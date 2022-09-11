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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Ботафого - Америка Минейро
Ботафого - Америка Минейро: обзор матча 11 сентября 2022
Ботафого
11.09.2022, воскресенье, 17:00
Бразилия. Серия А, 26 тур
0 : 0
Завершен
Америка Минейро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ботафого - Америка Минейро
87'
Желтая карточка
Алоизио
84'
Желтая карточка
М. Лопес
78'
Желтая карточка
Л. Кал
77'
Замена
Я. Майдана
️️️️
Р. Силва
77'
Замена
Алоизио
️️️️
Ф. Азеведо
71'
Замена
Матеузиньо
️️️️
Эвералдо
Замена
️️️️
В. Са
70'
Замена
Габриэл
️️️️
Л. Фернандес
67'
Желтая карточка
В. Са
65'
65'
Замена
Але
️️️️
Э. Мартинес
63'
Замена
Г. Мастриани
️️️️
Э.
36'
Желтая карточка
Э.
24'
Желтая карточка
Э. Мартинес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ботафого
25
Роберто Фернандес
ВР
21
Маршал
ЛЗ
20
Ренцо Саравия
ПЗ
27
Виктор Са
ЛВ
33
Лукас Фернандес
ЦП
33
Карлос Эдуардо
ЦП
47
Жеффиньо
ЦП
34
Адриэлсон
ЦФ
31
Виктор Куэста
ЦФ
3
Че Че
ЦФ
9
Тикиньо
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Америка Минейро
6
Марлон Лопес
ЛЗ
27
Raúl Cáceres
ЦЗ
11
Фелипе Азеведо
ЛВ
6
Эммануэль Мартинес
ЦП
1
Матеус Кавичиоли
ЦФ
19
Энрике
ЦФ
37
Эвералдо
ЦФ
8
Жуниньо
ЦФ
21
Лукас Кал
ЦФ
33
Эдер
ЦФ
45
Рикардо Силва
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Ботафого
22
Douglas Borges
ВР
36
Douglas Silva
ЦЗ
3
Lucas Mezenga
ЦЗ
4
Кану
ЦЗ
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
15
Данило
ОП
18
Габриэл
ЦП
30
Матеус Наскименто
ЦФ
7
Жуниор Сантос
ЦФ
20
Лукас Перри
ЦФ
Америка Минейро
22
Данило Авелар
ЦЗ
2
Яго Майдана
ЦЗ
17
Матеузиньо
ЦП
16
Але
АП
12
Airton
ЦФ
30
Луан Патрик
ЦФ
2
Patric
ЦФ
5
Zé Ricardo
ЦФ
7
Мартин Бенитес
ЦФ
50
Алоизио
ЦФ
39
Гонсало Мастриани
ЦФ
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
2-3-1-4
25
Фернандес
21
Маршал
20
Саравия
33
Фернандес
33
Карлос Эдуардо
47
Жеффиньо
27
Са
34
Адриэлсон
9
Тикиньо
3
Че Че
31
Куэста
2-1-1-5
27
6
Лопес
6
Мартинес
11
Азеведо
37
Эвералдо
45
Силва
33
Эдер
21
Кал
8
Жуниньо
33
Фернандес
18
Габриэл
18
Габриэл
33
Фернандес
45
Силва
2
Майдана
2
Майдана
45
Силва
37
Эвералдо
17
Матеузиньо
17
Матеузиньо
37
Эвералдо
6
Мартинес
16
Але
16
Але
6
Мартинес
11
Азеведо
50
Алоизио
50
Алоизио
11
Азеведо
19
Энрике
39
Мастриани
39
Мастриани
19
Энрике
Остались в запасе
Ботафого
Америка Минейро
22
Douglas Borges
ВР
36
Douglas Silva
ЦЗ
3
Lucas Mezenga
ЦЗ
4
Кану
ЦЗ
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
15
Данило
ОП
11
Луис Энрике
ЛВ
30
Матеус Наскименто
ЦФ
7
Жуниор Сантос
ЦФ
20
Лукас Перри
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
22
Данило Авелар
ЦЗ
12
Airton
ЦФ
30
Луан Патрик
ЦФ
2
Patric
ЦФ
5
Zé Ricardo
ЦФ
7
Мартин Бенитес
ЦФ
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Остались в запасе
22
Douglas Borges
ВР
36
Douglas Silva
ЦЗ
3
Lucas Mezenga
ЦЗ
4
Кану
ЦЗ
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
15
Данило
ОП
11
Луис Энрике
ЛВ
30
Матеус Наскименто
ЦФ
7
Жуниор Сантос
ЦФ
20
Лукас Перри
ЦФ
Остались в запасе
22
Данило Авелар
ЦЗ
12
Airton
ЦФ
30
Луан Патрик
ЦФ
2
Patric
ЦФ
5
Zé Ricardo
ЦФ
7
Мартин Бенитес
ЦФ
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Главный тренер
Вагнер Мансини
Статистика матча Ботафого - Америка Минейро
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Ботафого
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ремо
2 : 1
29.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Америка Минейро
3 : 2
04.12.2023
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
4 : 0
30.11.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Америка Минейро
0 : 3
27.11.2023
Фламенго
Бразилия. Серия А, 34 тур
Васко да Гама
2 : 1
13.11.2023
Америка Минейро
Информация о матче
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