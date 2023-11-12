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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Мольде - Лиллестрем
Мольде - Лиллестрем: обзор матча 12 ноября 2023
Мольде
12.11.2023, воскресенье, 21:15
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
4 : 0
Завершен
Лиллестрем
4'
Р. Габриэльсен (АГ)
11'
В. Бериша
23'
В. Бериша
89'
Э. Хестад
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мольде - Лиллестрем
ГОЛ! 4:0!
Э. Хестад
89'
84'
Замена
Л. Рангер
️️️️
К. Теннессен
76'
Замена
С. Роджерс
️️️️
Э. Гарнас
76'
Замена
V. Skjaervik
️️️️
M. Lundemo
Замена
Н. Эдегор
️️️️
В. Бериша
73'
Замена
Ф. Гульбрандсен
️️️️
Э. Китолано
65'
56'
Желтая карточка
H. Skogvold
46'
Замена
H. Skogvold
️️️️
М. Болли
ГОЛ! 3:0!
В. Бериша
23'
ГОЛ! 2:0!
В. Бериша
Пас отдал
Э. Китолано
11'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Р. Габриэльсен
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мольде
31
Оливер Петерсен
ВР
19
Эйрик Хауган
(К)
ЦЗ
6
Мартин Эллингсен
ЦЗ
45
Андерс Хагельскьер
ЦЗ
15
Маркус Андре Кааса
ЦП
17
Эрик Китолано
ЦП
16
Кристиан Эриксен
АП
28
Магнус Гредем
АП
5
Эйрик Хестад
ПВ
25
Casper Öyvann
ЦФ
14
Ветон Бериша
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Лиллестрем
4
Эспен Гарнас
ЦЗ
19
Кристоффер Теннессен
ЦЗ
4
Martin Owe Roseth
ЦЗ
28
Рубен Габриэльсен
ЦЗ
14
Матис Болли
ЛВ
8
Marius Lundemo
ЦП
15
Вебьерн Хофф
ЦП
23
Гьермунд Осен
(К)
ЦП
2
Eskil Smidesang Edh
ЦФ
21
Мадс Кристиансен
ЦФ
10
Лехне Ольсен
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Мольде
12
Педер Хоэль Лервик
ВР
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
30
Леон Юберг-Ховланд
ЦП
29
Густав Нихейм
ЦП
6
Никлас Эдегор
ЦП
31
Андреас Миклебуст
ЦП
23
Магнус Эйкрем
АП
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
Лиллестрем
5
Сэм Роджерс
ЦЗ
22
Филип Слердаль
ЦЗ
2
Ларс Рангер
ПЗ
4
Vetle Skjaervik
ЦП
90
El Schaddai Furaha
ЦП
33
Коси Томпсон
ЦП
29
Jorgen Sveinhaug
ЦФ
23
Henrik Skogvold
ЦФ
3-2-3-2
31
Петерсен
19
Хауган
6
Эллингсен
45
Хагельскьер
15
Кааса
17
Китолано
16
Эриксен
28
Гредем
5
Хестад
14
Бериша
25
4-3-1-3
19
Теннессен
4
28
Габриэльсен
4
Гарнас
8
15
Хофф
23
Осен
14
Болли
10
Ольсен
21
Кристиансен
2
14
Бериша
6
Эдегор
6
Эдегор
14
Бериша
17
Китолано
8
Гульбрандсен
8
Гульбрандсен
17
Китолано
4
Гарнас
5
Роджерс
5
Роджерс
4
Гарнас
19
Теннессен
2
Рангер
2
Рангер
19
Теннессен
8
4
4
8
14
Болли
23
23
14
Болли
Остались в запасе
Мольде
Лиллестрем
12
Педер Хоэль Лервик
ВР
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
30
Леон Юберг-Ховланд
ЦП
29
Густав Нихейм
ЦП
31
Андреас Миклебуст
ЦП
23
Магнус Эйкрем
АП
Главный тренер
Эрлинг Моэ
22
Филип Слердаль
ЦЗ
90
El Schaddai Furaha
ЦП
33
Коси Томпсон
ЦП
29
Jorgen Sveinhaug
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Остались в запасе
12
Педер Хоэль Лервик
ВР
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
30
Леон Юберг-Ховланд
ЦП
29
Густав Нихейм
ЦП
31
Андреас Миклебуст
ЦП
23
Магнус Эйкрем
АП
Остались в запасе
22
Филип Слердаль
ЦЗ
90
El Schaddai Furaha
ЦП
33
Коси Томпсон
ЦП
29
Jorgen Sveinhaug
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Статистика матча Мольде - Лиллестрем
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Лиллестрем
- : -
30.11.2026
ХамКам
Лига Европы, 5 тур
Лион
0 : 0
26.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Старт
0 : 1
01.11.2026
Лиллестрем
Информация о матче
Главный судья:
Tore Hansen, Norway
Стадион:
Акер Стэдион
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