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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Олесунн - Лиллестрем
Олесунн - Лиллестрем: обзор матча 03 сентября 2023
Олесунн
03.09.2023, воскресенье, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
1 : 1
Завершен
Лиллестрем
12'
Л. Ольсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Олесунн - Лиллестрем
89'
Замена
F. Elkaer
️️️️
К. Теннессен
Замена
Т. Клюснер
️️️️
К. Эдемарксбаккен
86'
60'
Замена
К. Томпсон
️️️️
H. Skogvold
12'
ГОЛ! 0:1!
Л. Ольсен
Пас отдал
К. Теннессен
Замена
А. Диоп
️️️️
Д. Феллман
11'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олесунн
1
Стен Грютебуст
ВР
25
Йон Китолано
ЛЗ
23
Erik Ansok Fröysa
ЦЗ
5
Давид Феллман
ЦЗ
4
Simen Haram
ЦЗ
16
Henrik Melland
ЦП
6
Hakon Butli Hammer
ЦП
33
Кристоффер Эдемарксбаккен
ПВ
8
Markus Karlsbakk
ЦФ
22
Bjorn Martin Kristensen
ЦФ
18
Martin Ramsland
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Лиллестрем
5
Сэм Роджерс
ЦЗ
28
Рубен Габриэльсен
ЦЗ
19
Кристоффер Теннессен
ЦЗ
4
Эспен Гарнас
ЦЗ
15
Вебьерн Хофф
ЦП
23
Гьермунд Осен
ЦП
29
Ильдрен Ибрахимай
ПП
23
Henrik Skogvold
ЦФ
2
Eskil Smidesang Edh
ЦФ
21
Мадс Кристиансен
ЦФ
10
Лехне Ольсен
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Олесунн
1
Michael Lansing
ВР
26
Tor Erik Larsen
ВР
34
Aarnes Stian Holte
ЦЗ
2
Trace Akino Murray
ЦЗ
28
Амиду Диоп
ЦП
40
Eivind Kolv
ЦП
20
Тобиас Клюснер
ПВ
20
Исаак Атанга
ПВ
Лиллестрем
22
Филип Слердаль
ЦЗ
4
Vetle Skjaervik
ЦП
8
Marius Lundemo
ЦП
33
Коси Томпсон
ЦП
14
Uba Charles
ЦП
17
Elias Sebastian Solberg
ЦФ
35
Oliver Henriksrud
ЦФ
11
F. Elkaer
ЦФ
29
Jorgen Sveinhaug
ЦФ
4-2-1-3
1
Грютебуст
25
Китолано
5
Феллман
4
23
16
6
33
Эдемарксбаккен
18
22
8
4-3-4
28
Габриэльсен
19
Теннессен
4
Гарнас
5
Роджерс
29
Ибрахимай
23
Осен
15
Хофф
10
Ольсен
21
Кристиансен
2
23
5
Феллман
28
Диоп
28
Диоп
5
Феллман
33
Эдемарксбаккен
20
Клюснер
20
Клюснер
33
Эдемарксбаккен
23
33
Томпсон
33
Томпсон
23
19
Теннессен
11
11
19
Теннессен
Остались в запасе
Олесунн
Лиллестрем
1
Michael Lansing
ВР
26
Tor Erik Larsen
ВР
34
Aarnes Stian Holte
ЦЗ
2
Trace Akino Murray
ЦЗ
40
Eivind Kolv
ЦП
20
Исаак Атанга
ПВ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
22
Филип Слердаль
ЦЗ
4
Vetle Skjaervik
ЦП
8
Marius Lundemo
ЦП
14
Uba Charles
ЦП
17
Elias Sebastian Solberg
ЦФ
35
Oliver Henriksrud
ЦФ
29
Jorgen Sveinhaug
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Остались в запасе
1
Michael Lansing
ВР
26
Tor Erik Larsen
ВР
34
Aarnes Stian Holte
ЦЗ
2
Trace Akino Murray
ЦЗ
40
Eivind Kolv
ЦП
20
Исаак Атанга
ПВ
Остались в запасе
22
Филип Слердаль
ЦЗ
4
Vetle Skjaervik
ЦП
8
Marius Lundemo
ЦП
14
Uba Charles
ЦП
17
Elias Sebastian Solberg
ЦФ
35
Oliver Henriksrud
ЦФ
29
Jorgen Sveinhaug
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Главный тренер
Арне Эрландсен
Статистика матча Олесунн - Лиллестрем
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Фредрикстад
- : -
29.11.2026
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Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Лиллестрем
- : -
30.11.2026
ХамКам
Лига Европы, 5 тур
Лион
0 : 0
26.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Старт
0 : 1
01.11.2026
Лиллестрем
Информация о матче
Стадион:
Колор Лайн Стэдиум
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