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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Америка Минейро - Атлетико Минейро
Америка Минейро - Атлетико Минейро: обзор матча 28 августа 2022
Америка Минейро
28.08.2022, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 24 тур
1 : 1
Завершен
Атлетико Минейро
19'
Э.
10'
Халк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Америка Минейро - Атлетико Минейро
89'
Желтая карточка
Кено
Замена
P.
️️️️
R. Cáceres
77'
Желтая карточка
П. Габриэл
76'
73'
Замена
Рубенс
️️️️
Педриньо
Замена
Алоизио
️️️️
Эвералдо
69'
68'
Замена
Педриньо
️️️️
Адемир
67'
Замена
И. Фернандес
️️️️
М. Сарачо
Замена
В. Паулиста
️️️️
Э.
64'
Замена
П. Габриэл
️️️️
Ф. Азеведо
63'
Замена
Матеузиньо
️️️️
Э. Мартинес
63'
Желтая карточка
Жуниньо
62'
Желтая карточка
Э.
53'
46'
Замена
Н. Силва
️️️️
Х. Алонсо
46'
Замена
Кено
️️️️
К. Павон
45'
+3
Желтая карточка
Халк
45'
+2
Желтая карточка
Х. Алонсо
45'
+1
Желтая карточка
Аллан
Пенальти не реализован!
Э.
39'
ГОЛ! 1:1!
Э.
Пас отдал
Жуниньо
19'
10'
ГОЛ! 0:1!
Халк
Желтая карточка
Эдер
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Америка Минейро
6
Марлон Лопес
ЛЗ
27
Raúl Cáceres
ЦЗ
11
Фелипе Азеведо
ЛВ
6
Эммануэль Мартинес
ЦП
1
Матеус Кавичиоли
ЦФ
45
Рикардо Силва
ЦФ
33
Эдер
ЦФ
21
Лукас Кал
ЦФ
19
Энрике
ЦФ
37
Эвералдо
ЦФ
8
Жуниньо
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Атлетико Минейро
22
Эверсон
ВР
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
4
Ревер
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
13
Гильерме Арана
ЦЗ
29
Аллан
ЦП
8
Жаир
ЦП
11
Матиас Сарачо
АП
7
Халк
ПВ
7
Адемир
ПВ
7
Кристиан Павон
ЦФ
Главный тренер
Антонио Мохамед
Америка Минейро
2
Яго Майдана
ЦЗ
22
Данило Авелар
ЦЗ
7
Педро Габриэл
ЛВ
17
Матеузиньо
ЦП
12
Airton
ЦФ
50
Алоизио
ЦФ
2
Patric
ЦФ
30
Луан Патрик
ЦФ
13
Херман Конти
ЦФ
5
Zé Ricardo
ЦФ
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
39
Гонсало Мастриани
ЦФ
Атлетико Минейро
31
Матеус Мендес
ВР
23
Рафаэл
ВР
8
Рубенс
ЛЗ
6
Натан Силва
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
6
Игнасио Фернандес
ЦП
30
Калебе
ЦП
10
Педриньо
ЦП
8
Эдуардо Саша
ЦФ
16
Додо
ЦФ
20
Кено
ЦФ
2-1-1-5
6
Лопес
27
6
Мартинес
11
Азеведо
21
Кал
8
Жуниньо
37
Эвералдо
19
Энрике
33
Эдер
4-2-3-1
22
Эверсон
4
Ревер
6
Алонсо
13
Арана
25
Мариано
29
Аллан
8
Жаир
7
Адемир
11
Сарачо
7
Халк
7
Павон
6
Мартинес
17
Матеузиньо
17
Матеузиньо
6
Мартинес
11
Азеведо
7
Педро Габриэл
7
Педро Габриэл
11
Азеведо
37
Эвералдо
50
Алоизио
50
Алоизио
37
Эвералдо
27
2
2
27
19
Энрике
9
Паулиста
9
Паулиста
19
Энрике
Педриньо
8
Рубенс
8
Рубенс
Педриньо
6
Алонсо
6
Силва
6
Силва
6
Алонсо
11
Сарачо
6
Фернандес
6
Фернандес
11
Сарачо
7
Адемир
10
Педриньо
10
Педриньо
7
Адемир
7
Павон
20
Кено
20
Кено
7
Павон
Остались в запасе
Америка Минейро
Атлетико Минейро
2
Яго Майдана
ЦЗ
22
Данило Авелар
ЦЗ
12
Airton
ЦФ
30
Луан Патрик
ЦФ
13
Херман Конти
ЦФ
5
Zé Ricardo
ЦФ
39
Гонсало Мастриани
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
23
Гуга
ПЗ
31
Матеус Мендес
ВР
23
Рафаэл
ВР
21
Жемерсон
ЦЗ
30
Калебе
ЦП
8
Эдуардо Саша
ЦФ
16
Додо
ЦФ
Главный тренер
Антонио Мохамед
Остались в запасе
2
Яго Майдана
ЦЗ
22
Данило Авелар
ЦЗ
12
Airton
ЦФ
30
Луан Патрик
ЦФ
13
Херман Конти
ЦФ
5
Zé Ricardo
ЦФ
39
Гонсало Мастриани
ЦФ
Остались в запасе
23
Гуга
ПЗ
31
Матеус Мендес
ВР
23
Рафаэл
ВР
21
Жемерсон
ЦЗ
30
Калебе
ЦП
8
Эдуардо Саша
ЦФ
16
Додо
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Главный тренер
Антонио Мохамед
Статистика матча Америка Минейро - Атлетико Минейро
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Америка Минейро
3 : 2
04.12.2023
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
4 : 0
30.11.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Америка Минейро
0 : 3
27.11.2023
Фламенго
Бразилия. Серия А, 34 тур
Васко да Гама
2 : 1
13.11.2023
Америка Минейро
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
0 : 0
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Информация о матче
Стадион:
Минейран
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