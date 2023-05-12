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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Одд - Лиллестрем
Одд - Лиллестрем: обзор матча 12 мая 2023
Одд
12.05.2023, пятница, 20:00
Норвегия. Элитсериен, 6 тур
0 : 1
Завершен
Лиллестрем
90+3'
А. Адамс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Одд - Лиллестрем
90'
+3
ГОЛ! 0:1!
А. Адамс
Пас отдал
Л. Рангер
Желтая карточка
М. Евтович
84'
Замена
М. Евтович
️️️️
O. Erik Midtskogen
78'
Желтая карточка
С. Хаген
71'
64'
Замена
М. Кнудсен
️️️️
Г. Осен
63'
Замена
И. Ибрахимай
️️️️
Т. Свендсен
53'
Желтая карточка
В. Хофф
35'
Желтая карточка
Э. Гарнас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Одд
3
Джозеф Баккей
ЛЗ
2
Эспен Рууд
ЦЗ
26
Деннис Гьенгор
ПЗ
1
Филип Реннинген Йоргенсен
ОП
19
Микаэл Ингебригтсен
ПВ
6
Конрад Валлем
ПВ
1
Леопольд Вальстедт
ЦФ
9
Ole Erik Midtskogen
ЦФ
28
Соломон Овусу
ЦФ
33
Диогу Томаш
ЦФ
21
Стеффен Хаген
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Лиллестрем
20
Ветле Драгснес
ЛЗ
28
Рубен Габриэльсен
ЦЗ
4
Vetle Skjaervik
ЦП
23
Гьермунд Осен
ЦП
15
Вебьерн Хофф
ЦП
10
Лехне Ольсен
ЦФ
21
Мадс Кристиансен
ЦФ
4
Эспен Гарнас
ЦФ
2
Ларс Рангер
ЦФ
45
Акор Адамс
ЦФ
23
Тобиас Свендсен
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Одд
30
Peder Nygaard Klausen
ВР
13
Samuel Skree Skjeldal
ЦЗ
7
Jesper Svenungsen Skau
ЦЗ
24
Леонард Овусу
ЦП
11
Фаниэль Тевелде
ЦФ
26
Милан Евтович
ЦФ
15
Sondre Solholm Johansen
ЦФ
18
Сайвер Аас
ЦФ
15
Bork Bang-Kittilsen
ЦФ
Лиллестрем
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
32
Андреас Виндхейм
ЦЗ
4
Магнус Кнудсен
ЦП
14
Uba Charles
ЦП
29
Ильдрен Ибрахимай
ПП
22
Филип Слердаль
ЦФ
2
Eskil Smidesang Edh
ЦФ
3-1-2-5
3
Баккей
2
Рууд
26
Гьенгор
1
Йоргенсен
19
Ингебригтсен
6
Валлем
9
21
Хаген
33
Томаш
28
Овусу
1
Вальстедт
2-3-5
28
Габриэльсен
20
Драгснес
4
23
Осен
15
Хофф
21
Кристиансен
23
Свендсен
45
Адамс
2
Рангер
4
Гарнас
9
26
Евтович
26
Евтович
9
23
Осен
4
Кнудсен
4
Кнудсен
23
Осен
23
Свендсен
29
Ибрахимай
29
Ибрахимай
23
Свендсен
Остались в запасе
Одд
Лиллестрем
30
Peder Nygaard Klausen
ВР
13
Samuel Skree Skjeldal
ЦЗ
7
Jesper Svenungsen Skau
ЦЗ
24
Леонард Овусу
ЦП
11
Фаниэль Тевелде
ЦФ
15
Sondre Solholm Johansen
ЦФ
18
Сайвер Аас
ЦФ
15
Bork Bang-Kittilsen
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
32
Андреас Виндхейм
ЦЗ
14
Uba Charles
ЦП
22
Филип Слердаль
ЦФ
2
Eskil Smidesang Edh
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Остались в запасе
30
Peder Nygaard Klausen
ВР
13
Samuel Skree Skjeldal
ЦЗ
7
Jesper Svenungsen Skau
ЦЗ
24
Леонард Овусу
ЦП
11
Фаниэль Тевелде
ЦФ
15
Sondre Solholm Johansen
ЦФ
18
Сайвер Аас
ЦФ
15
Bork Bang-Kittilsen
ЦФ
Остались в запасе
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
32
Андреас Виндхейм
ЦЗ
14
Uba Charles
ЦП
22
Филип Слердаль
ЦФ
2
Eskil Smidesang Edh
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Главный тренер
Арне Эрландсен
Статистика матча Одд - Лиллестрем
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Одд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
2 : 1
01.12.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Одд
0 : 2
23.11.2024
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
1 : 0
10.11.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Одд
0 : 3
03.11.2024
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 0
27.10.2024
Одд
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Лиллестрем
- : -
30.11.2026
ХамКам
Лига Европы, 5 тур
Лион
0 : 0
26.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Старт
0 : 1
01.11.2026
Лиллестрем
Информация о матче
Стадион:
Скагерак Арена
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