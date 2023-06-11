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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Бранн - Лиллестрем
Бранн - Лиллестрем: обзор матча 11 июня 2023
Бранн
11.06.2023, воскресенье, 20:15
Норвегия. Элитсериен, 10 тур
2 : 2
Завершен
Лиллестрем
56'
С. Хельтне Нильсен (П)
60'
Н. Кастро
73'
К. Теннессен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бранн - Лиллестрем
90'
Желтая карточка
H. Skogvold
Пенальти не реализован!
С. Хельтне Нильсен
87'
Желтая карточка
Ф. Майре
84'
83'
Замена
H. Skogvold
️️️️
И. Ибрахимай
Замена
M. Trengereid
️️️️
М. Расмуссен
82'
Замена
У. Матисен
️️️️
Т. Педерсен
82'
73'
ГОЛ! 2:1!
К. Теннессен
Пас отдал
И. Ибрахимай
Желтая карточка
Ф. Берстинг
70'
66'
Замена
V. Skjaervik
️️️️
Ф. Слердаль
65'
Замена
К. Теннессен
️️️️
Э. Гарнас
Замена
S. Crone
️️️️
Д. Сери
62'
Замена
Ф. Берстинг
️️️️
Н. Кастро
62'
ГОЛ! 2:0!
Н. Кастро
Пас отдал
О. Бломберг
60'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Хельтне Нильсен
56'
36'
Желтая карточка
Э. Гарнас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бранн
5
Джафет Сери
ЦЗ
23
Торе Педерсен
ПЗ
6
Сиверт Хельтне Нильсен
ОП
20
Матиас Расмуссен
ЦП
7
Феликс-Хорн Майре
ЦП
3
Фредрик-Паллесен Кнудсен
ЦФ
3
Давид Меллер Вольфе
ЦФ
9
Никлас Кастро
ЦФ
11
Бор Финне
ЦФ
11
Оле-Дидрик Бломберг
ЦФ
1
Матиас Дюнгеланд
ЦФ
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
Лиллестрем
20
Ветле Драгснес
ЛЗ
28
Рубен Габриэльсен
ЦЗ
22
Филип Слердаль
ЦЗ
4
Эспен Гарнас
ЦЗ
4
Магнус Кнудсен
ЦП
15
Вебьерн Хофф
ЦП
23
Гьермунд Осен
ЦП
29
Ильдрен Ибрахимай
ПП
21
Мадс Кристиансен
ЦФ
45
Акор Адамс
ЦФ
2
Eskil Smidesang Edh
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Бранн
12
S. Crone
ЦЗ
33
Marius Trengereid
ЦП
10
Фредерик Берстинг
ПВ
15
Джонас Торсвик
ЦФ
14
Ульрик Матисен
ЦФ
31
Isak Hjorteseth
ЦФ
24
Eirik Johansen
ЦФ
Лиллестрем
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
19
Кристоффер Теннессен
ЦЗ
4
Vetle Skjaervik
ЦП
8
Marius Lundemo
ЦП
14
Uba Charles
ЦП
23
Henrik Skogvold
ЦФ
37
Leandro Elvestad Neto
ЦФ
2-1-2-5
5
Сери
23
Педерсен
6
Нильсен
20
Расмуссен
7
Майре
9
Кастро
1
Дюнгеланд
11
Бломберг
11
Финне
3
Вольфе
4-4-3
28
Габриэльсен
22
Слердаль
4
Гарнас
20
Драгснес
29
Ибрахимай
15
Хофф
23
Осен
4
Кнудсен
2
45
Адамс
21
Кристиансен
5
Сери
12
12
5
Сери
20
Расмуссен
33
33
20
Расмуссен
9
Кастро
10
Берстинг
10
Берстинг
9
Кастро
23
Педерсен
14
Матисен
14
Матисен
23
Педерсен
4
Гарнас
19
Теннессен
19
Теннессен
4
Гарнас
22
Слердаль
4
4
22
Слердаль
29
Ибрахимай
23
23
29
Ибрахимай
Остались в запасе
Бранн
Лиллестрем
15
Джонас Торсвик
ЦФ
31
Isak Hjorteseth
ЦФ
24
Eirik Johansen
ЦФ
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
8
Marius Lundemo
ЦП
14
Uba Charles
ЦП
37
Leandro Elvestad Neto
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Остались в запасе
15
Джонас Торсвик
ЦФ
31
Isak Hjorteseth
ЦФ
24
Eirik Johansen
ЦФ
Остались в запасе
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
8
Marius Lundemo
ЦП
14
Uba Charles
ЦП
37
Leandro Elvestad Neto
ЦФ
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
Главный тренер
Арне Эрландсен
Статистика матча Бранн - Лиллестрем
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Бранн
- : -
29.11.2026
Кристиансунд
Лига конференций, 4 тур
Бранн
1 : 4
26.11.2026
Орхус
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
3 : 4
22.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Фредрикстад
2 : 2
08.11.2026
Бранн
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Лиллестрем
- : -
30.11.2026
ХамКам
Лига Европы, 5 тур
Лион
0 : 0
26.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Старт
0 : 1
01.11.2026
Лиллестрем
Информация о матче
Стадион:
Бранн
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