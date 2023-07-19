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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Лиллестрем - Олесунн
Лиллестрем - Олесунн: обзор матча 19 июля 2023
Лиллестрем
19.07.2023, среда, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 11 тур
5 : 1
Завершен
Олесунн
29'
И. Ибрахимай
40'
V. Skjaervik
55'
А. Адамс
76'
Л. Ольсен
80'
Л. Ольсен
11'
И. Атанга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лиллестрем - Олесунн
90'
Замена
T. Akino Murray
️️️️
А. Мунксгор
Замена
H. Skogvold
️️️️
А. Адамс
83'
ГОЛ! 5:1!
Л. Ольсен
Пас отдал
Г. Осен
80'
ГОЛ! 4:1!
Л. Ольсен
76'
74'
Замена
H. Melland
️️️️
К. Эдемарксбаккен
Замена
Т. Свендсен
️️️️
И. Ибрахимай
68'
Замена
M. Lundemo
️️️️
В. Хофф
68'
58'
Замена
K. Jakobsen
️️️️
К. Бармен
ГОЛ! 3:1!
А. Адамс
Пас отдал
Г. Осен
55'
Желтая карточка
Э. Гарнас
46'
ГОЛ! 2:1!
V. Skjaervik
Пас отдал
Г. Осен
40'
Желтая карточка
И. Ибрахимай
32'
ГОЛ! 1:1!
И. Ибрахимай
Пас отдал
V. Skjaervik
29'
23'
Красная карточка
А. Диоп
11'
ГОЛ! 0:1!
И. Атанга
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лиллестрем
20
Ветле Драгснес
ЛЗ
4
Эспен Гарнас
ЦЗ
28
Рубен Габриэльсен
ЦЗ
2
Ларс Рангер
ПЗ
4
Vetle Skjaervik
ЦП
15
Вебьерн Хофф
ЦП
23
Гьермунд Осен
ЦП
29
Ильдрен Ибрахимай
ПП
45
Акор Адамс
ЦФ
21
Мадс Кристиансен
ЦФ
10
Лехне Ольсен
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Олесунн
1
Стен Грютебуст
ВР
25
Йон Китолано
ЛЗ
27
Николай Хопланд
ЦЗ
3
Александер Мунксгор
ПЗ
23
Эрленд Сегберг
ОП
10
Кристоффер Бармен
ЦП
28
Амиду Диоп
ЦП
33
Кристоффер Эдемарксбаккен
ПВ
20
Исаак Атанга
ПВ
22
Bjorn Martin Kristensen
ЦФ
8
Markus Karlsbakk
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Лиллестрем
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
22
Филип Слердаль
ЦЗ
8
Marius Lundemo
ЦП
14
Uba Charles
ЦП
23
Тобиас Свендсен
ЦФ
23
Henrik Skogvold
ЦФ
2
Eskil Smidesang Edh
ЦФ
37
Leandro Elvestad Neto
ЦФ
35
Oliver Henriksrud
ЦФ
Олесунн
1
Michael Lansing
ВР
30
Александер-Юэль Андерсен
ЦЗ
24
Уле-Мартин Кольскоген
ЦЗ
2
Trace Akino Murray
ЦЗ
16
Henrik Melland
ЦП
19
Moctar Diop
ЦФ
7
K. Jakobsen
ЦФ
4-4-3
20
Драгснес
4
Гарнас
28
Габриэльсен
2
Рангер
4
15
Хофф
23
Осен
29
Ибрахимай
10
Ольсен
21
Кристиансен
45
Адамс
3-1-2-2-2
1
Грютебуст
3
Мунксгор
27
Хопланд
25
Китолано
23
Сегберг
10
Бармен
28
Диоп
20
Атанга
33
Эдемарксбаккен
8
22
15
Хофф
8
8
15
Хофф
29
Ибрахимай
23
Свендсен
23
Свендсен
29
Ибрахимай
45
Адамс
23
23
45
Адамс
3
Мунксгор
2
2
3
Мунксгор
33
Эдемарксбаккен
16
16
33
Эдемарксбаккен
10
Бармен
7
7
10
Бармен
Остались в запасе
Лиллестрем
Олесунн
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
22
Филип Слердаль
ЦЗ
14
Uba Charles
ЦП
2
Eskil Smidesang Edh
ЦФ
37
Leandro Elvestad Neto
ЦФ
35
Oliver Henriksrud
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
1
Michael Lansing
ВР
30
Александер-Юэль Андерсен
ЦЗ
24
Уле-Мартин Кольскоген
ЦЗ
19
Moctar Diop
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Остались в запасе
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
22
Филип Слердаль
ЦЗ
14
Uba Charles
ЦП
2
Eskil Smidesang Edh
ЦФ
37
Leandro Elvestad Neto
ЦФ
35
Oliver Henriksrud
ЦФ
Остались в запасе
1
Michael Lansing
ВР
30
Александер-Юэль Андерсен
ЦЗ
24
Уле-Мартин Кольскоген
ЦЗ
19
Moctar Diop
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Статистика матча Лиллестрем - Олесунн
2
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Лиллестрем
- : -
30.11.2026
ХамКам
Лига Европы, 5 тур
Лион
0 : 0
26.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Старт
0 : 1
01.11.2026
Лиллестрем
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Фредрикстад
- : -
29.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Информация о матче
Стадион:
Арасен
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