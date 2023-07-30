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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Лиллестрем - ХамКам
Лиллестрем - ХамКам: обзор матча 30 июля 2023
Лиллестрем
30.07.2023, воскресенье, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
3 : 1
Завершен
ХамКам
23'
Г. Осен
36'
В. Драгснес
81'
H. Skogvold (П)
35'
Х. Удаль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лиллестрем - ХамКам
Желтая карточка
М. Кристиансен
88'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
H. Skogvold
81'
76'
Замена
O. Kjærgaard
️️️️
Х. Удаль
Замена
Ф. Слердаль
️️️️
V. Skjaervik
72'
Замена
M. Lundemo
️️️️
Л. Ольсен
72'
Желтая карточка
Л. Рангер
63'
60'
Замена
А. Мелгалвис
️️️️
В. Конгсро
Замена
H. Skogvold
️️️️
Т. Свендсен
56'
46'
Замена
Б. Торесен Фараас
️️️️
В. Куртович
ГОЛ! 2:1!
В. Драгснес
Пас отдал
Г. Осен
36'
35'
ГОЛ! 1:1!
Х. Удаль
ГОЛ! 1:0!
Г. Осен
Пас отдал
И. Ибрахимай
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лиллестрем
20
Ветле Драгснес
ЛЗ
4
Эспен Гарнас
ЦЗ
2
Ларс Рангер
ПЗ
4
Vetle Skjaervik
ЦП
15
Вебьерн Хофф
ЦП
23
Гьермунд Осен
ЦП
29
Ильдрен Ибрахимай
ПП
2
Eskil Smidesang Edh
ЦФ
21
Мадс Кристиансен
ЦФ
10
Лехне Ольсен
ЦФ
23
Тобиас Свендсен
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
ХамКам
1
Lars Jendal
ВР
18
Вегард Конгсро
ЛЗ
6
Йон-Олав Норхейм
ЦЗ
19
Йенс-Мартин Гаммельбю
ПЗ
23
Фредрик Сьелстад
ОП
19
Вильям Куртович
ОП
22
Кобе Эрнандес-Фостер
ОП
4
Халвор Родолен Опсал
ЦП
7
Kristian Onsrud
ЦП
19
Хенрик Удаль
ЦФ
16
Пал Александер Киркеволд
ЦФ
Главный тренер
Якоб Микельсен
Лиллестрем
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
22
Филип Слердаль
ЦЗ
8
Marius Lundemo
ЦП
14
Uba Charles
ЦП
23
Henrik Skogvold
ЦФ
37
Leandro Elvestad Neto
ЦФ
35
Oliver Henriksrud
ЦФ
ХамКам
12
Маркус Сандберг
ВР
33
Амин Нури
ЛЗ
25
Бриньяр-Инги Бьярнасон
ЦЗ
7
Бенжамин Торесен Фараас
ЦП
8
Oliver Kjærgaard
ЦП
33
Александер Мелгалвис
ПП
19
Расмус Видесхейм-Пауль
ЦФ
28
Йонас Энкеруд
ЦФ
17
Julian Bakkeli Gonstad
ЦФ
3-4-4
20
Драгснес
4
Гарнас
2
Рангер
4
15
Хофф
23
Осен
29
Ибрахимай
2
23
Свендсен
10
Ольсен
21
Кристиансен
3-3-2-2
1
19
Гаммельбю
6
Норхейм
18
Конгсро
23
Сьелстад
19
Куртович
22
Эрнандес-Фостер
4
Опсал
7
16
Киркеволд
19
Удаль
4
22
Слердаль
22
Слердаль
4
10
Ольсен
8
8
10
Ольсен
23
Свендсен
23
23
23
Свендсен
19
Куртович
7
Фараас
7
Фараас
19
Куртович
19
Удаль
8
8
19
Удаль
18
Конгсро
33
Мелгалвис
33
Мелгалвис
18
Конгсро
Остались в запасе
Лиллестрем
ХамКам
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
14
Uba Charles
ЦП
37
Leandro Elvestad Neto
ЦФ
35
Oliver Henriksrud
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
12
Маркус Сандберг
ВР
33
Амин Нури
ЛЗ
25
Бриньяр-Инги Бьярнасон
ЦЗ
19
Расмус Видесхейм-Пауль
ЦФ
28
Йонас Энкеруд
ЦФ
17
Julian Bakkeli Gonstad
ЦФ
Главный тренер
Якоб Микельсен
Остались в запасе
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
14
Uba Charles
ЦП
37
Leandro Elvestad Neto
ЦФ
35
Oliver Henriksrud
ЦФ
Остались в запасе
12
Маркус Сандберг
ВР
33
Амин Нури
ЛЗ
25
Бриньяр-Инги Бьярнасон
ЦЗ
19
Расмус Видесхейм-Пауль
ЦФ
28
Йонас Энкеруд
ЦФ
17
Julian Bakkeli Gonstad
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Главный тренер
Якоб Микельсен
Статистика матча Лиллестрем - ХамКам
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Лиллестрем
- : -
30.11.2026
ХамКам
Лига Европы, 5 тур
Лион
0 : 0
26.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Старт
0 : 1
01.11.2026
Лиллестрем
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Лиллестрем
- : -
30.11.2026
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
ХамКам
0 : 0
21.11.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
КФУМ-Камератене
2 : 2
01.11.2026
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
ХамКам
0 : 2
17.10.2026
Буде-Глимт
Информация о матче
Стадион:
Арасен
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