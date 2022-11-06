Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Брагантино - Америка Минейро
Брагантино - Америка Минейро: обзор матча 06 ноября 2022
Брагантино
06.11.2022, воскресенье, 01:00
Бразилия. Серия А, 36 тур
1 : 4
Завершен
Америка Минейро
18'
Л. Кандидо (П)
6'
Жуниньо
25'
Э.
42'
Эвералдо (П)
90'
Жуниньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брагантино - Америка Минейро
90'
ГОЛ! 1:4!
Жуниньо
Пас отдал
Д. Авелар
86'
Замена
Д. Авелар
️️️️
М. Лопес
79'
Замена
Л. Кал
️️️️
Эвералдо
Замена
Ж. Силва
️️️️
R.
79'
Замена
W.
️️️️
Артур
78'
Замена
К. Эдуардо
️️️️
Л. Эвангелиста
78'
69'
Замена
Алоизио
️️️️
Ф. Азеведо
69'
Замена
Матеузиньо
️️️️
М. Бенитес
Замена
Мигел
️️️️
Йоран
69'
Замена
Алеррандро
️️️️
W. Popó
63'
46'
Замена
В. Паулиста
️️️️
Э.
Желтая карточка
W. Popó
45'
+5
Желтая карточка
Адерлан
45'
+2
Желтая карточка
Артур
44'
42'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Эвералдо
Желтая карточка
Л. Кандидо
41'
Желтая карточка
R.
36'
28'
Желтая карточка
Але
25'
ГОЛ! 1:2!
Э.
Пас отдал
Але
Желтая карточка
К. Ломонако
24'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Л. Кандидо
18'
17'
Желтая карточка
Р. Силва
6'
ГОЛ! 0:1!
Жуниньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брагантино
36
Луан Кандидо
ЛЗ
13
Адерлан
ЦЗ
15
Кевин Ломонако
ЦЗ
4
Натан
ЦЗ
19
Йоран
ЦП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
11
Хелиньо
ПВ
37
Артур
ПВ
31
Raul
ЦФ
9
Werik Popó
ЦФ
1
Клейтон
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Америка Минейро
6
Марлон Лопес
ЛЗ
27
Raúl Cáceres
ЦЗ
11
Фелипе Азеведо
ЛВ
8
Жуниньо
ОП
16
Але
АП
1
Матеус Кавичиоли
ЦФ
19
Энрике
ЦФ
7
Мартин Бенитес
ЦФ
37
Эвералдо
ЦФ
45
Рикардо Силва
ЦФ
13
Херман Конти
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Брагантино
13
Рамон
ЛЗ
39
Douglas Mendes
ЦЗ
48
Натан Камарго
ЦП
99
Мигел
АП
25
Жадсом Силва
ЦФ
39
Gabriel Novaes
ЦФ
96
Карлос Эдуардо
ЦФ
9
Алеррандро
ЦФ
33
Welliton
ЦФ
7
Соррисо
ЦФ
3
Леонардо Реалпе
ЦФ
30
Лукао
ЦФ
Америка Минейро
13
Артур
ЦЗ
22
Данило Авелар
ЦЗ
2
Яго Майдана
ЦЗ
17
Матеузиньо
ЦП
12
Airton
ЦФ
30
Луан Патрик
ЦФ
2
Patric
ЦФ
21
Лукас Кал
ЦФ
5
Zé Ricardo
ЦФ
39
Гонсало Мастриани
ЦФ
50
Алоизио
ЦФ
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
4-2-2-3
36
Кандидо
15
Ломонако
4
Натан
13
Адерлан
19
Йоран
30
Эвангелиста
11
Хелиньо
37
Артур
1
Клейтон
9
31
2-1-2-5
27
6
Лопес
8
Жуниньо
16
Але
11
Азеведо
19
Энрике
13
Конти
45
Силва
37
Эвералдо
7
Бенитес
19
Йоран
99
Мигел
99
Мигел
19
Йоран
31
25
Силва
25
Силва
31
30
Эвангелиста
96
Эдуардо
96
Эдуардо
30
Эвангелиста
9
9
Алеррандро
9
Алеррандро
9
37
Артур
33
33
37
Артур
6
Лопес
22
Авелар
22
Авелар
6
Лопес
7
Бенитес
17
Матеузиньо
17
Матеузиньо
7
Бенитес
37
Эвералдо
21
Кал
21
Кал
37
Эвералдо
11
Азеведо
50
Алоизио
50
Алоизио
11
Азеведо
19
Энрике
9
Паулиста
9
Паулиста
19
Энрике
Остались в запасе
Брагантино
Америка Минейро
13
Рамон
ЛЗ
39
Douglas Mendes
ЦЗ
48
Натан Камарго
ЦП
39
Gabriel Novaes
ЦФ
7
Соррисо
ЦФ
3
Леонардо Реалпе
ЦФ
30
Лукао
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
13
Артур
ЦЗ
2
Яго Майдана
ЦЗ
12
Airton
ЦФ
30
Луан Патрик
ЦФ
2
Patric
ЦФ
5
Zé Ricardo
ЦФ
39
Гонсало Мастриани
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Остались в запасе
13
Рамон
ЛЗ
39
Douglas Mendes
ЦЗ
48
Натан Камарго
ЦП
39
Gabriel Novaes
ЦФ
7
Соррисо
ЦФ
3
Леонардо Реалпе
ЦФ
30
Лукао
ЦФ
Остались в запасе
13
Артур
ЦЗ
2
Яго Майдана
ЦЗ
12
Airton
ЦФ
30
Луан Патрик
ЦФ
2
Patric
ЦФ
5
Zé Ricardo
ЦФ
39
Гонсало Мастриани
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Главный тренер
Вагнер Мансини
Статистика матча Брагантино - Америка Минейро
6
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
2
Матчи команд
Брагантино
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Америка Минейро
3 : 2
04.12.2023
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
4 : 0
30.11.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Америка Минейро
0 : 3
27.11.2023
Фламенго
Бразилия. Серия А, 34 тур
Васко да Гама
2 : 1
13.11.2023
Америка Минейро
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Наби Аби Шеди
Новости команд
Все
Брагантино
Америка Минейро
Серия A Бразилии: шансы «Брагантино» и «Васко да Гамы» на победу в матче 36-го тура
22 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Витории» и «Брагантино» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A: шансы «Брагантино» и «Сантоса» на победу в матче 34 тура
2 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Брагантино» и «Шапекоэнсе» на победу в матче 33-го тура
28 октября
«Ремо» – «Брагантино»: кто победит в матче 31 тура Серии A 2026
18 октября
Серия A Бразилии: шансы «Брагантино» и «Васко да Гамы» на победу в матче 36-го тура
22 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Витории» и «Брагантино» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A: шансы «Брагантино» и «Сантоса» на победу в матче 34 тура
2 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Брагантино» и «Шапекоэнсе» на победу в матче 33-го тура
28 октября
«Ремо» – «Брагантино»: кто победит в матче 31 тура Серии A 2026
18 октября
Определились финалисты Кубка Либертадорес
2024.10.31 18:50
«Локомотив» определился с будущим Педриньо, которого выгнали из «Сан-Паулу»
2023.07.04 08:55
1
«Крылья Советов» интересуются Канте
2023.04.27 09:50
Агент Педриньо прокомментировал новость о переходе бразильца в «Локомотив»
2022.09.07 15:49
Стало известно, сколько «Локомотив» заплатит за Педриньо
2022.09.07 12:27
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+