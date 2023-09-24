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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Лиллестрем - Русенборг
Лиллестрем - Русенборг: обзор матча 24 сентября 2023
Лиллестрем
24.09.2023, воскресенье, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
3 : 0
Завершен
Русенборг
41'
К. Теннессен
58'
Л. Ольсен (П)
65'
Л. Ольсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лиллестрем - Русенборг
90'
+2
Замена
M. Konradsen Ceide
️️️️
Л. Корник
Замена
К. Томпсон
️️️️
H. Skogvold
87'
77'
Замена
Р. Видесхейм-Пауль
️️️️
Э. Фредериксен
67'
Вторая желтая
Д. Нельсон
67'
Замена
С. Вяяняйнен
️️️️
С. Нипан
ГОЛ! 3:0!
Л. Ольсен
65'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Л. Ольсен
58'
57'
Желтая карточка
А. Хансен
53'
Желтая карточка
Д. Нельсон
46'
Замена
О. Скарсем
️️️️
П. Скьельбред
Желтая карточка
Л. Ольсен
45'
+3
ГОЛ! 1:0!
К. Теннессен
41'
26'
Желтая карточка
О. Селнаэс
22'
Желтая карточка
И. Снаэр Торвальдссон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лиллестрем
19
Кристоффер Теннессен
ЦЗ
5
Сэм Роджерс
ЦЗ
28
Рубен Габриэльсен
ЦЗ
4
Эспен Гарнас
ЦЗ
23
Гьермунд Осен
ЦП
15
Вебьерн Хофф
ЦП
29
Ильдрен Ибрахимай
ПП
2
Eskil Smidesang Edh
ЦФ
23
Henrik Skogvold
ЦФ
10
Лехне Ольсен
ЦФ
21
Мадс Кристиансен
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Русенборг
1
Андре Хансен
ВР
5
Ulrik Jenssen
ЦЗ
24
Hakon Rosten
ЦЗ
18
Адам Андерссон
ЦЗ
26
Джейден Нельсон
ЛВ
10
Оле Селнаэс
ОП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
22
Эмиль Фредериксен
ЦП
10
Исак Снаэр Торвальдссон
ЦП
41
Сверре Нипан
АП
2
Лео Корник
ПВ
Лиллестрем
22
Филип Слердаль
ЦЗ
4
Martin Owe Roseth
ЦЗ
14
Uba Charles
ЦП
33
Коси Томпсон
ЦП
8
Marius Lundemo
ЦП
4
Vetle Skjaervik
ЦП
21
Daniel Skaarud
ЦФ
11
F. Elkaer
ЦФ
29
Jorgen Sveinhaug
ЦФ
Русенборг
12
Сандер Тангвик
ВР
14
Jesper Reitan-Sunde
ЦЗ
4
Mikkel Konradsen Ceide
ЦЗ
77
Олаус Скарсем
ЦП
6
Сантери Вяяняйнен
ЦП
19
Расмус Видесхейм-Пауль
ЦФ
44
Magnus Holte
ЦФ
90
Оле Кристиан Саэтер
ЦФ
4-3-4
19
Теннессен
28
Габриэльсен
4
Гарнас
5
Роджерс
23
Осен
15
Хофф
29
Ибрахимай
2
21
Кристиансен
10
Ольсен
23
3-1-3-3
1
Хансен
5
24
18
Андерссон
10
Селнаэс
5
Скьельбред
22
Фредериксен
10
Торвальдссон
2
Корник
41
Нипан
26
Нельсон
23
33
Томпсон
33
Томпсон
23
2
Корник
4
4
2
Корник
5
Скьельбред
77
Скарсем
77
Скарсем
5
Скьельбред
41
Нипан
6
Вяяняйнен
6
Вяяняйнен
41
Нипан
22
Фредериксен
19
Видесхейм-Пауль
19
Видесхейм-Пауль
22
Фредериксен
Остались в запасе
Лиллестрем
Русенборг
22
Филип Слердаль
ЦЗ
4
Martin Owe Roseth
ЦЗ
14
Uba Charles
ЦП
8
Marius Lundemo
ЦП
4
Vetle Skjaervik
ЦП
21
Daniel Skaarud
ЦФ
11
F. Elkaer
ЦФ
29
Jorgen Sveinhaug
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
12
Сандер Тангвик
ВР
14
Jesper Reitan-Sunde
ЦЗ
44
Magnus Holte
ЦФ
90
Оле Кристиан Саэтер
ЦФ
Остались в запасе
22
Филип Слердаль
ЦЗ
4
Martin Owe Roseth
ЦЗ
14
Uba Charles
ЦП
8
Marius Lundemo
ЦП
4
Vetle Skjaervik
ЦП
21
Daniel Skaarud
ЦФ
11
F. Elkaer
ЦФ
29
Jorgen Sveinhaug
ЦФ
Остались в запасе
12
Сандер Тангвик
ВР
14
Jesper Reitan-Sunde
ЦЗ
44
Magnus Holte
ЦФ
90
Оле Кристиан Саэтер
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Статистика матча Лиллестрем - Русенборг
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Лиллестрем
- : -
30.11.2026
ХамКам
Лига Европы, 5 тур
Лион
0 : 0
26.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Старт
0 : 1
01.11.2026
Лиллестрем
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Информация о матче
Стадион:
Арасен
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