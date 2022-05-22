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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Америка Минейро - Ботафого
Америка Минейро - Ботафого: обзор матча 22 мая 2022
Америка Минейро
22.05.2022, воскресенье, 03:00
Бразилия. Серия А, 7 тур
1 : 1
Завершен
Ботафого
38'
Алоизио
86'
Эрисон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Америка Минейро - Ботафого
90'
+7
Желтая карточка
В. Лопес
Замена
K.
️️️️
Родригиньо
89'
Замена
J. Pablo Ramírez
️️️️
Ф. Азеведо
89'
86'
ГОЛ! 1:1!
Эрисон
83'
Замена
Л. Фернандес
️️️️
Р. Саравия
Замена
Z. Ricardo
️️️️
Э.
73'
Замена
R. Cáceres
️️️️
М. Лопес
73'
71'
Замена
М. Наскименто
️️️️
П. де Паула
Желтая карточка
М. Лопес
66'
61'
Замена
Уго
️️️️
Д. Борхес
Замена
Але
️️️️
Густавиньо
59'
46'
Замена
В. Лопес
️️️️
D. Gonçalves
46'
Замена
R.
️️️️
Ч. Че
ГОЛ! 1:0!
Алоизио
38'
Желтая карточка
Родригиньо
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Америка Минейро
75
Родригиньо
ЦП
42
Jailson
ЦФ
30
Луан Патрик
ЦФ
33
Эдер
ЦФ
19
Энрике
ЦФ
21
Лукас Кал
ЦФ
2
Patric
ЦФ
17
Густавиньо
ЦФ
11
Фелипе Азеведо
ЦФ
50
Алоизио
ЦФ
6
Марлон Лопес
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Ботафого
25
Роберто Фернандес
ВР
4
Кану
ЦЗ
20
Даниэл Борхес
ЦЗ
27
Виктор Са
ЛВ
5
Luís Oyama
ЦП
20
Ренцо Саравия
ЦФ
31
Виктор Куэста
ЦФ
3
Че Че
ЦФ
99
Эрисон
ЦФ
13
Diego Gonçalves
ЦФ
12
Патрик де Паула
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Америка Минейро
27
Raúl Cáceres
ЦЗ
16
Gustavo Marques
ЦЗ
13
Артур
ЦЗ
8
Жуниньо
ЦП
1
Матеус Кавичиоли
ЦФ
99
Carlos Alberto
ЦФ
12
Airton
ЦФ
16
Але
ЦФ
5
Zé Ricardo
ЦФ
10
Juan Pablo Ramírez
ЦФ
0
Luiz Felipe
ЦФ
24
Kawê
ЦФ
Ботафого
22
Douglas Borges
ВР
3
Хоэль Карли
ЦЗ
33
Лукас Фернандес
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
29
Diego Loureiro
ЦФ
30
Матеус Наскименто
ЦФ
16
Уго
ЦФ
4
Клаус
ЦФ
30
Кайке
ЦФ
23
Romildo
ЦФ
88
Barreto
ЦФ
70
Винисиус Лопес
ЦФ
1-5
75
Родригиньо
17
Густавиньо
6
Лопес
50
Алоизио
11
Азеведо
2
2-1-1-5
25
Фернандес
4
Кану
20
Борхес
5
27
Са
31
Куэста
12
де Паула
13
99
Эрисон
3
Че Че
6
Лопес
27
27
6
Лопес
17
Густавиньо
16
Але
16
Але
17
Густавиньо
19
Энрике
5
5
19
Энрике
11
Азеведо
10
10
11
Азеведо
75
Родригиньо
24
24
75
Родригиньо
20
Саравия
33
Фернандес
33
Фернандес
20
Саравия
12
де Паула
30
Наскименто
30
Наскименто
12
де Паула
20
Борхес
16
Уго
16
Уго
20
Борхес
3
Че Че
23
23
3
Че Че
13
70
Лопес
70
Лопес
13
Остались в запасе
Америка Минейро
Ботафого
16
Gustavo Marques
ЦЗ
13
Артур
ЦЗ
8
Жуниньо
ЦП
1
Матеус Кавичиоли
ЦФ
99
Carlos Alberto
ЦФ
12
Airton
ЦФ
0
Luiz Felipe
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
22
Douglas Borges
ВР
3
Хоэль Карли
ЦЗ
12
Лукас Пиазон
АП
29
Diego Loureiro
ЦФ
4
Клаус
ЦФ
30
Кайке
ЦФ
88
Barreto
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Остались в запасе
16
Gustavo Marques
ЦЗ
13
Артур
ЦЗ
8
Жуниньо
ЦП
1
Матеус Кавичиоли
ЦФ
99
Carlos Alberto
ЦФ
12
Airton
ЦФ
0
Luiz Felipe
ЦФ
Остались в запасе
22
Douglas Borges
ВР
3
Хоэль Карли
ЦЗ
12
Лукас Пиазон
АП
29
Diego Loureiro
ЦФ
4
Клаус
ЦФ
30
Кайке
ЦФ
88
Barreto
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Статистика матча Америка Минейро - Ботафого
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Америка Минейро
3 : 2
04.12.2023
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
4 : 0
30.11.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Америка Минейро
0 : 3
27.11.2023
Фламенго
Бразилия. Серия А, 34 тур
Васко да Гама
2 : 1
13.11.2023
Америка Минейро
Ботафого
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ремо
2 : 1
29.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Информация о матче
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