
38
Кайо Паулиста
ЦФ
5
Wellington
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
11
Луис Энрике
ЦФ
10
Гансо
ЦФ
11
Матеус Мартинс
ЦФ
14
Герман Кано
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Америка Минейро
22
Данило Авелар
ЦЗ
19
Энрике
ЦФ
12
Airton
ЦФ
2
Patric
ЦФ
6
João Paulo
ЦФ
30
Луан Патрик
ЦФ
7
Педро Габриэл
ЦФ
5
Zé Ricardo
ЦФ
17
Густавиньо
ЦФ
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
99
Carlos Alberto
ЦФ
Флуминенсе
23
Марлон
ЦЗ
22
Muriel
ЦФ
9
Джон Кеннеди
ЦФ
1
Marcos Felipe
ЦФ
33
Давид Дуарт
ЦФ
2
Калегари
ЦФ
4
Луккас Кларо
ЦФ
14
Натан
ЦФ
16
Нонато
ЦФ
8
Мартинелли
ЦФ
19
Алешандре Жезус
ЦФ
11
Виллиан
ЦФ
1-5
27
37
Эвералдо
11
Азеведо
16
Але
8
Жуниньо
21
Кал
2-5
1
Фабио
33
Нино
26
Маноэл
88
14
Кано
11
Мартинс
10
Гансо
11
Энрике
6
Лопес
22
Авелар
22
Авелар
6
Лопес
27
2
2
27
37
Эвералдо
99
99
37
Эвералдо
88
9
Кеннеди
9
Кеннеди
88
33
Нино
14
Натан
14
Натан
33
Нино
5
16
Нонато
16
Нонато
5
11
Мартинс
19
Жезус
19
Жезус
11
Мартинс
Остались в запасе
Америка Минейро
Флуминенсе
19
Энрике
ЦФ
12
Airton
ЦФ
6
João Paulo
ЦФ
30
Луан Патрик
ЦФ
7
Педро Габриэл
ЦФ
5
Zé Ricardo
ЦФ
17
Густавиньо
ЦФ
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
23
Марлон
ЦЗ
22
Muriel
ЦФ
1
Marcos Felipe
ЦФ
33
Давид Дуарт
ЦФ
2
Калегари
ЦФ
4
Луккас Кларо
ЦФ
8
Мартинелли
ЦФ
11
Виллиан
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Остались в запасе
19
Энрике
ЦФ
12
Airton
ЦФ
6
João Paulo
ЦФ
30
Луан Патрик
ЦФ
7
Педро Габриэл
ЦФ
5
Zé Ricardo
ЦФ
17
Густавиньо
ЦФ
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
Остались в запасе
23
Марлон
ЦЗ
22
Muriel
ЦФ
1
Marcos Felipe
ЦФ
33
Давид Дуарт
ЦФ
2
Калегари
ЦФ
4
Луккас Кларо
ЦФ
8
Мартинелли
ЦФ
11
Виллиан
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Главный тренер
Рикардо Друбски
Статистика матча Америка Минейро - Флуминенсе
3
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Америка Минейро
3 : 2
04.12.2023
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
4 : 0
30.11.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Америка Минейро
0 : 3
27.11.2023
Фламенго
Бразилия. Серия А, 34 тур
Васко да Гама
2 : 1
13.11.2023
Америка Минейро
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
- : -
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Шапекоэнсе
2 : 1
25.10.2026
Флуминенсе
Информация о матче
Стадион:
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