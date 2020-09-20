Матчи за последние 30 дней
Швеция. Аллсвенскан, 22 тур
Швеция. Аллсвенскан, 18 тур
Швеция. Аллсвенскан, 21 тур
Швеция. Аллсвенскан, 20 тур
Статистика по турнирам
Матчи игрока в этом турнире
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
Норвегия. Элитсериен, 19 тур
Норвегия. Элитсериен, 18 тур
Норвегия. Элитсериен, 17 тур
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
Норвегия. Элитсериен, 15 тур
Норвегия. Элитсериен, 11 тур
Норвегия. Элитсериен, 14 тур
Норвегия. Элитсериен, 13 тур
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Норвегия. Элитсериен, 10 тур
Норвегия. Элитсериен, 9 тур
Норвегия. Элитсериен, 7 тур
Норвегия. Элитсериен, 6 тур
Норвегия. Элитсериен, 5 тур
Норвегия. Элитсериен, 4 тур