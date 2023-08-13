Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Лиллестрем - Викинг
Лиллестрем - Викинг: обзор матча 13 августа 2023
Лиллестрем
13.08.2023, воскресенье, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 18 тур
1 : 3
Завершен
Викинг
90+1'
Л. Ольсен
51'
Н. Д'Агостино
68'
Л. Салвесен
83'
М. Сольбаккен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лиллестрем - Викинг
ГОЛ! 1:3!
Л. Ольсен
Пас отдал
В. Драгснес
90'
+1
88'
Замена
С. Лангас
️️️️
Х. Танген
88'
Замена
J. Urbančič
️️️️
Н. Д'Агостино
83'
ГОЛ! 0:3!
М. Сольбаккен
Пас отдал
Н. Д'Агостино
Замена
Т. Свендсен
️️️️
Ф. Слердаль
78'
73'
Замена
В. Веватне
️️️️
Х. Хауген
68'
ГОЛ! 0:2!
Л. Салвесен
Замена
H. Skogvold
️️️️
M. Lundemo
65'
61'
Замена
С. Аукленд
️️️️
К. Лекберг
51'
ГОЛ! 0:1!
Н. Д'Агостино
36'
Желтая карточка
Х. Хауген
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лиллестрем
20
Ветле Драгснес
ЛЗ
28
Рубен Габриэльсен
ЦЗ
22
Филип Слердаль
ЦЗ
4
Vetle Skjaervik
ЦП
8
Marius Lundemo
ЦП
15
Вебьерн Хофф
ЦП
23
Гьермунд Осен
ЦП
29
Ильдрен Ибрахимай
ПП
2
Eskil Smidesang Edh
ЦФ
21
Мадс Кристиансен
ЦФ
10
Лехне Ольсен
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Викинг
1
Патрик Гуннарссон
ВР
20
Шайн Паттинама
ЛЗ
44
Джибриль Диоп
ЦЗ
4
Давид Брекало
ЦЗ
18
Сондре Бьорсхол
ПЗ
16
Кристоффер Лекберг
ОП
7
Маркус Сольбаккен
ЦП
27
Харальд Танген
АП
25
Ник Д'Агостино
ПВ
7
Сандер Свендсен
ЦФ
15
Ларс-Йорген Салвесен
ЦФ
Главный тренер
Бьярте-Лунде Арсхейм
Лиллестрем
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
19
Кристоффер Теннессен
ЦЗ
14
Uba Charles
ЦП
37
Leandro Elvestad Neto
ЦФ
23
Henrik Skogvold
ЦФ
23
Тобиас Свендсен
ЦФ
35
Oliver Henriksrud
ЦФ
Викинг
1
Арилд Остбю
ВР
3
Вильяр Веватне
ЦЗ
3
Jošt Urbančič
ЦЗ
2
Херман Хауген
ПЗ
6
Сондре Лангас
ЦП
35
Edvin Austbø
ЦФ
8
Сондре Аукленд
ЦФ
3-5-3
20
Драгснес
22
Слердаль
28
Габриэльсен
4
8
15
Хофф
23
Осен
29
Ибрахимай
10
Ольсен
21
Кристиансен
2
4-1-1-2-2
1
Гуннарссон
18
Бьорсхол
44
Диоп
4
Брекало
20
Паттинама
16
Лекберг
7
Сольбаккен
25
Д'Агостино
27
Танген
15
Салвесен
7
Свендсен
8
23
23
8
22
Слердаль
23
Свендсен
23
Свендсен
22
Слердаль
Хауген
3
Веватне
3
Веватне
Хауген
25
Д'Агостино
3
3
25
Д'Агостино
2
Хауген
2
Хауген
27
Танген
6
Лангас
6
Лангас
27
Танген
16
Лекберг
8
Аукленд
8
Аукленд
16
Лекберг
Остались в запасе
Лиллестрем
Викинг
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
19
Кристоффер Теннессен
ЦЗ
14
Uba Charles
ЦП
37
Leandro Elvestad Neto
ЦФ
35
Oliver Henriksrud
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
1
Арилд Остбю
ВР
35
Edvin Austbø
ЦФ
Главный тренер
Бьярте-Лунде Арсхейм
Остались в запасе
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
19
Кристоффер Теннессен
ЦЗ
14
Uba Charles
ЦП
37
Leandro Elvestad Neto
ЦФ
35
Oliver Henriksrud
ЦФ
Остались в запасе
1
Арилд Остбю
ВР
35
Edvin Austbø
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Главный тренер
Бьярте-Лунде Арсхейм
Статистика матча Лиллестрем - Викинг
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Лиллестрем
- : -
30.11.2026
ХамКам
Лига Европы, 5 тур
Лион
0 : 0
26.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Старт
0 : 1
01.11.2026
Лиллестрем
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
2 : 0
25.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Викинг
5 : 1
08.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Викинг
4 : 1
04.11.2026
Сабах
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Информация о матче
Стадион:
Арасен
Новости команд
Все
Лиллестрем
Викинг
«Лион» – «Лиллестрем»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 20:16
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
Вчера, 00:55
«Атлетико» – «Викинг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
Лига Европы: шансы «Лиона» и «Лиллестрема» на победу в матче 5 тура
25 ноября
«Атлетико» – «Викинг» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
«Лион» – «Лиллестрем»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 20:16
Лига Европы: шансы «Лиона» и «Лиллестрема» на победу в матче 5 тура
25 ноября
«Лиллестрeм» – «Виктория Пльзень»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Лиллестрема» и «Виктории Пльзень» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы. «Милан» разгромно проиграл «Борнмуту» и другие результаты
23 октября
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
Вчера, 00:55
«Атлетико» – «Викинг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
«Атлетико» – «Викинг» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Лига чемпионов: шансы «Атлетико» и «Викинга» на победу в матче 5-го тура
24 ноября
«Викинг» – «Сабах»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+